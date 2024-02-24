交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2114

新评论
Aleksey Vyazmikin:

马克西姆，你是如何设置这个东西的？

什么是id_tl？

我不知道，我需要一个链接。

也许转化后的例子的id_tl只是

Aleksey Vyazmikin:

谢谢你!这一切都成功了。

我认为这是对的--只有训练转换，因为在测试中只是去控制--所以我做了，但结果非常奇怪--在测试样本上错误的logloss超过了1，而且还在增加--这怎么可能--我很震惊。

你可以尝试不同的东西，只是为了看看

这里有一个好的笔记本https://www.kaggle.com/rafjaa/resampling-strategies-for-imbalanced-datasets

你可以复制和测试

到目前为止，过度取样什么也没有得到，但 "tome "使结果有了一些改善--这意味着数据中存在一些东西，主要的是要适当地挖掘。

对样本进行不同量化设置的模型直方图。


