交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2053

Александр Алексеевич 2020.10.29 08:01 #20521

Maxim Dmitrievsky:

[删除] 2020.10.29 08:01 #20522

Alexander Alexeyevich:

[删除] 2020.10.29 08:05 #20524

亚历山大-阿列克谢耶维奇：

Александр Алексеевич 2020.10.29 08:08 #20525

Maxim Dmitrievsky:

mytarmailS 2020.10.29 08:16 #20526

Maxim Dmitrievsky:

[删除] 2020.10.29 08:30 #20527

Alexander Alexeyevich:

[删除] 2020.10.29 08:31 #20528

mytarmailS:

Александр Алексеевич 2020.10.29 08:37 #20529

Maxim Dmitrievsky:

Александр Алексеевич 2020.10.29 08:38 #20530

Maxim Dmitrievsky:
这是catbust在相同数据上的训练情况（5秒内）。
52：学习：0.7964708测试：0.7848837 最佳：0.7860866 (27) 总计：604ms 剩余：5.09s
来源数据集。
训练过的模型（交易的后半部分是测试样本）。
当然，并不总是如此，这取决于抽样（而且是随机的，即需要超额抽样）。有时像这样。
34：学习：0.5985972测试：0.5915832 最佳：0.5927856 (9) 总计：437ms 剩余：5.81s
马克西姆，我有个问题，你图上的数值是多少，你做了收敛图吗？
马克西姆，我有个问题，你的图表上的坐标轴的数值是多少？
交易的数量，以点为单位的y利润
唯一剩下的就是在metaque中保存模型，并在他的测试器中检查它。
交易的数量，Y的利润，以点为单位。
我对这种交易有很多经验。
还记得我们最后一次谈到巫师吗？ 在家长会上，我把它放在同一天的训练中，它仍然在学习。 它需要很长的时间。
网络是用metatrader写的吗？)我已经就这个问题发表过评论
该网络是用metatrader编写的吗？) 我已经就这个话题发表过评论
我已经在meta中对它进行了评论，但从好的方面看，))))，它不会重新训练))，把你的网络错误做一个图，我想看看)
正确结果 0.59
你不能 只对 时间序列 进行抽样，它不像费雪的虹膜))))。
你在展望未来......采样是严格意义上的轨道，先划分，再采样
而不是像你那样反过来
在mete上，但在正面))))，它不会重新训练))，把你的网络错误做个图，我想看看)
你不能使用需要这么长时间来重新训练的算法......你可能会变灰。
什么叫正确的结果？ 这些是不同数据集的错误。不是时间线，而是标签，请看视频
你不能使用需要这么长时间来学习的算法。
Akurashi 我想这是预测准确率？ 还有logloss？ 在测试中不应该有学习，无论通过多少次，误差都应该是一样的？ 或者至少是-+，但不应该减少。
我没有理解错，你在训练网络来预测时间序列，对吗？