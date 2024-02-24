交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2221

新评论
[删除]  
mytarmailS:

好吧，没有随机的也行 )

我仍然不明白他在那里的作用是什么

标记比 "之 "字形或天知道什么更正常。
 
马克西姆-德米特里夫斯基
做标记，对我来说似乎比 "之 "字形或天知道什么更正常。

不知道...也许我不明白。

[删除]  
mytarmailS:

我不知道...也许我不明白什么。

没有什么好理解的，这不是算法中最重要的部分。你可以按你的方式标记它
 
等到我的速度上来了再说。
[删除]  
Fast235:
等一下，我马上进去。
乖乖地出去，乖乖地进来 🤣🤣好吧，你们这些有趣的人，我一会儿再来。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
，漂亮地进入。

如果我们还在讨论口味问题的话。

 
Maxim Dmitrievsky:

总之......我做了

还没有训练任何东西，但从视觉上看，我没有看到任何问题。


PSA是一个5级编译的迹象。

并使用模拟数据

[删除]  
mytarmailS:

总之......我已经做了

我还没有训练什么，但从视觉上看，我没有看到任何问题。


rsa正显示出5级编译的迹象。

并使用模拟数据。

至少，集群是比较密集的。更少的排放应该在那里。

 
Maxim Dmitrievsky:

至少可以说，集群是比较密集的。应该减少排放。

我们需要尝试一下...

如果将 非正常化的 价格提交给rsa，那么你可以看到差异

但使用无评级的就没有意义了。


 
mytarmailS:

我想出了如何从几乎所有为分类或回归设计的软件包中训练一个 "最小 "神经元。

最主要的是，该软件包允许你访问和修改神经量表。


配方如下。

1）训练神经网络，无论如何，最主要的是要获得一个具有权重的模型

2）选择优化的方法（遗传学、Muravi、蜂群、退火模拟等）。

3）写一个健身函数

4）获取神经元的权重，并将其作为优化的参数。

所有！！！)))

你可以训练neuronka来赚取利润，或者让它创造某种巨型指标或其他什么。

这都是早就想好了的!参见R包--"automl"!

1...221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228...3399
新评论