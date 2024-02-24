交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1105 1...109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112...3399 新评论 Igor Makanu 2018.10.16 00:16 #11041 mytarmailS:我对一个具体的算法感兴趣，而不是一般的明显概念唉，已经比这个论坛上多年来写的还要多了，我怀疑还有没有更多的东西。 在论坛上搜索 "拉平"，这曾经是一个热门话题，Kodobase有一些例子，而且有一个关于平坦的定期讨论......当市场处于横盘状态时，)))) 法尔哈特-古扎罗夫。而我仍在等待一个真正会说话的人，并展示MO的发展。为什么要等待？他们不需要等待。 人们沟通是正常的。这个论坛已经讨论了所有的事情一百次，搜索是有效的 ...唯一留下的甚至不是一个明亮的头颅，而是一个坚定的、勤奋的屁股! 也许是 "魔踢"，定期@Maxim Dmitrievsky 分发，以创造一个冲动在正确的方向的帮助下，一个奇特的沟通方式）），对于什么在原则上，对他来说，巨大的尊重！"。))) [删除] 2018.10.16 00:53 #11042 尤里-阿索连科。你说什么是船，那就是它的航行方式。(с)贷款是所有关于正确的 "s "的数量。(с) [删除] 2018.10.16 00:57 #11043 术语 "平坦 "来自于波浪分析 :) 它表示ABC型的 "平坦 "或 "滑动平坦 "的校正。它被标记为事后。 很明显，为了标记一个平坦的地方，我们应该使用波浪分析，因为有一个模式的交替，所有的模式都是通过比较来学习。臭名昭著的"参考点"应该始终存在。 我希望，现在你已经对在空中建城堡和打风车有了顿悟。 Igor Makanu 2018.10.16 01:01 #11044 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我希望你现在对寻找空中的城堡和对抗风车有了顿悟。我们又来了，马克西姆已经来了，开始派发神奇的。))) [删除] 2018.10.16 01:27 #11045 伊戈尔-马卡努。好了，我们又来了，马克西姆已经走过来，开始发放神奇的...)))至于具有人工智能雏形的MO，我现在的看法是，它主要是归纳式搜索，而不是演绎式搜索。 这是指算法本身要经过满足某种标准的模型。例如，对新数据的稳定性，规律性。这个标准对模型本身来说是外部的，也就是外部审查员。结果（找到的）模型的质量取决于标准的选择，但也间接地取决于输入数据 :) 当你的头脑中没有混乱时，你可以采取任何MO算法，并在完全理解的情况下扭曲它，可以说，这是怎么回事。 Igor Makanu 2018.10.16 01:44 #11046 马克西姆-德米特里耶夫斯基。而对于具有人工智能雏形的MO，我现在的看法是，它主要是归纳式搜索，而不是演绎式。 这是指算法本身要经过满足某种标准的模型。例如，对新数据的稳定性，规律性。这个标准对模型本身来说是外部的，也就是外部审查员。最终（找到的）模型的质量取决于标准的选择，并间接地取决于输入数据 :)谢谢，但我还差得远，我还需要读很多书，我正在学习NS的基础知识，很多新的东西，"你无法在第一时间得到"。 在关于 "算法本身 "的部分，我认为这是一些幻觉或乌托邦，在人工智能免费获取材料的这个水平上，不太可能有一个人或一小群人能够自己开发一个完全工作或快速适应的系统......我以前写过，现在再写一次，如果市场很简单，或者至少存在一个现实的人工智能模型，可以有效地长期盈利，那么谷歌将是第一个这样做的人--他们有一个非常非常大的机会....。虽然谁知道，也许伟大的谷歌正在推动市场))))。 到目前为止，我所看到的研究和使用人工智能的前景要么是快速的系统重新配置（不仅是重新训练和优化，还包括预测器的选择），要么是半自动的预测系统....。这种带有概率的曲线是由)))))，这些曲线被用来与用户一起做出决定。或反对用户的意见...我通常不猜测)))) [删除] 2018.10.16 02:30 #11047 伊戈尔-马卡努。在研究和使用人工智能的前景中，我所看到的是快速的系统重新配置（不仅是重新训练和优化，还有预测器的选择）或半自动预测系统....。这种带有概率的曲线是由)))))，这些曲线被用来与用户一起做出决定。或反对用户的意见...我通常不猜测))))是的，但什么是幻觉？ 一旦在一分钟吧，如果模型是快速的，重新训练是现实的。 