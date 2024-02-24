交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2071 1...206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2020.11.03 09:35 #20701 Aleksey Vyazmikin: 这并不是最坏的选择:))) 我在一个月后就会把它关掉。会很无聊) Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 10:10 #20702 elibrarius: 我在一个月后就会把它关掉。那就太无聊了））。 我正在训练自己不要去碰TS--非常困难。 Igor Makanu 2020.11.03 11:14 #20703 Evgeniy Chumakov: 不是一个答案，只是一个关于模式的话题。 做了莫尔斯式的人字形图案（长-短，等54个图案）。 有时你可以看到相同的字母组合在一排中交替出现。 这是长ZigZag臂和短ZigZag臂的事件频率直方图（长的有+号，短的有-号）。顺便说一下，长期以来，模式X在 "长 "中是最大的，而在 "短 "中最常见的是L和P。 如果一切都适合你，那是好事。 我一直在寻找该模式与检测到它之后的决定之间的联系--我发现进一步决定买入或卖出的比例仍然是50/50。 我试着用短止损，我得到的利润比止损多，但交易的数量 非常少，如果我没记错的话，我一年大约有10笔交易--我不认为这是统计学上的好结果，因为我在10笔交易中得到3-4笔损失，其余的都是利润。 ZZY：我试着用Renko搜索模式（组合，就像你说的摩斯密码），甚至比ZigZag更差。 也许是因为Renko在找到模式后会增加一个滞后期来做出决定。 Evgeniy Chumakov 2020.11.03 11:17 #20704 伊戈尔-马卡努。 进一步的决定是买还是卖，仍然是50/50。 我不是在寻找买或卖，而是在寻找现在的膝盖比以前的膝盖大的条件。 Igor Makanu 2020.11.03 11:20 #20705 Evgeniy Chumakov: 我不是在寻找买或卖，而是在寻找现在的膝盖比以前的膝盖大的条件。 我用 MT策略测试器 测试一切--你马上就能得到结果（或者说没有）。 Rorschach 2020.11.03 11:50 #20706 Aleksey Vyazmikin: 那么，谁来教这个策略，他可以赚到钱，我想是这样的:)我可以倒出一个样本--来试试我的力量，如果你能教给我并分享秘诀--我将分享代码中的策略！"。 基本上在1个指标上。 给我看这个信息 我曾尝试使用萨博文章中的历史，其中最小预期报酬和有货币的时间都是已知的，结果是零。到目前为止，经典系统正在战胜MO。 Александр Алексеевич 2020.11.03 12:13 #20707 Aleksey Vyazmikin: 那么，谁来教这个策略，他可以赚到钱，我想是这样的:)我可以上传一个样本--试试手，如果你能教给我，并分享秘诀--我将分享代码中的策略! 基本上在1个指标上。 那么？你会抛出代码吗？或者至少是一个样本。 mytarmailS 2020.11.03 13:11 #20708 叶夫根尼-丘马科夫。 不是一个答案，只是一个关于模式的话题。 做了莫尔斯式的人字形图案（长-短，等54个图案）。 有时你可以看到相同的字母组合在一排中交替出现。 这是长ZigZag臂和短ZigZag臂的事件频率直方图（长的有+号，短的有-号）。顺便说一下，长期以来，X模式在 "长 "中是最高的，而在 "短 "中L和P是最频繁的。 干得好，干得好... 我认为最好不要在模式之后寻找模式，而是寻找与这个模式相关的反弹价格，这在形式上要难得多，但在我看来效果更好...... 这就像教算法在一些价格下订单，取决于当前的模式 Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 13:29 #20709 Rorschach: 显示这样的信息 我试着对saber文章中的故事进行训练，其中最低期望值和带币时间都是已知的，结果是零。到目前为止，经典的系统正在击败MO 策略测试仪报告 Open-Broker (Build 2666) 经纪人。 