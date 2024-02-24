交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2740 1...273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2022.09.09 12:46 #27391 Maxim Kuznetsov #:是的，真正的铁饼是在背景中呈现最镖师化的镖师（有节制的词）:-)这一切都源于没有任何结果。你可以改进和改变方法，但结果就像一块 50/50 的石头。 要达到顾问的水平，实力还不够。但模型拟合误差的结果是：拟合误差从 8%到 22%不等，在拟合区域内和样本外差别不大。 JeeyCi 2022.09.09 14:30 #27392 СанСаныч Фоменко #:我曾在这个主题中发布过一个表格，但现在不在手边，所以我想用文字来说明我的想法。我依据的是预测因子与教师相关性的概念。"关联 "并不是指预测因子的相关性或 "重要性"，而是指几乎所有 MOE 模型的拟合结果。后者反映了预测因子在算法中的使用频率，因此土星环或咖啡渣的 "重要性 "值可能会很大。有一些软件包 可以计算预测因子与教师之间的 "联系"，例如基于信息论的 "联系"。因此，我想谈谈我在这里发布的表格。该表包含每个预测因子与教师之间 "联系 "的数值估计。随着窗口的移动，得到了几百个 "联系 "值。某个预测因子的这些值各不相同。我计算了每个 "联系 "的平均值和均方根值，从而得出了以下结果- 隔离 "连接 "过小的预测因子 - 噪音；- 分离出 "连接 "值变化过大的预测因子。可以找到 "联系 "值足够大且 sd 小于 10%的预测因子。再次，基于 MO 构建 TC 的问题在于找到在窗口移动时 "联系 "值大而 sd 值小的预测因子。我认为，这样的预测因子将确保未来预测误差的稳定性。 什么数据包？ СанСаныч Фоменко 2022.09.09 15:52 #27393 JeeyCi #:什么样的套餐？ 库("熵") classDist {caret} 我想到的还不止这些。 Renat Akhtyamov 2022.09.09 16:01 #27394 СанСаныч Фоменко #:我使用自己的算法--它比许多 R 库都要快得多。例如 库（"熵） 你可以直接使用图形：所有内容都已在本主题上发布。在Vladimir Perervenko 的文章中，所有内容都在代码层面进行了系统的概述和分析 那么，国家在哪里？ ....... СанСаныч Фоменко 2022.09.09 16:14 #27395 Renat Akhtyamov #:那么，牛排在哪里？....... 没有顾问。 而在 R 中，有预测者的名字，他们才是重点。 几年来，我一直在这个主题上呼吁处理预测者。结果是零。如果没有高质量的预测器，MO 就毫无意义。 Maxim Kuznetsov 2022.09.09 16:17 #27396 Renat Akhtyamov #:那么，牛排在哪里？....... 重点是什么？ 它不是研究对象和最终目标 :-) Renat Akhtyamov 2022.09.09 16:18 #27397 нСаныч Фоменко #:没有辅导员R》中有预测者的名字，这就是重点。几年来，我一直在这个主题上呼吁预测者。结果是零。没有高质量的预测因子，MO 就没有意义。 在金融市场，激励机制就是金钱。 请理解 如果没有金融指标，就没有激励机制。 例如，我这里有莫斯科证券交易所。 (文件如下，由于某种原因，截图不适合这里，它不愿意）。 和外汇。 当前所有 ---- 初级，华生 啊哈哈哈哈 附加的文件： 333.png 3 kb СанСаныч Фоменко 2022.09.09 16:22 #27398 Renat Akhtyamov #:在金融市场，激励机制就是金钱。请理解没有财务业绩，就没有激励 现在我知道了。 mytarmailS 2022.09.09 20:39 #27399 我们需要做些什么才能停止争斗，团结起来，为了同一个事业????????。 Aleksey Vyazmikin 2022.09.09 20:46 #27400 mytarmailS #: 为了一个目标，我们应该如何停止争斗，团结起来????????？ 我们需要互相帮助，不要害怕承认错误，要互相尊重。 1...273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，真正的铁饼是在背景中呈现最镖师化的镖师（有节制的词）:-)
这一切都源于没有任何结果。你可以改进和改变方法，但结果就像一块 50/50 的石头。
要达到顾问的水平，实力还不够。但模型拟合误差的结果是：拟合误差从 8%到 22%不等，在拟合区域内和样本外差别不大。
我曾在这个主题中发布过一个表格，但现在不在手边，所以我想用文字来说明我的想法。
我依据的是预测因子与教师相关性的概念。"关联 "并不是指预测因子的相关性或 "重要性"，而是指几乎所有 MOE 模型的拟合结果。后者反映了预测因子在算法中的使用频率，因此土星环或咖啡渣的 "重要性 "值可能会很大。有一些软件包 可以计算预测因子与教师之间的 "联系"，例如基于信息论的 "联系"。
因此，我想谈谈我在这里发布的表格。
该表包含每个预测因子与教师之间 "联系 "的数值估计。随着窗口的移动，得到了几百个 "联系 "值。某个预测因子的这些值各不相同。我计算了每个 "联系 "的平均值和均方根值，从而得出了以下结果
- 隔离 "连接 "过小的预测因子 - 噪音；
- 分离出 "连接 "值变化过大的预测因子。可以找到 "联系 "值足够大且 sd 小于 10%的预测因子。
再次，基于 MO 构建 TC 的问题在于找到在窗口移动时 "联系 "值大而 sd 值小的预测因子。我认为，这样的预测因子将确保未来预测误差的稳定性。
库("熵")
classDist {caret}
我想到的还不止这些。
我使用自己的算法--它比许多 R 库都要快得多。例如
库（"熵）
你可以直接使用图形：
所有内容都已在本主题上发布。在Vladimir Perervenko 的文章中，所有内容都在代码层面进行了系统的概述和分析
没有顾问。
而在 R 中，有预测者的名字，他们才是重点。
几年来，我一直在这个主题上呼吁处理预测者。结果是零。如果没有高质量的预测器，MO 就毫无意义。
重点是什么？
它不是研究对象和最终目标 :-)
例如，我这里有莫斯科证券交易所。
(文件如下，由于某种原因，截图不适合这里，它不愿意）。
和外汇。
当前所有
初级，华生
啊哈哈哈哈
现在我知道了。
为了一个目标，我们应该如何停止争斗，团结起来????????？
我们需要互相帮助，不要害怕承认错误，要互相尊重。