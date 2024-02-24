交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2212 1...220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219...3399 新评论 mytarmailS 2020.12.03 11:20 #22111 Maxim Dmitrievsky: 你的意思是你不能......好吧，你可以把它分开)) 如果一个标准的全局最小值是-1000，另一个是0，而第三个是150k 你想在上面加什么？)))))) 你不知道你在说什么 [删除] 2020.12.03 11:27 #22112 mytarmailS: 如果一个标准的全局最小值是-1000，另一个是0，而第三个是150k你在那里加什么？)))))) 你不知道你在说什么 不要让它们成为无限的，只是把它们放在一个范围内，像所有其他的一样，从0到1。 mytarmailS 2020.12.03 11:30 #22113 Maxim Dmitrievsky: 不要让它们成为无限的，而是把它们设置为像其他所有的范围，从0到1。 不，马克思，它不是这样的，优化是对未知事物（函数、参数等）的搜索。 要把 "某物 "放在0-1的范围内，我需要有它，我没有它，我就用优化来寻找它。 [删除] 2020.12.03 11:39 #22114 mytarmailS: 不，麦克斯，这不是它的工作方式，优化是对未知事物的搜索（函数、参数等）。要在0-1的范围内得到 "东西"，我需要有它，我没有它，我用优化来寻找它...... 无论怎样...你有一个需要被最大化/最小化的函数......一切 这就是为什么所有健康的F-I都在范围内。和你有一个吸烟者的火 mytarmailS 2020.12.03 11:41 #22115 Maxim Dmitrievsky: 无论怎样...你有一个函数来最大化/最小化...一切。 听着，你在生活中有没有做过多标准的参数搜索？ [删除] 2020.12.03 11:43 #22116 mytarmailS: 听着，你在生活中有没有做过多标准的参数搜索？ 我不明白你在做什么，画个图吧。 mytarmailS 2020.12.03 11:55 #22117 Maxim Dmitrievsky: 我不明白你在做什么，画个图吧。 你为 "最大利润 "训练神经元，这是为一个标准（"最大利润"） 进行训练。 亚历山大-亚历山德罗维奇 说，neuronka找到了 "不交易 "的最佳解决方案。我想不出他是怎么做到的，但好吧......。 因此，如果神经元决定 "不交易"因此，如果神经元决定 "不交易"，这意味着我们需要增加一个标准（最低的交易数量）："最小交易"。 事实证明，我们已经要用两个标准（或10个 标准）来优化了 你不能在这里将任何东西归一化，因为我们不知道最终的结果。 [删除] 2020.12.03 11:57 #22118 mytarmailS: 所以你为 "最大利润 "训练神经元。 这是按一个标准（"最大利润"） 进行训练。亚历山大-亚历山德罗维奇 说，神经元找到了最佳解决方案 "不要交易"。我想不出他是怎么做到 的，但是好吧......。因此，如果神经元决定 "不交易"因此，如果神经元决定 "不交易"，这意味着我们需要增加一个标准（最低的交易数量）："最小交易"。事实证明，我们已经要用两个标准（或10个 标准）来优化了由于我们不知道最终的结果，所以我们不能在这里将任何东西归一化。 我认为这就是问题所在 当没有人理解任何东西的时候，但他们开始在它的基础上建立。 这就是为什么有一个为书呆子开设的神经网络课程。 mytarmailS 2020.12.03 12:02 #22119 Maxim Dmitrievsky: 我认为这就是问题所在。 当没有人理解任何东西，但他们开始从顶部完成它的时候 大概.... ======================== 做了一个大的测试样本 框中是我展示的那块测试（新数据）。 总之，在5分钟内，它将吃光佣金。 但有可能综合出一个有趣的模型 有必要立即将模型的训练和对轴和测试样本的检查纳入健身函数中 到目前为止，我已经把一切都弄得非常混乱了。 [删除] 2020.12.03 12:18 #22120 mytarmailS: 大概....========================做了一个大的测试样本方块中的是我展示的那块测试（新数据）。总之，在5分钟内，委员会会把它全部吃掉。但有可能综合出一个有趣的模型有必要立即将模型的训练和对轴和测试样本的检查纳入健身函数中到目前为止，我已经把一切都弄得非常混乱了。 谢谢，他们不清楚。 1...220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果一个标准的全局最小值是-1000，另一个是0，而第三个是150k
你想在上面加什么？)))))) 你不知道你在说什么
不要让它们成为无限的，只是把它们放在一个范围内，像所有其他的一样，从0到1。
不，马克思，它不是这样的，优化是对未知事物（函数、参数等）的搜索。
要把 "某物 "放在0-1的范围内，我需要有它，我没有它，我就用优化来寻找它。
无论怎样...你有一个需要被最大化/最小化的函数......一切
这就是为什么所有健康的F-I都在范围内。和你有一个吸烟者的火
听着，你在生活中有没有做过多标准的参数搜索？
我不明白你在做什么，画个图吧。
你为 "最大利润 "训练神经元，这是为一个标准（"最大利润"） 进行训练。
亚历山大-亚历山德罗维奇 说，neuronka找到了 "不交易 "的最佳解决方案。我想不出他是怎么做到的，但好吧......。
因此，如果神经元决定 "不交易"因此，如果神经元决定 "不交易"，这意味着我们需要增加一个标准（最低的交易数量）："最小交易"。
事实证明，我们已经要用两个标准（或10个 标准）来优化了
你不能在这里将任何东西归一化，因为我们不知道最终的结果。
我认为这就是问题所在
当没有人理解任何东西的时候，但他们开始在它的基础上建立。
这就是为什么有一个为书呆子开设的神经网络课程。
做了一个大的测试样本
框中是我展示的那块测试（新数据）。
总之，在5分钟内，它将吃光佣金。
但有可能综合出一个有趣的模型
有必要立即将模型的训练和对轴和测试样本的检查纳入健身函数中
到目前为止，我已经把一切都弄得非常混乱了。
