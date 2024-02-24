交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2083 1...207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090...3399 新评论 mytarmailS 2020.11.05 11:31 #20821 Rorschach: 如果一个频率有最大的振幅，那么它是最容易从信号中分离出来的，而且它将获得最大的增益，想象一下正弦之和，一个振幅为10，另一个振幅为100。我认为，理想的指标是一个振荡器（带通滤波器），调到具有最大振幅的频率。 我明白你的意思，我也同意，但让我们忘记混搭和谐音...... 我们需要一种提取最佳参数的通用方法... 想象一下另一个TS，在零线与信号线的交汇处交易MACD，这样一个TS的最佳周期是否会与具有最大振幅的谐波频率同步？ 在我看来不是。 你可以在光谱上找到它，但你不会得到一个非多重功能的cp的 "花束"。 [删除] 2020.11.05 11:33 #20822 我还没有完全掌握Zircon，但这里有一些结果。在这里，与文章中不同的是，追踪和测试并没有混为一谈。 33：学习：0.8732772 测试：0.5313936 最佳：0.5497703 (18) 总计：4.48s 剩余：1m 1s 这个测试有点糟糕。尽管如此。 (图表的第二部分是测试) mytarmailS 2020.11.05 11:34 #20823 Maxim Dmitrievsky: 还没有完全掌握锆石，,.... 在阿库拉西的错误？ [删除] 2020.11.05 11:34 #20824 mytarmailS: 阿库拉西有错误吗？ 是 Aleksey Nikolayev 2020.11.05 11:35 #20825 Valeriy Yastremskiy: 除了所附的档案外，确实没有免费的档案，我也找不到任何付费的档案。我自己并没有使用。其他魅力。档案来自这里。其余的都是自己从网站上解析出来的。而且也没有预分级。 谢谢你，已经有东西了。我不明白如何将matstat "粘 "在这个问题上，所以我只能用MO。 mytarmailS 2020.11.05 11:37 #20826 Maxim Dmitrievsky: 是 最佳：0.5497703 垃圾）) [删除] 2020.11.05 11:39 #20827 mytarmailS: 废话））。 hz mytarmailS 2020.11.05 11:39 #20828 Maxim Dmitrievsky: hz Acurasi指标显示0.65-0.67) [删除] 2020.11.05 11:41 #20829 mytarmailS: 对acurasi指标0.65-0.67 )) 这个指标对机器人来说毫无意义 Aleksey Nikolayev 2020.11.05 11:41 #20830 Valeriy Yastremskiy: 到洛巴切夫斯基的路还很长，))))。我们能否在发动机功率和舒适性之间提到一个平衡点来进行优化？考虑到今天的理解，我认为这是一项优化的任务，是对最佳平衡的寻求。而所有的人机工程学也是如此。 在我们的领域，关于这个问题的经典问题是马科维茨 投资组合理论。在这里，我们得到的不仅仅是一个，而是许多最佳的投资组合--具体的选择是基于交易者对利润与其波动性的相关性的偏好。 1...207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果一个频率有最大的振幅，那么它是最容易从信号中分离出来的，而且它将获得最大的增益，想象一下正弦之和，一个振幅为10，另一个振幅为100。
我认为，理想的指标是一个振荡器（带通滤波器），调到具有最大振幅的频率。
我明白你的意思，我也同意，但让我们忘记混搭和谐音......
我们需要一种提取最佳参数的通用方法...
想象一下另一个TS，在零线与信号线的交汇处交易MACD，这样一个TS的最佳周期是否会与具有最大振幅的谐波频率同步？
在我看来不是。
你可以在光谱上找到它，但你不会得到一个非多重功能的cp的 "花束"。
我还没有完全掌握Zircon，但这里有一些结果。在这里，与文章中不同的是，追踪和测试并没有混为一谈。
33：学习：0.8732772 测试：0.5313936 最佳：0.5497703 (18) 总计：4.48s 剩余：1m 1s
这个测试有点糟糕。尽管如此。
(图表的第二部分是测试)
还没有完全掌握锆石，,....
在阿库拉西的错误？
阿库拉西有错误吗？
是
除了所附的档案外，确实没有免费的档案，我也找不到任何付费的档案。我自己并没有使用。其他魅力。
档案来自这里。
其余的都是自己从网站上解析出来的。而且也没有预分级。
谢谢你，已经有东西了。我不明白如何将matstat "粘 "在这个问题上，所以我只能用MO。
是
最佳：0.5497703 垃圾）)
废话））。
hz
hz
Acurasi指标显示0.65-0.67)
对acurasi指标0.65-0.67 ))
这个指标对机器人来说毫无意义
到洛巴切夫斯基的路还很长，))))。我们能否在发动机功率和舒适性之间提到一个平衡点来进行优化？考虑到今天的理解，我认为这是一项优化的任务，是对最佳平衡的寻求。而所有的人机工程学也是如此。
在我们的领域，关于这个问题的经典问题是马科维茨 投资组合理论。在这里，我们得到的不仅仅是一个，而是许多最佳的投资组合--具体的选择是基于交易者对利润与其波动性的相关性的偏好。