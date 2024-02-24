交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2076

mytarmailS:

你应该写一个所有东西的随机列举，并从中学习，选择可学习的东西+遗传学来缩短搜索时间，然后离开计算机几个月....

我正准备写一篇关于Python中随机抽样的文章

所以有了这个。)

https://www.mql5.com/ru/articles/8642

我计划将其与RNN、CNN等进行比较。但首先要在catbust上再做一些修改。

mytarmailS:


我认为最好不要在模式之后寻找模式，而是寻找与这个模式相关的价格反弹，这要正式的多，但在我看来，这更难


我们可以在历史上计算出价格增长的百分之多少是在某种模式下（算术平均值，均方根），例如。

 
叶夫根尼-丘马科夫

你可以在历史上计算，例如，对于一个给定的模式，价格上涨的百分比是多少（算术平均值，标准偏差）。

你可以简单地将模式归一化为0-1的范围，例如，然后将空间相对于这个模式归一化，就这样。

明白我的意思吗？
 
mytarmailS:

你可以简单地将图案归一化为0-1的范围，例如，然后将相对于该图案的空间归一化，就是这样。

明白我的意思吗？


我不明白。

我这里有目前的模式。

'长'模式 = X ,

模式'短'=B。

过去的事件=L。


我可以利用历史来找到什么时候是一样的。

然后相对于该模式对空间进行归一化处理-- 通过固定范围内的函数类型（或有低于最大值的25%，等等）。

 
叶夫根尼-丘马科夫

我不明白。

看，比这更简单，我也琢磨了好几年了......

我们有一个X1型的牧师

x1 <- rnorm(40)

我们还有另外两种模式x2和x3，它们与x1相同，但波动率不同。

x2 <- x1*3
x3 <- x1*6

我们认为前5个点是模式，下面所有的点将被视为相对于模式的空间。

1）图案应该落在一个单一的范围内，例如0-1

正常化

r01 <- function(x)    (x-min(x))  /  ( max(x) - min(x))

三种模式都应该是一样的

plot(   r01(x3[1:5])   ,t="l",lwd=50) 
lines(   r01(x2[1:5])   ,col=2,lwd=20) 
lines(    r01(x3[1:5])   ,col=3,lwd=10)

现在将相对于图案的空间归一化

这是由R02函数完成的

r02 <- function(x,y)    (y-min(x))  /  ( max(x) - min(x))

其中，"y "是空间，而 "x "不是一个规范化的模式。

然后我们将函数r01和r02的转换结果连接在一行（向量）中

我们得到了一个归一化为0-1范围的模式，空间就这个模式进行了归一化。

plot(c(r01(x3[1:5]),r02(x = x3[1:5],x3[-c(1:5)]))  ,t="l",lwd=10) 
lines(c(r01(x2[1:5]),r02(x = x2[1:5],x2[-c(1:5)])),col=2,lwd=5) 
lines(c(r01(x1[1:5]),r02(x = x1[1:5],x1[-c(1:5)])),col=3,lwd=2)


不应通过相关性，而应通过欧几里得度量来搜索相似性。

eucliden.distance <- function(x1, x2) sqrt(sum((x1 - x2) ^ 2))

数值越小，图案就越接近对方

 

我看到它是不同的。

你有一个描述价格的模式，我有分段（较短、较长）。如果一个图案等于一个B，那么只有相同的B才与它相同。

由于波动性，图案周围的空间当然不同，但我不需要它，因为我关心的是形式上的问题（更短或更长）。

 
Evgeniy Chumakov:

我看到它是不同的。

你有一个描述价格的模式，我有分段（较短、较长）。如果一个图案等于一个B，那么只有相同的B才与它相同。

你所比较的东西有什么区别？

你的模式10-20-10和20-40-20到底是不是同一个模式？

 
mytarmailS:

比较什么有什么区别呢？

你的图案尺寸10-20-10和20-40-20到底是不是同一个图案？


我有几个明确描述的图案，它们都是不同的，例如0110和1001。

 
Evgeniy Chumakov:


什么尺寸？ 我有几个描述清楚的图案，它们都是不同的，如0110和1001。

那么，这些部分是你的。

 у меня отрезки (короче,длиннее)

10支蜡烛 - 20支蜡烛 - 10支蜡烛

不要慢下来)

 
mytarmailS:

那么，这些部分是你的。

10支蜡烛 - 20支蜡烛 - 10支蜡烛

不要慢下来)



哪些蜡烛是10-20-10？

