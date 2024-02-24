交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2072 1...206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079...3399 新评论 Evgeniy Chumakov 2020.11.03 13:30 #20711 mytarmailS: 做得好！干得好... 但是有什么用呢，我没有使用神经网络，我搜索了历史上最相似的部分，重复性是50/50，当然有的系列是重合的时候。如果我们给模式（如价格）附加更多的时间，那么历史上的重复性几乎为零。 问题是20分钟或60分钟的100点价格运动是否相同。 另外，如果我们在搜索类似时期时，不仅使用一条时间序列 线，而且使用两条有事件变体的线，似乎准确性更高。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 13:32 #20712 Evgeniy Chumakov: 接下来的问题是，在20分钟或60分钟内，100点的价格变动是否相同？ 在我的模型中，ZZ段的形成速度强烈影响着决策。 Evgeniy Chumakov 2020.11.03 13:32 #20713 Aleksey Vyazmikin: 你如何定义长肩和短肩？ 如果它比前一个的点数多，就是长。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 13:36 #20714 Evgeniy Chumakov: 如果它的点数比前一个点数多，那么它就是多头。 明白了，谢谢。所以对于策略来说，我应该考虑这个长度的止损... Evgeniy Chumakov 2020.11.03 13:40 #20715 Aleksey Vyazmikin: 明白了，谢谢。所以对于策略来说，我们应该考虑这个长度的止损... 我采取了一个固定步长的 "之 "字形，条件是：一个新的膝盖已经形成，预测="长"，我们在最后一个极端点之后设置止损，并在前一个极端点的位置上进行。(如果是买入，则最大，如果是卖出，则最小。) mytarmailS 2020.11.03 13:58 #20716 叶夫根尼-丘马科夫。 有什么用呢？ 我告诉过你可能出错的地方;) 叶夫根尼-丘马科夫。 我没有使用神经网络，我搜索了故事中最相似的部分，重复率为50/50 如果你使用了神经网络，你根本就不会发现什么，它将使整个事情变得平滑，而你也获得了经验和洞察力！这就是为什么你要使用神经网络。 Evgeniy Chumakov: 因此，问题是，在20分钟或60分钟内出现100点的价格波动是否相同！？ 一切都是相对的，我们应该首先将模式与波动性进行比较。 叶夫根尼-丘马 科夫。 如果我们在搜索类似时期时不仅使用时间序列线，而且还使用两条具有事件变体的线，那么准确性就会更高。 好吧，你刚才自己在上面写到，如果你添加一个条件（时间），那么这个模式根本就找不到。公理：模式中的条件越多，历史上的条件就越少! 在机器学习中，它被称为 "维度的诅咒"，维基是你的指南。 Rorschach 2020.11.03 14:11 #20717 阿列克谢-维亚兹米 金。 10000次迭代。如果我们假设期望值=0，那么最大偏差为+-18000。你的结果是28280，这似乎是一个真正的模式。 在最坏的情况下，该系统将在2300次交易后开始产生利润。 如果你只是计算并把4个sko作为一个门槛，那么对于7345个交易，4个sko=16120。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 15:42 #20718 Aleksey Vyazmikin: Ugh, so angry - 从标准交付中识别出的指标，在同一时刻给出不同的指标，如果它们在测试器中的不同时期运行 - 不知道它们是如何计算的，但对于机器学习来说，它们是危险的! 这也包括iAD() - 可能这些类型的指标 使用整个历史的积累，但你知道在测试器中没有整个历史。作为替代方案，修改算法，每季度清理一次指标，然后你就可以学习了。有趣的是，该模型在这些指标上失败了，它喜欢这些指标的一些东西... Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 15:43 #20719 Evgeniy Chumakov: 我采取了一个固定步长的之字形。 条件：一个新的膝盖已经形成，预测='长'，在最后一个极点后停止，在前一个极点的点上采取相同的极点。(如果是买入，则最大，如果是卖出，则最小。) 为什么要在最后的极值上取点呢？ 修正可能是50%，这意味着我们应该在前一个区间的100%左右取停。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 15:44 #20720 Rorschach: 10000次迭代。如果我们假设期望值=0，那么最大偏差是+-18000。你的结果是28280，这似乎真的是一个模式。在最坏的情况下，该系统将在2300次交易后开始产生利润。如果你只是计算并把4个sko作为一个门槛，那么对于7345个交易，4个sko=16120。 这些都是有趣的计算方法。因此，我们可能会制定策略，但最主要的是要了解如何教授它...... 1...206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
但是有什么用呢，我没有使用神经网络，我搜索了历史上最相似的部分，重复性是50/50，当然有的系列是重合的时候。如果我们给模式（如价格）附加更多的时间，那么历史上的重复性几乎为零。 问题是20分钟或60分钟的100点价格运动是否相同。
另外，如果我们在搜索类似时期时，不仅使用一条时间序列 线，而且使用两条有事件变体的线，似乎准确性更高。
在我的模型中，ZZ段的形成速度强烈影响着决策。
你如何定义长肩和短肩？
如果它比前一个的点数多，就是长。
明白了，谢谢。所以对于策略来说，我应该考虑这个长度的止损...
我采取了一个固定步长的 "之 "字形，条件是：一个新的膝盖已经形成，预测="长"，我们在最后一个极端点之后设置止损，并在前一个极端点的位置上进行。(如果是买入，则最大，如果是卖出，则最小。)
我告诉过你可能出错的地方;)
如果你使用了神经网络，你根本就不会发现什么，它将使整个事情变得平滑，而你也获得了经验和洞察力！这就是为什么你要使用神经网络。
一切都是相对的，我们应该首先将模式与波动性进行比较。
好吧，你刚才自己在上面写到，如果你添加一个条件（时间），那么这个模式根本就找不到。公理：模式中的条件越多，历史上的条件就越少!
在机器学习中，它被称为 "维度的诅咒"，维基是你的指南。
10000次迭代。如果我们假设期望值=0，那么最大偏差为+-18000。你的结果是28280，这似乎是一个真正的模式。
在最坏的情况下，该系统将在2300次交易后开始产生利润。
如果你只是计算并把4个sko作为一个门槛，那么对于7345个交易，4个sko=16120。
Ugh, so angry - 从标准交付中识别出的指标，在同一时刻给出不同的指标，如果它们在测试器中的不同时期运行 - 不知道它们是如何计算的，但对于机器学习来说，它们是危险的!
这也包括iAD() - 可能这些类型的指标 使用整个历史的积累，但你知道在测试器中没有整个历史。作为替代方案，修改算法，每季度清理一次指标，然后你就可以学习了。有趣的是，该模型在这些指标上失败了，它喜欢这些指标的一些东西...
为什么要在最后的极值上取点呢？ 修正可能是50%，这意味着我们应该在前一个区间的100%左右取停。
这些都是有趣的计算方法。因此，我们可能会制定策略，但最主要的是要了解如何教授它......