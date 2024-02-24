交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2074 1...206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081...3399 新评论 mytarmailS 2020.11.04 08:07 #20731 Maxim Dmitrievsky: 不 有什么区别？ ========= 听着，你还记得这种预测的名称是什么吗？当你提前一步预测，然后你用这个点预测，等等。 [删除] 2020.11.04 08:08 #20732 mytarmailS: 有什么区别？阅读）我不明白的数学。 它更像MSUA，但通过卷积的特征而不是多项式来工作。 [删除] 2020.11.04 08:11 #20733 mytarmailS: 听着，你还记得当你提前一步做出预测，然后在这时又做出预测，等等，这叫什么？ 在RNN中多对多 [删除] 2020.11.04 08:22 #20734 我报名参加了卷积网 的课程%)72小时。嗯，第一部分是学习Python，诸如此类的东西（我已经知道）。 Valeriy Yastremskiy 2020.11.04 08:27 #20735 Maxim Dmitrievsky: 我首先链接到ROCKET是有原因的--它是一种很酷的功能转换器。从原来的特征中创造出很多不相关的特征，提高了分类的质量。推荐与线性模型一起使用（因为你得到了很多的功能）。将不得不尝试它 这幅画画得很好。要了解如何准备数据。毕竟，对一个系列进行规范化处理，可以删除很多不必要的数据。 Ilnur Khasanov 2020.11.04 08:29 #20736 Maxim Dmitrievsky: RNN中的多对多 只有那里？如何搜索，你可以使用关键短语。你什么时候会看TCN？ Valeriy Yastremskiy 2020.11.04 08:29 #20737 Maxim Dmitrievsky: 我报名参加了卷积网的课程%)第一部分是学习python，诸如此类的东西（我已经知道）。 将不会是多余的) [删除] 2020.11.04 08:34 #20738 Ilnur Khasanov: 就在那里？如何搜索，你能不能用关键短语。你什么时候去看看TCN？ 我不知道这意味着什么，这是我唯一知道的地方。 当我参加一个关于线圈的课程时。我还不知道如何使用它们。 mytarmailS 2020.11.04 08:52 #20739 给居民的一个问题... 有没有人尝试用网络来描述任何指标，不是为了预测，而是为了描述/复制/恢复/创建一些幻影... 这不是很有用，但作为重建的结果，我们可以判断关于数据的处理/规范化的质量和它的质量，知道网格不工作不是因为它是哑巴，而是因为我们没有很好地表示数据，或者反之亦然，这并不坏。 Aleksei Kuznetsov 2020.11.04 09:01 #20740 很多人都试过。包括我在内。简单的MA可以做，复杂的带通滤波器也可以做。 任何可以从酒吧NS/森林建立的东西都可以很容易地复制。 这就是为什么除了柱状图之外，基于它们的指标没有什么意义。 但例如ZZ就很难被复制。或者是阿列克谢-尼古拉耶夫建议的，几乎没有人会在2个月的深度内养活60条或更多条。 1...206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
听着，你还记得这种预测的名称是什么吗？当你提前一步预测，然后你用这个点预测，等等。
阅读）我不明白的数学。它更像MSUA，但通过卷积的特征而不是多项式来工作。
听着，你还记得当你提前一步做出预测，然后在这时又做出预测，等等，这叫什么？
在RNN中多对多
我报名参加了卷积网 的课程%)72小时。嗯，第一部分是学习Python，诸如此类的东西（我已经知道）。
我首先链接到ROCKET是有原因的--它是一种很酷的功能转换器。从原来的特征中创造出很多不相关的特征，提高了分类的质量。
推荐与线性模型一起使用（因为你得到了很多的功能）。
将不得不尝试它
这幅画画得很好。要了解如何准备数据。毕竟，对一个系列进行规范化处理，可以删除很多不必要的数据。
只有那里？如何搜索，你可以使用关键短语。你什么时候会看TCN？
将不会是多余的)
我不知道这意味着什么，这是我唯一知道的地方。
当我参加一个关于线圈的课程时。我还不知道如何使用它们。
给居民的一个问题...
有没有人尝试用网络来描述任何指标，不是为了预测，而是为了描述/复制/恢复/创建一些幻影...
这不是很有用，但作为重建的结果，我们可以判断关于数据的处理/规范化的质量和它的质量，知道网格不工作不是因为它是哑巴，而是因为我们没有很好地表示数据，或者反之亦然，这并不坏。
很多人都试过。包括我在内。简单的MA可以做，复杂的带通滤波器也可以做。
任何可以从酒吧NS/森林建立的东西都可以很容易地复制。
这就是为什么除了柱状图之外，基于它们的指标没有什么意义。
但例如ZZ就很难被复制。或者是阿列克谢-尼古拉耶夫建议的，几乎没有人会在2个月的深度内养活60条或更多条。