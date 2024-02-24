交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2212

Maxim Dmitrievsky:

你的意思是你不能......好吧，你可以把它分开))

如果一个标准的全局最小值是-1000，另一个是0，而第三个是150k

你想在上面加什么？)))))) 你不知道你在说什么

不要让它们成为无限的，只是把它们放在一个范围内，像所有其他的一样，从0到1。

 
不，马克思，它不是这样的，优化是对未知事物（函数、参数等）的搜索。

要把 "某物 "放在0-1的范围内，我需要有它，我没有它，我就用优化来寻找它。

无论怎样...你有一个需要被最大化/最小化的函数......一切

这就是为什么所有健康的F-I都在范围内。和你有一个吸烟者的火

 
听着，你在生活中有没有做过多标准的参数搜索？

你为 "最大利润 "训练神经元，这是为一个标准（"最大利润"） 进行训练。


亚历山大-亚历山德罗维奇 说，neuronka找到了 "不交易 "的最佳解决方案。我想不出他是怎么做到的，但好吧......。

因此，如果神经元决定 "不交易"因此，如果神经元决定 "不交易"，这意味着我们需要增加一个标准（最低的交易数量）："最小交易"。


事实证明，我们已经要用两个标准（或10个 标准）来优化了

你不能在这里将任何东西归一化，因为我们不知道最终的结果。

我认为这就是问题所在

当没有人理解任何东西的时候，但他们开始在它的基础上建立。

这就是为什么有一个为书呆子开设的神经网络课程。

 
大概....

========================

做了一个大的测试样本

框中是我展示的那块测试（新数据）。

总之，在5分钟内，它将吃光佣金。

但有可能综合出一个有趣的模型


有必要立即将模型的训练和对轴和测试样本的检查纳入健身函数中

到目前为止，我已经把一切都弄得非常混乱了。

谢谢，他们不清楚。

