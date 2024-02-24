交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2076 1...206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083...3399 新评论 [删除] 2020.11.04 10:03 #20751 mytarmailS: 你应该写一个所有东西的随机列举，并从中学习，选择可学习的东西+遗传学来缩短搜索时间，然后离开计算机几个月.... 我正准备写一篇关于Python中随机抽样的文章 所以有了这个。) https://www.mql5.com/ru/articles/8642 我计划将其与RNN、CNN等进行比较。但首先要在catbust上再做一些修改。 Градиентный бустинг (CatBoost) в задачах построения торговых систем. Наивный подход www.mql5.com Градиентный бустинг является сильным алгоритмом машинного обучения. Суть метода заключается в построении ансамбля слабых моделей (например, деревьев принятия решений), в которых (в отличие от бэггинга) модели строятся не независимо (параллельно), а последовательно. Говоря простым языком, это означает, что следующее дерево учится на ошибках... Evgeniy Chumakov 2020.11.04 10:18 #20752 mytarmailS: 我认为最好不要在模式之后寻找模式，而是寻找与这个模式相关的价格反弹，这要正式的多，但在我看来，这更难 我们可以在历史上计算出价格增长的百分之多少是在某种模式下（算术平均值，均方根），例如。 mytarmailS 2020.11.04 10:24 #20753 叶夫根尼-丘马科夫。 你可以在历史上计算，例如，对于一个给定的模式，价格上涨的百分比是多少（算术平均值，标准偏差）。你可以简单地将模式归一化为0-1的范围，例如，然后将空间相对于这个模式归一化，就这样。 明白我的意思吗？ Evgeniy Chumakov 2020.11.04 10:41 #20754 mytarmailS: 你可以简单地将图案归一化为0-1的范围，例如，然后将相对于该图案的空间归一化，就是这样。 明白我的意思吗？ 我不明白。 我这里有目前的模式。 '长'模式 = X , 模式'短'=B。 过去的事件=L。 我可以利用历史来找到什么时候是一样的。 然后相对于该模式对空间进行归一化处理-- 通过固定范围内的函数类型（或有低于最大值的25%，等等）。 mytarmailS 2020.11.04 10:53 #20755 叶夫根尼-丘马科夫。 我不明白。 看，比这更简单，我也琢磨了好几年了...... 我们有一个X1型的牧师 x1 <- rnorm(40) 我们还有另外两种模式x2和x3，它们与x1相同，但波动率不同。 x2 <- x1*3 x3 <- x1*6 我们认为前5个点是模式，下面所有的点将被视为相对于模式的空间。 1）图案应该落在一个单一的范围内，例如0-1 正常化 r01 <- function(x) (x-min(x)) / ( max(x) - min(x)) 三种模式都应该是一样的 plot( r01(x3[1:5]) ,t="l",lwd=50) lines( r01(x2[1:5]) ,col=2,lwd=20) lines( r01(x3[1:5]) ,col=3,lwd=10) 现在将相对于图案的空间归一化 这是由R02函数完成的 r02 <- function(x,y) (y-min(x)) / ( max(x) - min(x)) 其中，"y "是空间，而 "x "不是一个规范化的模式。 然后我们将函数r01和r02的转换结果连接在一行（向量）中 我们得到了一个归一化为0-1范围的模式，空间就这个模式进行了归一化。 plot(c(r01(x3[1:5]),r02(x = x3[1:5],x3[-c(1:5)])) ,t="l",lwd=10) lines(c(r01(x2[1:5]),r02(x = x2[1:5],x2[-c(1:5)])),col=2,lwd=5) lines(c(r01(x1[1:5]),r02(x = x1[1:5],x1[-c(1:5)])),col=3,lwd=2) 不应通过相关性，而应通过欧几里得度量来搜索相似性。 eucliden.distance <- function(x1, x2) sqrt(sum((x1 - x2) ^ 2)) 数值越小，图案就越接近对方 Evgeniy Chumakov 2020.11.04 11:06 #20756 我看到它是不同的。 你有一个描述价格的模式，我有分段（较短、较长）。如果一个图案等于一个B，那么只有相同的B才与它相同。 由于波动性，图案周围的空间当然不同，但我不需要它，因为我关心的是形式上的问题（更短或更长）。 mytarmailS 2020.11.04 11:10 #20757 Evgeniy Chumakov: 我看到它是不同的。 你有一个描述价格的模式，我有分段（较短、较长）。如果一个图案等于一个B，那么只有相同的B才与它相同。 你所比较的东西有什么区别？ 你的模式10-20-10和20-40-20到底是不是同一个模式？ Evgeniy Chumakov 2020.11.04 11:13 #20758 mytarmailS: 比较什么有什么区别呢？你的图案尺寸10-20-10和20-40-20到底是不是同一个图案？ 我有几个明确描述的图案，它们都是不同的，例如0110和1001。 mytarmailS 2020.11.04 11:15 #20759 Evgeniy Chumakov: 什么尺寸？ 我有几个描述清楚的图案，它们都是不同的，如0110和1001。 那么，这些部分是你的。 у меня отрезки (короче,длиннее) 10支蜡烛 - 20支蜡烛 - 10支蜡烛 不要慢下来) Evgeniy Chumakov 2020.11.04 11:24 #20760 mytarmailS: 那么，这些部分是你的。10支蜡烛 - 20支蜡烛 - 10支蜡烛不要慢下来) 哪些蜡烛是10-20-10？ 1...206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你应该写一个所有东西的随机列举，并从中学习，选择可学习的东西+遗传学来缩短搜索时间，然后离开计算机几个月....
