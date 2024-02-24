交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2070 1...206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077...3399 新评论 Александр Алексеевич 2020.11.02 22:21 #20691 Aleksey Vyazmikin: 只有24%的单位，而且该策略已经连续7年分分时时彩是哪里开奖的盈利了!我不知道如何使用CatBoost，它有所有的零，只有R上的遗传算法 在某种程度上抓住了这个逻辑，但它很糟糕。 这算什么策略？） Aleksei Kuznetsov 2020.11.02 22:22 #20692 Aleksey Vyazmikin: 只有24%的单位，而该策略已经连续7年分分时时彩是哪里开奖的盈利了!我不能用CatBoost来学习，它全是零，只有R上的遗传算法 能在某种程度上抓住这个逻辑，但它很糟糕。 为什么都是零？它似乎是按类别给出概率的。如果一个人的概率是30%或40%，就进行交易，然后看一下余额。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.02 22:23 #20693 亚历山大-阿列克谢耶维奇： 这是什么策略？) 在一个新的可湿性粉剂段出现后，我们等待回调并站在可湿性粉剂矢量的方向上，在一个新的可湿性粉剂矢量的出现点停止。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.02 22:24 #20694 elibrarius: 为什么是零？它似乎是按类别给出概率。如果一个人的概率是30%或40%，就进行交易，然后看一下余额。 我在想，一旦我把文章整理好，就这样试一试，但我认为这会产生很大的噪音--很少有这样的偏移会带来稳定。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.02 22:37 #20695 那么，谁来教这个策略，他可以赚到钱，我想是这样的:)我可以倒出一个样本--来试试我的力量，如果你能教给我并分享秘诀--我将分享代码中的策略！"。 基本上在1个指标上。 Александр Алексеевич 2020.11.03 05:59 #20696 Aleksey Vyazmikin: 那么，谁来教这个策略，他可以赚到钱，我想是这样的:)我可以倒出一个样本--来试试我的力量，如果你能教给我并分享秘诀--我将分享代码中的策略！"。 基本上在1个指标上。 Aleksey Vyazmikin: 所以，谁能教给他这个策略，他就能赚到钱，我想是这样的:)我可以填写一个样本--试试我的力量，如果你能教给我并分享秘诀--我将分享代码中的策略! 基本上在1个指标上。 如果不知道代码中的策略，你如何进行教学）？ Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 08:58 #20697 Aleksandr Alekseyevich: 在不知道代码中的策略的情况下，你是如何教学的）？ 通过采样，正如这里的每个人所教的... Александр Алексеевич 2020.11.03 08:59 #20698 Aleksey Vyazmikin: 关于取样，正如这里的每个人所教导的... 我在MT中做网络，有点不同）我不能把抽样放在那里，它需要更长的时间来训练，但它有它的优势））））。 [删除] 2020.11.03 09:03 #20699 Aleksey Vyazmikin: 那么，谁来教这个策略，他可以赚到钱，我想是这样的:)我可以倒出一个样本--来试试我的力量，如果你能教给我并分享秘诀--我将分享代码中的策略！"。 基本上在1个指标上。 将在公寓里待一年) Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 09:11 #20700 Maxim Dmitrievsky: 将在一个单位里呆上一年 ) 这并不是最坏的选择:))) 1...206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
只有24%的单位，而且该策略已经连续7年分分时时彩是哪里开奖的盈利了!
我不知道如何使用CatBoost，它有所有的零，只有R上的遗传算法 在某种程度上抓住了这个逻辑，但它很糟糕。
只有24%的单位，而该策略已经连续7年分分时时彩是哪里开奖的盈利了!
我不能用CatBoost来学习，它全是零，只有R上的遗传算法 能在某种程度上抓住这个逻辑，但它很糟糕。
这是什么策略？)
在一个新的可湿性粉剂段出现后，我们等待回调并站在可湿性粉剂矢量的方向上，在一个新的可湿性粉剂矢量的出现点停止。
为什么是零？它似乎是按类别给出概率。如果一个人的概率是30%或40%，就进行交易，然后看一下余额。
我在想，一旦我把文章整理好，就这样试一试，但我认为这会产生很大的噪音--很少有这样的偏移会带来稳定。
那么，谁来教这个策略，他可以赚到钱，我想是这样的:)我可以倒出一个样本--来试试我的力量，如果你能教给我并分享秘诀--我将分享代码中的策略！"。
那么，谁来教这个策略，他可以赚到钱，我想是这样的:)我可以倒出一个样本--来试试我的力量，如果你能教给我并分享秘诀--我将分享代码中的策略！"。
基本上在1个指标上。
所以，谁能教给他这个策略，他就能赚到钱，我想是这样的:)我可以填写一个样本--试试我的力量，如果你能教给我并分享秘诀--我将分享代码中的策略!
基本上在1个指标上。
如果不知道代码中的策略，你如何进行教学）？
在不知道代码中的策略的情况下，你是如何教学的）？
通过采样，正如这里的每个人所教的...
关于取样，正如这里的每个人所教导的...
我在MT中做网络，有点不同）我不能把抽样放在那里，它需要更长的时间来训练，但它有它的优势））））。
那么，谁来教这个策略，他可以赚到钱，我想是这样的:)我可以倒出一个样本--来试试我的力量，如果你能教给我并分享秘诀--我将分享代码中的策略！"。
基本上在1个指标上。
将在公寓里待一年)
将在一个单位里呆上一年 )
这并不是最坏的选择:)))