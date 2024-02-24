交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2070

新评论
 
Aleksey Vyazmikin:

只有24%的单位，而且该策略已经连续7年分分时时彩是哪里开奖的盈利了!

我不知道如何使用CatBoost，它有所有的零，只有R上的遗传算法 在某种程度上抓住了这个逻辑，但它很糟糕。

这算什么策略？）
 
Aleksey Vyazmikin:

只有24%的单位，而该策略已经连续7年分分时时彩是哪里开奖的盈利了!

我不能用CatBoost来学习，它全是零，只有R上的遗传算法 能在某种程度上抓住这个逻辑，但它很糟糕。

为什么都是零？它似乎是按类别给出概率的。如果一个人的概率是30%或40%，就进行交易，然后看一下余额。
 
亚历山大-阿列克谢耶维奇
这是什么策略？)

在一个新的可湿性粉剂段出现后，我们等待回调并站在可湿性粉剂矢量的方向上，在一个新的可湿性粉剂矢量的出现点停止。

 
elibrarius:
为什么是零？它似乎是按类别给出概率。如果一个人的概率是30%或40%，就进行交易，然后看一下余额。

我在想，一旦我把文章整理好，就这样试一试，但我认为这会产生很大的噪音--很少有这样的偏移会带来稳定。

 

那么，谁来教这个策略，他可以赚到钱，我想是这样的:)我可以倒出一个样本--来试试我的力量，如果你能教给我并分享秘诀--我将分享代码中的策略！"。


基本上在1个指标上。
 
Aleksey Vyazmikin:

那么，谁来教这个策略，他可以赚到钱，我想是这样的:)我可以倒出一个样本--来试试我的力量，如果你能教给我并分享秘诀--我将分享代码中的策略！"。


基本上在1个指标上。
Aleksey Vyazmikin:

所以，谁能教给他这个策略，他就能赚到钱，我想是这样的:)我可以填写一个样本--试试我的力量，如果你能教给我并分享秘诀--我将分享代码中的策略!


基本上在1个指标上。

如果不知道代码中的策略，你如何进行教学）？

 
Aleksandr Alekseyevich:

在不知道代码中的策略的情况下，你是如何教学的）？

通过采样，正如这里的每个人所教的...

 
Aleksey Vyazmikin:

关于取样，正如这里的每个人所教导的...

我在MT中做网络，有点不同）我不能把抽样放在那里，它需要更长的时间来训练，但它有它的优势））））。

[删除]  
Aleksey Vyazmikin:

那么，谁来教这个策略，他可以赚到钱，我想是这样的:)我可以倒出一个样本--来试试我的力量，如果你能教给我并分享秘诀--我将分享代码中的策略！"。


基本上在1个指标上。

将在公寓里待一年)

 
Maxim Dmitrievsky:

将在一个单位里呆上一年 )

这并不是最坏的选择:)))

1...206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077...3399
新评论