谷歌是如此资本化，以至于他们不关心市场，我认为他们就是市场。他们曾经有市场趋势，基于搜索查询。现在它已经被关闭了还是什么。 是的，他们已经把它关闭了。谷歌金融现在是一个悲伤的景象 https://www.marketbeat.com/press-room/google-finance-changes-and-alternatives/ mytarmailS 2018.10.16 10:08 #11048 马克西姆-德米特里耶夫斯基。术语 "平坦 "来自于波浪分析 :) 它表示ABC型的 "平坦 "或 "滑动平坦 "的校正。它被标记为事后。 很明显，为了标记一个平面，我们应该标记波浪的分割，因为有一个模式的交替，所有的模式都是通过比较来学习。臭名昭著的 "参考点 "应该始终存在。 我希望现在你已经对在空中建城堡和打风车有了顿悟。那么什么是矫正呢？这也是一个主观的概念，因为如果不是这样，就会有一些规则来帮助区分修正和趋势。我们把那些长度小的称为平坦，而那些长度大的称为趋势。 但问题又是，什么是小运动和大运动，与它们的小或大有关？ 事实上，这些问题给出了答案，为什么参数化系统和其中的莫氏系统永远不会在未经处理的 市场数据上工作================ 好了，这就是所有的歌词，现在是重点，为什么我需要一个单位？我有一个搜索pd、sp水平的网络。 强势水平是在价格处于所谓的平坦状态时形成的。 欧元兑美元，5米，现在 这些是水平 因此，当价格处于平稳状态时，这些是我想找到的水平 [删除] 2018.10.16 10:23 #11049 mytarmailS:什么是矫正？这也是一个主观的概念，因为如果不是这样的话，我们会有一些规则来区分修正和趋势，而修正往往变成了趋势，反之亦然。我们把那些长度小的称为平坦，而那些长度大的称为趋势。修正不是一种冲动。所有这些概念都来自波浪分析。这个概念不可能是客观的或主观的，它是客观的，如果被定义。 然后用其他词来称呼它--一个走廊，一个范围。这对大家来说会更清楚。 Farkhat Guzairov 2018.10.16 11:01 #11050 伊戈尔-马卡努。唉，在这个论坛上，已经写了很多年了，我怀疑还有没有更多。 在论坛上搜索 "拉平"，这曾经是一个热门话题，kodobase有一些例子，对笛子的讨论是经常性的。当市场处于横盘状态时，)))) 为什么要等待？市场是平的）为什么要等呢？ 人们互相交谈，这很正常。一切都在这个论坛上讨论过一百次了，搜索是有效的 ...唯一留下的甚至不是一个聪明的脑袋，而是一个坚定而勤奋的屁股！"。 也许是 "神奇的踢腿"，定期@Maxim Dmitrievsky 分布在正确的方向，创造一个冲动的帮助下，一个奇特的对话方式）），对于什么在原则上，对他来说，巨大的尊重！这是很重要的。)))我在等待，希望有人能用这个话题中的很多聪明话取得成果，我个人不需要源代码或算法，只需要冻结的信号或几天的截图形式的工作成果。你现在需要的是健谈和无关紧要。 关于平面和MO，其实人工智能在学习的过程中，无论是平面还是冲动，都会找到适合当下的概率行为。所以我不明白在MO内部编写单独的算法来确定平整度有什么意义，它是没有用的。 1...109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我对一个具体的算法感兴趣，而不是一般的明显概念
唉，已经比这个论坛上多年来写的还要多了，我怀疑还有没有更多的东西。
在论坛上搜索 "拉平"，这曾经是一个热门话题，Kodobase有一些例子，而且有一个关于平坦的定期讨论......当市场处于横盘状态时，))))
而我仍在等待一个真正会说话的人，并展示MO的发展。
为什么要等待？他们不需要等待。 人们沟通是正常的。这个论坛已经讨论了所有的事情一百次，搜索是有效的 ...唯一留下的甚至不是一个明亮的头颅，而是一个坚定的、勤奋的屁股!
也许是 "魔踢"，定期@Maxim Dmitrievsky 分发，以创造一个冲动在正确的方向的帮助下，一个奇特的沟通方式）），对于什么在原则上，对他来说，巨大的尊重！"。)))
你说什么是船，那就是它的航行方式。(с)
贷款是所有关于正确的 "s "的数量。(с)
术语 "平坦 "来自于波浪分析 :)
它表示ABC型的 "平坦 "或 "滑动平坦 "的校正。它被标记为事后。
很明显，为了标记一个平坦的地方，我们应该使用波浪分析，因为有一个模式的交替，所有的模式都是通过比较来学习。臭名昭著的"参考点"应该始终存在。
我希望，现在你已经对在空中建城堡和打风车有了顿悟。
我希望你现在对寻找空中的城堡和对抗风车有了顿悟。
我们又来了，马克西姆已经来了，开始派发神奇的。)))
好了，我们又来了，马克西姆已经走过来，开始发放神奇的...)))
