交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2211

新评论

mytarmailS 2020.12.03 11:03 #22101

亚历山大：

如果你教一个神经元赚取利润）它应该被教导不要失去))))，但有一个问题：网格停止开仓以 保持存款。我已经试过了。我已经用不同的方法试过了，有止损和没有止损，结果都是一样的：网格最终决定最好的盈利方式是保持存款。

你不知道什么是多标准优化吗？

[删除] 2020.12.03 11:06 #22102

mytarmailS:

你不知道什么是多标准优化吗？

别废话了......这只是把几个人的结果加起来而已。

不懂就不要乱说，不懂就不要做

mytarmailS 2020.12.03 11:06 #22103

Maxim Dmitrievsky:

你马上用夏普比率或r2来训练，但这没有意义。它将与标准指标几乎相同，因为它们是相似的。

什么是R2？

我现在只是想显示利润，但我只是想...

托盘上的余额

测试时的平衡

5分钟，包括佣金...

[删除] 2020.12.03 11:07 #22104

mytarmailS:

什么是R2？到目前为止，我只是为盈利而训练，但这是一个试运行......托盘上的余额测试中的平衡5分钟，包括佣金...为了什么样的利润？

摆设和交易

mytarmailS 2020.12.03 11:07 #22105

Maxim Dmitrievsky:

文章中的神经元是在真实的神经元上发射的。

很好！！！。

所以它不是一个神经元，而是一个促进因素，不是吗？

[删除] 2020.12.03 11:08 #22106

mytarmailS:

不错！！！你没有一个神经元，你有一个助推器，不是吗？

是

mytarmailS 2020.12.03 11:16 #22107

Maxim Dmitrievsky:

不要胡说八道......只是把几个FF的结果加起来。不懂就不要乱说，不懂就不要做

你在和谁说话，为什么？:)

你不能加起来...

[删除] 2020.12.03 11:17 #22108

mytarmailS:

你在和谁说话，为什么？:)你不能叠加...

我的意思是你不能......好吧，你可以把它拆开))

mytarmailS 2020.12.03 11:18 #22109

Maxim Dmitrievsky:

什么样的利润？ 最大？

你所要做的就是把它穿上并进行交易。

有问题...

1）算法死亡，随着时间的推移

2) 健身功能差，结果不稳定

Farkhat Guzairov 2020.12.03 11:19 #22110

Maxim Dmitrievsky:

文章中的神经元是在真实的神经元上发射的。

这篇文章是你的，我可以得到链接吗？
如果你教一个神经元赚取利润）它应该被教导不要失去))))，但有一个问题：网格停止开仓以 保持存款。我已经试过了。我已经用不同的方法试过了，有止损和没有止损，结果都是一样的：网格最终决定最好的盈利方式是保持存款。
你不知道什么是多标准优化吗？
别废话了......这只是把几个人的结果加起来而已。
不懂就不要乱说，不懂就不要做
你马上用夏普比率或r2来训练，但这没有意义。它将与标准指标几乎相同，因为它们是相似的。
什么是R2？
我现在只是想显示利润，但我只是想...
托盘上的余额
测试时的平衡
5分钟，包括佣金...
为了什么样的利润？摆设和交易
文章中的神经元是在真实的神经元上发射的。
很好！！！。
所以它不是一个神经元，而是一个促进因素，不是吗？
是
你在和谁说话，为什么？:)
你不能加起来...
我的意思是你不能......好吧，你可以把它拆开))
什么样的利润？ 最大？你所要做的就是把它穿上并进行交易。
有问题...
1）算法死亡，随着时间的推移
2) 健身功能差，结果不稳定
这篇文章是你的，我可以得到链接吗？