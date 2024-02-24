交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2360 1...235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2021.03.11 08:09 #23591 Maxim Dmitrievsky: 也就是说，目标是通过大幅增加运行模型的时间来赢得质量增益的碎屑。但也有自动预处理和自动探索性分析。 (而且你可能也可以对它们进行优化。)一个人在不同的情况下也会有不同的表现。而这种行为也是程序化的。)) [删除] 2021.03.11 08:30 #23592 Valeriy Yastremskiy: 这个人在不同的情况下也会有不同的行为，这种行为也是程式化的。而这种行为也是程序化的。))) 在模式的选择上，现代医学胜过理性。 Valeriy Yastremskiy 2021.03.11 12:59 #23593 Maxim Dmitrievsky: 现代国防部在选择模式时胜过理性 在选择的速度上) Evgeny Dyuka 2021.03.12 12:19 #23594 我即将推出一个有趣的产品，我不得不处理javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express + 几个用于渲染图形 的js圣经。 顺便说一下，关于代码编辑器，从个人经验来看：开始用nodepad++，然后是sablim，然后是各种interlegs等，然后把VSCode，发现之前的一切只是垃圾。，mcrosoft为世界制造的唯一有用的东西是VSCode。 mytarmailS 2021.03.12 13:28 #23595 Evgeny Dyuka: 我很快就会推出一个有趣的产品，我不得不处理javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express + 几个关于渲染图 的js圣经。 顺便说一下，关于处理代码的编辑器，从个人经验来看：开始用nodepad++，然后是sablim，然后是各种interlages，等等。然后安装了VSCode，并意识到在此之前的一切都只是狗屁。，Mikrosoft唯一对世界有用的东西就是VSCode。 哦，太好了。 我看到你经历了很多事情)) mytarmailS 2021.03.13 10:17 #23596 有没有人试着用这种方式来看待市场？ 你建立一个基于支撑和阻力的模型，建立在一个近似的价格上。 我认为这是一个有趣的方法，最重要的是，它可以被正式化 [删除] 2021.03.13 13:06 #23597 Valeriy Yastremskiy: 在矫枉过正的速度中) 在模型的选择上 Aleksey Vyazmikin 2021.03.13 14:01 #23598 mytarmailS: 有没有人试着用这种方式来看待市场？你建立一个基于支撑和阻力的模型，建立在一个近似的价格上。我认为这是一个有趣的方法，最主要的是它可以被正式化。 你大约是什么？ mytarmailS 2021.03.13 14:41 #23599 Aleksey Vyazmikin: 你是如何近似的？ 傅里叶，我取前n个（2-5）振幅最大的谐波之和。 mytarmailS 2021.03.13 19:54 #23600 我尝试类似 "一针见血的学习"，但以我自己的方式，或者简单地说，我试图寻找复杂的模式...... 我给出了一个反弹和许多 "不反弹 "的比例，大约是1比200，所以我通过一个例子得到一种训练，然后我从模型中获取概率，看看当模型显示出更高的概率时，价格会发生什么变化...... 这与将当前价格与我自己的模式进行比较并查看接近度的措施几乎相同，但在这里我看的是模式的概率... 坦率地说，有时它是非常好的，虽然交易不多，但它只是一个模式，可能有很多模式 下面是一个成功的模式，第一个是一种火车，其他都是新的数据。 对我来说，这看起来不错。 1...235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
也就是说，目标是通过大幅增加运行模型的时间来赢得质量增益的碎屑。
但也有自动预处理和自动探索性分析。
(而且你可能也可以对它们进行优化。)一个人在不同的情况下也会有不同的表现。而这种行为也是程序化的。))
这个人在不同的情况下也会有不同的行为，这种行为也是程式化的。而这种行为也是程序化的。)))
在模式的选择上，现代医学胜过理性。
现代国防部在选择模式时胜过理性
在选择的速度上)
顺便说一下，关于代码编辑器，从个人经验来看：开始用nodepad++，然后是sablim，然后是各种interlegs等，然后把VSCode，发现之前的一切只是垃圾。
，mcrosoft为世界制造的唯一有用的东西是VSCode。
我很快就会推出一个有趣的产品，我不得不处理javascript + nodejs + vue + npm + pm2 + express + 几个关于渲染图 的js圣经。
哦，太好了。
我看到你经历了很多事情))
有没有人试着用这种方式来看待市场？
你建立一个基于支撑和阻力的模型，建立在一个近似的价格上。
我认为这是一个有趣的方法，最重要的是，它可以被正式化
在矫枉过正的速度中)
在模型的选择上
你大约是什么？
你是如何近似的？
傅里叶，我取前n个（2-5）振幅最大的谐波之和。
我尝试类似 "一针见血的学习"，但以我自己的方式，或者简单地说，我试图寻找复杂的模式......
我给出了一个反弹和许多 "不反弹 "的比例，大约是1比200，所以我通过一个例子得到一种训练，然后我从模型中获取概率，看看当模型显示出更高的概率时，价格会发生什么变化......
这与将当前价格与我自己的模式进行比较并查看接近度的措施几乎相同，但在这里我看的是模式的概率...
坦率地说，有时它是非常好的，虽然交易不多，但它只是一个模式，可能有很多模式
下面是一个成功的模式，第一个是一种火车，其他都是新的数据。
对我来说，这看起来不错。