交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2116 1...210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2020.11.14 06:31 #21151 Aleksey Vyazmikin: 不，根据百分比有一个学习曲线类型--没有MOI 40%-45%是盈利的，而有MOI 60%-65%。但如果利润不等于亏损，那就不是交易的指标。 如果TP=SL，它将是一个指标 Aleksey Vyazmikin 2020.11.14 06:33 #21152 elibrarius: 如果TP=SL，它将是一个指标 这就是我写的... [删除] 2020.11.14 07:56 #21153 Aleksey Vyazmikin: 如果你找到了，请告诉我，否则我将开始制造自己的自行车 :)elibrarius 提出了一个想法--只要建立一个分支树，用它来代替聚类，从叶子中获取信息，以减少多数类。 我不明白你在写什么，它与集群有什么关系。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.14 16:57 #21154 Maxim Dmitrievsky: 我不明白你在写什么，这与聚类有什么关系？ 这本质上是以目标为中心的集群。 你是否设法在这个主题上找到任何有用的东西？ [删除] 2020.11.14 17:03 #21155 Aleksey Vyazmikin: 这本质上是以目标为导向的聚类。你能在这个主题上找到任何有用的东西吗？ 没有基于目标的聚类这回事。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.14 17:06 #21156 Maxim Dmitrievsky: 不存在基于目标的聚类这回事在教科书中--可能是 :) 这是按有限的属性简单地进行聚类。 [删除] 2020.11.14 17:11 #21157 Aleksey Vyazmikin: 在教科书中--可能是 :) 这是基于有限数量的属性的聚类。 请阅读什么是聚类，我不想用它来烦扰你。 [删除] 2020.11.14 17:14 #21158 Aleksey Vyazmikin: 你能在这个问题上找到任何有用的东西吗？ 这是一项关于阶级平衡的严肃研究，尚未完成。 Aleksei Kuznetsov 2020.11.14 18:07 #21159 Maxim Dmitrievsky: 没有所谓的以目标为导向的聚类。 每片叶子都可以被称为具有最大类别划分的集群。 你自己在大约半年前也同意我的类似想法。 [删除] 2020.11.14 18:17 #21160 elibrarius: 每片叶子都可以被称为具有最大等级分离的集群。 你自己也同意我大约六个月前的一个类似想法。 我不知道你在这里讨论什么。 有2个特征空间（我在其中各取了5个主要部分）。 在对交易进行随机抽样的情况下。 在聚类为2个群组的情况下。 问题：在正确的标签和良好的类别划分之间找到权衡。 在简单聚类的情况下，标签当然不适合用于交易 在交易抽样的情况下--特征空间并不理想 1...210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，根据百分比有一个学习曲线类型--没有MOI 40%-45%是盈利的，而有MOI 60%-65%。但如果利润不等于亏损，那就不是交易的指标。
如果TP=SL，它将是一个指标
如果TP=SL，它将是一个指标
这就是我写的...
如果你找到了，请告诉我，否则我将开始制造自己的自行车 :)
elibrarius 提出了一个想法--只要建立一个分支树，用它来代替聚类，从叶子中获取信息，以减少多数类。
我不明白你在写什么，它与集群有什么关系。
我不明白你在写什么，这与聚类有什么关系？
这本质上是以目标为中心的集群。
你是否设法在这个主题上找到任何有用的东西？
这本质上是以目标为导向的聚类。
你能在这个主题上找到任何有用的东西吗？
没有基于目标的聚类这回事。
不存在基于目标的聚类这回事
在教科书中--可能是 :)这是按有限的属性简单地进行聚类。
在教科书中--可能是 :)这是基于有限数量的属性的聚类。
请阅读什么是聚类，我不想用它来烦扰你。
你能在这个问题上找到任何有用的东西吗？
这是一项关于阶级平衡的严肃研究，尚未完成。
没有所谓的以目标为导向的聚类。
你自己在大约半年前也同意我的类似想法。
每片叶子都可以被称为具有最大等级分离的集群。
你自己也同意我大约六个月前的一个类似想法。
我不知道你在这里讨论什么。
有2个特征空间（我在其中各取了5个主要部分）。
在对交易进行随机抽样的情况下。
在聚类为2个群组的情况下。
问题：在正确的标签和良好的类别划分之间找到权衡。
在简单聚类的情况下，标签当然不适合用于交易
在交易抽样的情况下--特征空间并不理想