交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2088

Rorschach 2020.11.05 18:22 #20871

Renat Akhtyamov:

Rorschach 2020.11.05 18:32 #20872

mytarmailS:

Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 18:41 #20873

Aleksey Nikolayev:

Aleksey Nikolayev 2020.11.05 18:58 #20874

Valeriy Yastremskiy:

mytarmailS 2020.11.05 19:05 #20875

Rorschach:

Rorschach:

附加的文件：
q.csv 788 kb

Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 19:09 #20876

Aleksey Nikolayev:

Renat Akhtyamov 2020.11.05 19:16 #20877

Rorschach:

Aleksey Nikolayev 2020.11.05 19:23 #20878

Valeriy Yastremskiy:

Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 19:32 #20879

Aleksey Nikolayev:

Renat Akhtyamov 2020.11.05 19:34 #20880

Valeriy Yastremskiy:

群众对新闻的解读不同，引文一般对他们有利
带通滤波器是一种能通过特定频率范围（带宽）的滤波器。
要做这样的事情，你至少要先进行一次傅里叶变换。
MACD的物理含义是两个价格平均装置之间的delta，每个装置都面向不同的时间间隔，它们现在被比较。
振荡器？所以说这是一个波段。
在垂直频率中，在一个时刻可能有几个峰值，如果有5个，例如，你需要4个低频滤波器来把它们分开。随着每一个条形图的出现，这些峰值的频率会发生变化或完全消失。
一个灵活的模型是由简单的规则连接而成的）。
简单性不应该扼杀模式的有效性。为了我们的公羊。迹象应包括考虑单向的价格运动和对新闻的感知影响，无论预测是否成真。仅仅是由新闻引起的价格变动是不够有说服力的。
那么也许标志应该以 "之 "字形为基础--例如，膝盖的长度和顶部的时间。这将立即消除对无用的波动率跳动的依赖。
从增量做傅里叶，你甚至可以不做SSA。
请解释一下原因，我将扼杀所有关于趋势和大波动的信息
垂直频率，在一个时刻可能有几个峰值，如果有5个，例如，你需要4个低频滤波器来把它们分开。随着每一个条形图的出现，这些峰值的频率会发生变化，或者根本就消失。
看这个文件，价格和8个PCA成分几乎一样，不知道在分解的系列特征中是否也像正常价格一样浮动
在消息被触发的地方，是的，但当影响是单向的时候，我们会有错误的迹象，表明人字形的开始。朝着速度的变化，我想我们需要看看。对小之字形的通道进行平均化。不可能一步到位地进行调查。有必要选择价格影响和缺乏影响的情况。我们还应该确定 "之 "字形的最佳时间框架。
带通滤波器使用所需带宽的谐振
很像一个神经网络，你设置系数并获得所需的信号。但也可以在没有它的情况下进行过滤
在任何情况下，共同指导的将不得不延长，而相反的将不得不缩短。但总的来说是的，我们应该计算，不可能在头脑中计算出来。
尽管只有四个新闻变体（L、M、H和无新闻），考虑到我们有成对的事实--我们有16=4*4的变体。
成双成对，是的，你必须从两个国家获取新闻。我不明白这些选项。强、中、小？如果是这样，也许简化是或不是。然后有4个选项。
