交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2085

mytarmailS 2020.11.05 12:43 #20841:
谢谢你，我已经读过了......我并不完全理解，但那是我的错))

Rorschach 2020.11.05 12:49 #20842:
有什么不清楚的？

mytarmailS 2020.11.05 12:55 #20843:
我不懂什么是脉冲响应
如何阅读，如何计数，等等...。

mytarmailS 2020.11.05 12:55 #20843:
罗夏。
我给你看一件有趣的事情，如果我能够重现它的话

Rorschach 2020.11.05 13:05 #20844:
看，MA（移动平均线）是一个简单的过滤器，对于MA(4)其IM（0.25，0.25，0.25，0.25），对于MA(5)（0.2，0.2，0.2，0.2）。

对于MA(5)，我们采取最后5个价格，将每个价格乘以0.2，然后相加，这将是最后一栏的MA(5)的值。

你现在不需要它，只要阅读文章的第一部分，了解过滤器的类型。

Andrey Dik 2020.11.05 13:07 #20845:
1）需要列举的挥发期的范围2）控制功能是为挥舞机提供最佳周期，什么可以输入到挥舞机的周期？你是一个像我一样的专家，伊隆面具。

这就是我们已经讨论了3页的内容，如何得到它！它不存在，当它存在时，一切都会存在。

哦，这比第一眼看到的要糟糕得多，完全是Nerubanto。

Aleksey Nikolayev 2020.11.05 13:25 #20846:
我还没有到新闻，所以我可以得到价格系列并与新闻系列进行比较，或者在测试器中解析新闻系列。

首先，我想确保新闻足够重要）例如，我能否找到一个函数，根据当天的报价来确定当天是否有重要新闻（二元分类）？

Igor Makanu 2020.11.05 13:46 #20847:
有可能https://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342

该代码之前工作没有问题https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236

如果你想确认在新闻发布期间波动率飙升（代码寻找），那么是的，原因是新闻发布是一种仪式，禁止在单行线和...传说？"大的强大的玩家在这个行动中删除他们的订单，导致价值的飙升，传说的来源 - 各种外汇经纪商的互联网资源。

如果要确认该消息使市场转向--我对此表示怀疑，那么sigzag有很大的帮助，往往趋势在夜间被逆转，此时没有对每个人的重要消息被发布。

Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 13:48 #20848:
日期、时间是有的，在新闻前半小时和新闻后3小时的时间范围内，该货币对的价格变化速度和范围。为国家提供新闻。第一个档案库是按国家和新闻类型划分的。突出显示国家，看看每条新闻对价格的影响。我想不出别的办法了。

此外，还有对新闻M L的意义的预测。将有可能进行比较。我不知道重要性的字母后面的数字是什么意思。

现在是纽约时间），我们必须考虑到夏令时）。或者跳过过渡期的那一天。

[删除] 2020.11.05 13:58 #20849:
嗯......锆石很有趣......当然，大惊小怪，但这是我上次得到的东西。

这值得一探究竟。

但是，如果你加上一个传播:D

Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 14:01 #20850:
我起初并不理解这个问题。这里有一个两难的问题。如果你把作为一个条件，重大的冲动作用于价格。冲动可以是新闻和国家事件。当然，我们也不能把新闻和事件的同时行动分开。但消息的时机是确定的。然而，新闻和事件的时间在其价格影响和重要性方面都很复杂。

观察新闻发布时的价格变化。如果在意义上没有预测行为，那就看FA，看新闻发生时的国家情况）。
谢谢你，我已经读过了......我并不完全理解，但那是我的错))
有什么不清楚的？
我不懂什么是脉冲响应如何阅读，如何计数，等等...。
我给你看一件有趣的事情，如果我能够重现它的话
我不明白什么是冲动的特征如何阅读，如何计数等...
看，MA（移动平均线）是一个简单的过滤器，对于MA(4)其IM（0.25，0.25，0.25，0.25），对于MA(5)（0.2，0.2，0.2，0.2）。
对于MA(5)，我们采取最后5个价格，将每个价格乘以0.2，然后相加，这将是最后一栏的MA(5)的值。
你现在不需要它，只要阅读文章的第一部分，了解过滤器的类型。
1）需要列举的挥发期的范围
2）控制功能是为挥舞机提供最佳周期，什么可以输入到挥舞机的周期？
你是一个像我一样的专家，伊隆面具。这就是我们已经讨论了3页的内容，如何得到它！它不存在，当它存在时，一切都会存在。
哦，这比第一眼看到的要糟糕得多，完全是Nerubanto。
我还没有到新闻，所以我可以得到价格系列并与新闻系列进行比较，或者在测试器中解析新闻系列。
首先，我想确保新闻足够重要）例如，我能否找到一个函数，根据当天的报价来确定当天是否有重要新闻（二元分类）？
有可能https://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
该代码之前工作没有问题https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
首先，我想确定一个事实，即新闻是足够重要的)
如果你想确认在新闻发布期间波动率飙升（代码寻找），那么是的，原因是新闻发布是一种仪式，禁止在单行线和...传说？"大的强大的玩家在这个行动中删除他们的订单，导致价值的飙升，传说的来源 - 各种外汇经纪商的互联网资源。
如果要确认该消息使市场转向--我对此表示怀疑，那么sigzag有很大的帮助，往往趋势在夜间被逆转，此时没有对每个人的重要消息被发布。
日期、时间是有的，在新闻前半小时和新闻后3小时的时间范围内，该货币对的价格变化速度和范围。为国家提供新闻。第一个档案库是按国家和新闻类型划分的。突出显示国家，看看每条新闻对价格的影响。我想不出别的办法了。
此外，还有对新闻M L的意义的预测。将有可能进行比较。我不知道重要性的字母后面的数字是什么意思。
现在是纽约时间），我们必须考虑到夏令时）。或者跳过过渡期的那一天。
嗯......锆石很有趣......当然，大惊小怪，但这是我上次得到的东西。
这值得一探究竟。
但是，如果你加上一个传播:D
我起初并不理解这个问题。这里有一个两难的问题。如果你把作为一个条件，重大的冲动作用于价格。冲动可以是新闻和国家事件。当然，我们也不能把新闻和事件的同时行动分开。但消息的时机是确定的。然而，新闻和事件的时间在其价格影响和重要性方面都很复杂。
观察新闻发布时的价格变化。如果在意义上没有预测行为，那就看FA，看新闻发生时的国家情况）。