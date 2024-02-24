交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2073

Aleksey Vyazmikin:

为什么要在极值之后取，因为修正可能是50%，这意味着我们必须在100%左右的最后一段取ZZ。

 
Evgeniy Chumakov:

,

哦，所以你几乎把我之前发布的系统画成了报告:)只有我把TP调高，不等待ZZ的最后一个区间的形成（虽然这是一个设置问题）。

 
Alexander Alekseyevich:
所以？你会放弃代码吗？或者至少是一个样本。

采样链接

目标列 "Target_100"，在最后的日期列中，下一列和最后两列在训练中没有使用。

样本分为3部分，exam.csv不参与训练。

 
Evgeniy Chumakov:

作为期权，在极值之前退出（有反转）。

以3个极值为基础的通道，在交叉点上有一个出口

有一个单独的时间序列分类领域和相关的库，比如说这个

https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html

有人使用过吗？

RandOm Convolutional KErnel Transform (ROCKET) — pyts 0.12.dev0 documentation
  • pyts.readthedocs.io
The RandOm Convolutional KErnel Transform (ROCKET) algorithm randomly generates a great variety of convolutional kernels and extracts two features for each convolution: the maximum and the proportion of positive values. This example...
 
你应该使用它，它是一个有趣的软件包。只是一个构造函数。

Valeriy Yastremskiy:

你应该使用它，它是一个有趣的软件包。这就像一个构造函数。

我给ROCKET的链接是有原因的--它是一种很酷的功能转换器。从原始特征中创造出大量不相关的特征，提高了分类的质量。

建议与线性模型一起使用（因为它产生了这么多的特征）。

将不得不尝试它

 
让我知道结果--非常有趣的话题!

 
Maxim Dmitrievsky:

在原有的基础上创造了很多不相关的特征。

常规PCA？）

