过度取样还没有得到什么结果，但 "tome "使结果有了一些改善--这意味着数据中存在一些东西，主要的是要适当地挖掘。
对样本进行不同量化设置的模型直方图。
它使班级之间有了更好的界限。数据也应该如此--这样才能清楚地分出类来，而且例子不会重叠。我甚至知道怎么做......有点聪明，但还没有做。
我想知道如何？在我们的领域，通常可以说是均匀 混合的班级。
在标签采样中加入聚类。按相同的属性进行聚类，然后用聚类进行采样。这些班级将被分开，但目前还不清楚新数据会发生什么。从理论上讲，它应该得到改善。
因此，本周我在这里介绍了这个想法:)
只是我建议减少主要课程的数量。
是否有任何方法/工具可以自动做到这一点？
我不知道，我得看看。也许这个周末我可以去看看。
如果你找到了，请告诉我，否则我将开始建造我的自行车 :)
Elibrarius 提出了一个想法--只要建立一个分支树，用它来代替聚类，从叶子中获取信息，以减少多数类。
目前的期货--在2018年完成的培训。太漂亮了。
而这里是最后一个期货中的相同模式。这里更悲伤，但可以忍受。
甚至在接近训练结束的时候，让我们看看未来的情况。而这正是问题所在。
而且我不明白发生了什么事--似乎越接近训练结束，结果应该越好，但事实恰恰相反--出现了反常现象！"。
答案似乎在于趋势本身--当前的期货没有MO
最后一次
而且还
哦，那是MO！？