亚历山大

如果你教一个神经元赚取利润）它应该被教导不要失去))))，但有一个问题：网格停止开仓以 保持存款。我已经试过了。我已经用不同的方法试过了，有止损和没有止损，结果都是一样的：网格最终决定最好的盈利方式是保持存款。

你不知道什么是多标准优化吗？

mytarmailS:

别废话了......这只是把几个人的结果加起来而已。

不懂就不要乱说，不懂就不要做

 
Maxim Dmitrievsky:
你马上用夏普比率或r2来训练，但这没有意义。它将与标准指标几乎相同，因为它们是相似的。

什么是R2？

我现在只是想显示利润，但我只是想...

托盘上的余额

测试时的平衡

5分钟，包括佣金...

为了什么样的利润？

摆设和交易
 
Maxim Dmitrievsky:

文章中的神经元是在真实的神经元上发射的。

很好！！！。

所以它不是一个神经元，而是一个促进因素，不是吗？

Maxim Dmitrievsky:

你在和谁说话，为什么？:)

你不能加起来...

我的意思是你不能......好吧，你可以把它拆开))

 
Maxim Dmitrievsky:

什么样的利润？ 最大？

你所要做的就是把它穿上并进行交易。

有问题...

1）算法死亡，随着时间的推移

2) 健身功能差，结果不稳定

 
这篇文章是你的，我可以得到链接吗？

