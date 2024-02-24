交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2222

新评论
[删除]  
mytarmailS:

总之......我已经做了

我还没有训练什么，但从视觉上看，我没有看到任何问题。


rsa正显示出5级编译的迹象。

并使用模拟数据。

训练，实验。如果你感到厌烦，我会建议其他主题

如果你在文章的评论中分享结果，那就更好了

在这里，一切都会消失。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
，出去后漂亮地进来🤣🤣好吧，你很有趣，我一会儿再来。

马克西姆卡你真的认为没有人可以竞争，在你的地址中，我看到你暗示我又在看，不，我不看这个线程，如果有一个人可以检查，我会是谁。

我很想帮助你，但我对国防部还不感兴趣。

大约两年前，有一个问题，我不记得具体是怎样的，不是对我个人而言，只是自己动手的问题）。

 
Vladimir Perervenko:

一切都已经想通了很久了!参见软件包R--"automl"

谢谢你，我看了一下例子，没有看到通过健身函数训练网络，所有的例子都有X和Y的数据，也许只是有一种方法来训练自己的权重，而不是目标...

如果我错了，我将非常感谢一个有最大利润培训网络的例子...

马克西姆-德米特里耶夫斯基

如果你在文章的评论中分享结果就更好了

它在这里被遗失了。

我没有发布任何新消息。

[删除]  
mytarmailS:

我又不是在发什么新东西。

也许你可以挑选一些其他的功能，我不可能什么都做。

 
Maxim Dmitrievsky:

也许你可以挑选一些其他的功能，我没有足够的能力来满足所有的功能。

该模拟有这些讨厌的东西。

我认为你可以尝试从基因上获得它们，这可能会取代你的永久采样

[删除]  
mytarmailS:

该模拟有这些使用方法

我想你可以尝试从基因上采集它们，这可能会取代你不断的采样。

不要，这是为先验初始化准备的。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基
它拍你在+，你这么拉屎你关闭监控？🤣🤣🤣还是你跑出去拿另一张支票？这个马戏团太搞笑了😄😄

对市场来说太早了，Mahimka。你得练习用机器分辨猫和狗。

已经买了一个，这就是我回答你的原因。否则你就不会费心去回复了。嘻嘻。告别了。没有回答。我不会读它。

 
Uladzimir Izerski:

对你来说，马希姆卡，现在去市场还太早了。你必须练习区分猫和狗。

我已经有了，这就是我回答你的原因。否则你就不会费心去回答。嘻嘻。告别了。没有回答。我不会读它。

弗拉基米尔，我根本不支持你，马克西姆卡是我亲爱的伙伴，我还不能支持他在ME。

 
Maxim Dmitrievsky:
不要，这是为了先验的初始化。

好的

你是用psa教的还是用原来的？

[删除]  
mytarmailS:

ok

你是用RSA教的还是用原版教的？

我在原来的基础上做得更好。

1...221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229...3399
新评论