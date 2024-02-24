交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2079

Maxim Dmitrievsky:
@Andrey Dik
你好。
Andrey Dik:
你好。

嗨)))

 
Andrey Dik:
你好。

你好，请问你在创建非标准的、很可能是多标准的健身函数方面有什么经验吗？

 
mytarmailS:

你好，你在创建非标准的、很可能是多标准的健身函数方面有什么经验吗？ 你能帮助吗？

我会的。

不过，有趣的俄语)

 
mytarmailS:

多标准的健身函数

帕累托集？这将是有趣的事情。

 
由于某些原因，我在论坛上找不到任何关于使用MO进行新闻交易的讨论。这里没有这样的东西吗？
Aleksey Nikolayev:
由于某些原因，我在这个论坛上找不到任何关于使用MO进行新闻交易的讨论。这里没有类似的东西吗？

这一切都取决于档案......我将不得不寻找适当的档案。

 
Maxim Dmitrievsky:

这一切都取决于档案......我们必须找到合适的档案。

即使是一些简单的任务，如日子的二元分类--一天中是否有重大新闻？

显然，新闻必须以某种方式被考虑进去，但我还不知道如何正确地把这一切正式化。

 
Maxim Dmitrievsky:

这一切都取决于档案......我们必须找到合适的档案。

如果你找到了，把链接发给我。
虽然这将是一百个或更多的新功能，对于每一种类型的新闻：预测、现实、以前。
 
Andrey Dik:

我来帮忙。

毕竟是有趣的俄罗斯人）。

让我给你看一个简单的例子...


我们有一个交易系统，基于两个周期为10和20的雨刷，通过交叉点交易，经典的...

袋子是一个低通滤波器，袋子的周期是控制参数。

在这种情况下，控制参数是常数10和20

挑战：在一个给定的细分市场中，获得每个切片机的动态（而不是常数）控制参数，使其在利润方面达到最佳状态。

这是标准1


标准2：收到的动态参数应该类似于一个连续的函数，而不是一个混乱的散点。


你如何看待这个问题的解决方案？