我正准备写一篇关于Python中随机抽样的文章
所以有了这个。)
https://www.mql5.com/ru/articles/8642
我计划将其与RNN、CNN等进行比较。但首先要在catbust上再做一些修改。
我认为最好不要在模式之后寻找模式，而是寻找与这个模式相关的价格反弹，这要正式的多，但在我看来，这更难
我们可以在历史上计算出价格增长的百分之多少是在某种模式下（算术平均值，均方根），例如。
你可以在历史上计算，例如，对于一个给定的模式，价格上涨的百分比是多少（算术平均值，标准偏差）。
你可以简单地将模式归一化为0-1的范围，例如，然后将空间相对于这个模式归一化，就这样。明白我的意思吗？
你可以简单地将图案归一化为0-1的范围，例如，然后将相对于该图案的空间归一化，就是这样。明白我的意思吗？
我不明白。
我这里有目前的模式。
'长'模式 = X ,
模式'短'=B。
过去的事件=L。
我可以利用历史来找到什么时候是一样的。
然后相对于该模式对空间进行归一化处理-- 通过固定范围内的函数类型（或有低于最大值的25%，等等）。
我不明白。
看，比这更简单，我也琢磨了好几年了......
我们有一个X1型的牧师
x1 <- rnorm(40)
我们还有另外两种模式x2和x3，它们与x1相同，但波动率不同。
我们认为前5个点是模式，下面所有的点将被视为相对于模式的空间。
1）图案应该落在一个单一的范围内，例如0-1
正常化
三种模式都应该是一样的
现在将相对于图案的空间归一化
这是由R02函数完成的
其中，"y "是空间，而 "x "不是一个规范化的模式。
然后我们将函数r01和r02的转换结果连接在一行（向量）中
我们得到了一个归一化为0-1范围的模式，空间就这个模式进行了归一化。
不应通过相关性，而应通过欧几里得度量来搜索相似性。
数值越小，图案就越接近对方
我看到它是不同的。
你有一个描述价格的模式，我有分段（较短、较长）。如果一个图案等于一个B，那么只有相同的B才与它相同。
由于波动性，图案周围的空间当然不同，但我不需要它，因为我关心的是形式上的问题（更短或更长）。
我看到它是不同的。
你有一个描述价格的模式，我有分段（较短、较长）。如果一个图案等于一个B，那么只有相同的B才与它相同。
你所比较的东西有什么区别？
你的模式10-20-10和20-40-20到底是不是同一个模式？
比较什么有什么区别呢？
你的图案尺寸10-20-10和20-40-20到底是不是同一个图案？
我有几个明确描述的图案，它们都是不同的，例如0110和1001。
什么尺寸？ 我有几个描述清楚的图案，它们都是不同的，如0110和1001。
那么，这些部分是你的。
10支蜡烛 - 20支蜡烛 - 10支蜡烛
不要慢下来)
那么，这些部分是你的。
10支蜡烛 - 20支蜡烛 - 10支蜡烛
不要慢下来)
哪些蜡烛是10-20-10？