至于具有人工智能雏形的MO，我现在的看法是，它主要是归纳式搜索，而不是演绎式搜索。
这是指算法本身要经过满足某种标准的模型。例如，对新数据的稳定性，规律性。这个标准对模型本身来说是外部的，也就是外部审查员。结果（找到的）模型的质量取决于标准的选择，但也间接地取决于输入数据 :)当你的头脑中没有混乱时，你可以采取任何MO算法，并在完全理解的情况下扭曲它，可以说，这是怎么回事。
而对于具有人工智能雏形的MO，我现在的看法是，它主要是归纳式搜索，而不是演绎式。
这是指算法本身要经过满足某种标准的模型。例如，对新数据的稳定性，规律性。这个标准对模型本身来说是外部的，也就是外部审查员。最终（找到的）模型的质量取决于标准的选择，并间接地取决于输入数据 :)
谢谢，但我还差得远，我还需要读很多书，我正在学习NS的基础知识，很多新的东西，"你无法在第一时间得到"。
在关于 "算法本身 "的部分，我认为这是一些幻觉或乌托邦，在人工智能免费获取材料的这个水平上，不太可能有一个人或一小群人能够自己开发一个完全工作或快速适应的系统......我以前写过，现在再写一次，如果市场很简单，或者至少存在一个现实的人工智能模型，可以有效地长期盈利，那么谷歌将是第一个这样做的人--他们有一个非常非常大的机会....。虽然谁知道，也许伟大的谷歌正在推动市场))))。
到目前为止，我所看到的研究和使用人工智能的前景要么是快速的系统重新配置（不仅是重新训练和优化，还包括预测器的选择），要么是半自动的预测系统....。这种带有概率的曲线是由)))))，这些曲线被用来与用户一起做出决定。或反对用户的意见...我通常不猜测))))
在研究和使用人工智能的前景中，我所看到的是快速的系统重新配置（不仅是重新训练和优化，还有预测器的选择）或半自动预测系统....。这种带有概率的曲线是由)))))，这些曲线被用来与用户一起做出决定。或反对用户的意见...我通常不猜测))))
是的，但什么是幻觉？ 一旦在一分钟吧，如果模型是快速的，重新训练是现实的。
谷歌是如此资本化，以至于他们不关心市场，我认为他们就是市场。
他们曾经有市场趋势，基于搜索查询。现在它已经被关闭了还是什么。
是的，他们已经把它关闭了。谷歌金融现在是一个悲伤的景象
https://www.marketbeat.com/press-room/google-finance-changes-and-alternatives/
术语 "平坦 "来自于波浪分析 :)
它表示ABC型的 "平坦 "或 "滑动平坦 "的校正。它被标记为事后。
很明显，为了标记一个平面，我们应该标记波浪的分割，因为有一个模式的交替，所有的模式都是通过比较来学习。臭名昭著的 "参考点 "应该始终存在。
我希望现在你已经对在空中建城堡和打风车有了顿悟。
那么什么是矫正呢？这也是一个主观的概念，因为如果不是这样，就会有一些规则来帮助区分修正和趋势。我们把那些长度小的称为平坦，而那些长度大的称为趋势。
但问题又是，什么是小运动和大运动，与它们的小或大有关？
事实上，这些问题给出了答案，为什么参数化系统和其中的莫氏系统永远不会在未经处理的 市场数据上工作
================
好了，这就是所有的歌词，现在是重点，为什么我需要一个单位？我有一个搜索pd、sp水平的网络。
强势水平是在价格处于所谓的平坦状态时形成的。
欧元兑美元，5米，现在
这些是水平
因此，当价格处于平稳状态时，这些是我想找到的水平
什么是矫正？这也是一个主观的概念，因为如果不是这样的话，我们会有一些规则来区分修正和趋势，而修正往往变成了趋势，反之亦然。我们把那些长度小的称为平坦，而那些长度大的称为趋势。
修正不是一种冲动。所有这些概念都来自波浪分析。这个概念不可能是客观的或主观的，它是客观的，如果被定义。
然后用其他词来称呼它--一个走廊，一个范围。这对大家来说会更清楚。
唉，在这个论坛上，已经写了很多年了，我怀疑还有没有更多。
在论坛上搜索 "拉平"，这曾经是一个热门话题，kodobase有一些例子，对笛子的讨论是经常性的。当市场处于横盘状态时，))))
为什么要等待？市场是平的）为什么要等呢？ 人们互相交谈，这很正常。一切都在这个论坛上讨论过一百次了，搜索是有效的 ...唯一留下的甚至不是一个聪明的脑袋，而是一个坚定而勤奋的屁股！"。
也许是 "神奇的踢腿"，定期@Maxim Dmitrievsky 分布在正确的方向，创造一个冲动的帮助下，一个奇特的对话方式）），对于什么在原则上，对他来说，巨大的尊重！这是很重要的。)))
我在等待，希望有人能用这个话题中的很多聪明话取得成果，我个人不需要源代码或算法，只需要冻结的信号或几天的截图形式的工作成果。你现在需要的是健谈和无关紧要。
关于平面和MO，其实人工智能在学习的过程中，无论是平面还是冲动，都会找到适合当下的概率行为。所以我不明白在MO内部编写单独的算法来确定平整度有什么意义，它是没有用的。