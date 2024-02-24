交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2079 1...207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086...3399 新评论 Andrey Dik 2020.11.05 08:12 #20781 Maxim Dmitrievsky: @Andrey Dik 你好。 [删除] 2020.11.05 08:14 #20782 Andrey Dik: 你好。 嗨))) mytarmailS 2020.11.05 08:19 #20783 Andrey Dik: 你好。 你好，请问你在创建非标准的、很可能是多标准的健身函数方面有什么经验吗？ Andrey Dik 2020.11.05 08:34 #20784 mytarmailS: 你好，你在创建非标准的、很可能是多标准的健身函数方面有什么经验吗？ 你能帮助吗？ 我会的。 不过，有趣的俄语) Aleksey Nikolayev 2020.11.05 08:41 #20785 mytarmailS: 多标准的健身函数 帕累托集？这将是有趣的事情。 Aleksey Nikolayev 2020.11.05 08:46 #20786 由于某些原因，我在论坛上找不到任何关于使用MO进行新闻交易的讨论。这里没有这样的东西吗？ [删除] 2020.11.05 08:47 #20787 Aleksey Nikolayev: 由于某些原因，我在这个论坛上找不到任何关于使用MO进行新闻交易的讨论。这里没有类似的东西吗？ 这一切都取决于档案......我将不得不寻找适当的档案。 Aleksey Nikolayev 2020.11.05 08:59 #20788 Maxim Dmitrievsky: 这一切都取决于档案......我们必须找到合适的档案。 即使是一些简单的任务，如日子的二元分类--一天中是否有重大新闻？ 显然，新闻必须以某种方式被考虑进去，但我还不知道如何正确地把这一切正式化。 Aleksei Kuznetsov 2020.11.05 08:59 #20789 Maxim Dmitrievsky: 这一切都取决于档案......我们必须找到合适的档案。 如果你找到了，把链接发给我。 虽然这将是一百个或更多的新功能，对于每一种类型的新闻：预测、现实、以前。 mytarmailS 2020.11.05 09:00 #20790 Andrey Dik: 我来帮忙。毕竟是有趣的俄罗斯人）。 让我给你看一个简单的例子... 我们有一个交易系统，基于两个周期为10和20的雨刷，通过交叉点交易，经典的... 袋子是一个低通滤波器，袋子的周期是控制参数。 在这种情况下，控制参数是常数10和20 挑战：在一个给定的细分市场中，获得每个切片机的动态（而不是常数）控制参数，使其在利润方面达到最佳状态。 这是标准1 标准2：收到的动态参数应该类似于一个连续的函数，而不是一个混乱的散点。 你如何看待这个问题的解决方案？ 1...207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
@Andrey Dik
你好。
嗨)))
你好。
你好，请问你在创建非标准的、很可能是多标准的健身函数方面有什么经验吗？
你好，你在创建非标准的、很可能是多标准的健身函数方面有什么经验吗？ 你能帮助吗？
我会的。
不过，有趣的俄语)
多标准的健身函数
帕累托集？这将是有趣的事情。
由于某些原因，我在这个论坛上找不到任何关于使用MO进行新闻交易的讨论。这里没有类似的东西吗？
这一切都取决于档案......我将不得不寻找适当的档案。
这一切都取决于档案......我们必须找到合适的档案。
即使是一些简单的任务，如日子的二元分类--一天中是否有重大新闻？
显然，新闻必须以某种方式被考虑进去，但我还不知道如何正确地把这一切正式化。
这一切都取决于档案......我们必须找到合适的档案。
虽然这将是一百个或更多的新功能，对于每一种类型的新闻：预测、现实、以前。
我来帮忙。
毕竟是有趣的俄罗斯人）。
让我给你看一个简单的例子...
我们有一个交易系统，基于两个周期为10和20的雨刷，通过交叉点交易，经典的...
袋子是一个低通滤波器，袋子的周期是控制参数。
在这种情况下，控制参数是常数10和20
挑战：在一个给定的细分市场中，获得每个切片机的动态（而不是常数）控制参数，使其在利润方面达到最佳状态。
这是标准1
标准2：收到的动态参数应该类似于一个连续的函数，而不是一个混乱的散点。
你如何看待这个问题的解决方案？