JSC''Otkritie Broker''。 货币。 RUR 首次存款。 1 000 000.00 杠杆。 1:1 结果。 故事质量。 56% 酒吧。 1300167 抽搐。 5196255 角色。 1 净利润。 28 280.00 绝对缩水的余额。 45.00 各个基金的绝对提成 56.00 总利润。 168 573.00 余额的最大提取量。 2 010.00 (0.20%) 最大提取资金：2,044.00（0.20%）。 2 044.00 (0.20%) 全部损失。 -140 293.00 平衡时的相对缩减。 0.20% (2 010.00) 资金的相对缩减。 0.20% (2 044.00) 盈利能力。 1.20 预期回报。 3.85 保证金水平。 恢复因子。 13.84 夏普比率。 0.06 Z-score。 3.41 (99.74%) AHPR。 1.0000 (0.00%) LR 相关性。 0.97 OnTester结果。 0 GHPR。 1.0000 (0.00%) LR标准误差。 1 834.06 总交易量。 7345 空头交易（占赢家的百分比）。 3650 (32.85%) 多头交易（占赢家的百分比）。 3695 (29.91%) 总交易量。 14690 盈利的交易（占所有交易的百分比）。 2304 (31.37%) 亏损交易（占所有交易的百分比）。 5041 (68.63%) 最大的赢利交易 639.00 最大的亏损交易。 -227.00 平均盈利的交易。 73.17 平均亏损交易。 -27.83 最大的连续胜利次数（利润）。 8 (360.00) 连续损失的最大数量（损失）。 23 (-565.00) 最大连续利润（赢的次数）。 1 014.00 (6) 最大的连续损失（损失的数量）。 -685.00 (17) 平均连续赢利。 1 平均连续损失。 3 该死的马丁 从理论到实践 不是圣杯，只是一个普通的--Bablokos！！！。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 13:30 #20710 Evgeniy Chumakov: 不是一个答案，只是一个关于模式的话题。 做了莫尔斯式的人字形图案（长-短，等54个图案）。 有时你可以看到相同的字母组合在一排中交替出现。 这是长ZigZag臂和短ZigZag臂的事件频率直方图（长的有+号，短的有-号）。顺便说一下，长期以来，模式X在 "长 "中是最高的，而在 "短 "中L和P是最频繁的。 你如何定义长肩和短肩？ 1...206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这并不是最坏的选择:)))
我在一个月后就会把它关掉。那就太无聊了））。
我正在训练自己不要去碰TS--非常困难。
不是一个答案，只是一个关于模式的话题。
做了莫尔斯式的人字形图案（长-短，等54个图案）。
有时你可以看到相同的字母组合在一排中交替出现。
这是长ZigZag臂和短ZigZag臂的事件频率直方图（长的有+号，短的有-号）。顺便说一下，长期以来，模式X在 "长 "中是最大的，而在 "短 "中最常见的是L和P。
如果一切都适合你，那是好事。
我一直在寻找该模式与检测到它之后的决定之间的联系--我发现进一步决定买入或卖出的比例仍然是50/50。
我试着用短止损，我得到的利润比止损多，但交易的数量 非常少，如果我没记错的话，我一年大约有10笔交易--我不认为这是统计学上的好结果，因为我在10笔交易中得到3-4笔损失，其余的都是利润。
ZZY：我试着用Renko搜索模式（组合，就像你说的摩斯密码），甚至比ZigZag更差。 也许是因为Renko在找到模式后会增加一个滞后期来做出决定。
进一步的决定是买还是卖，仍然是50/50。
我不是在寻找买或卖，而是在寻找现在的膝盖比以前的膝盖大的条件。
我用 MT策略测试器 测试一切--你马上就能得到结果（或者说没有）。
那么，谁来教这个策略，他可以赚到钱，我想是这样的:)我可以倒出一个样本--来试试我的力量，如果你能教给我并分享秘诀--我将分享代码中的策略！"。
基本上在1个指标上。
给我看这个信息
干得好，干得好...
我认为最好不要在模式之后寻找模式，而是寻找与这个模式相关的反弹价格，这在形式上要难得多，但在我看来效果更好......
这就像教算法在一些价格下订单，取决于当前的模式
显示这样的信息
我试着对saber文章中的故事进行训练，其中最低期望值和带币时间都是已知的，结果是零。到目前为止，经典的系统正在击败MO
你如何定义长肩和短肩？