这条线的所有图表都从左下角 开始，在右上角结束))
我希望我住在...
不，不是全部)
，我有疑虑。
我已经做过了，甚至在这里描述过......
只是我走得更远...
我预测了所有指标的值，然后我把得到的预测值作为新的属性，然后我根据属性和它们的预测值做了更多的预测，如此反复7次，直到误差减少......。
这都是基于MGUA自组织或来自现代的元特征...
谢谢你的链接，伟大的孩子，有趣的阅读））。
当你需要以更人性化的形式来描述一个极端，而不是一个清晰而不太现实的之字形......
为什么这么说呢，这 只是一个替代方案，对图表极值的布局更加人性化。为什么不是ZZ ，ZZ只有一个极值，一个点，它没有考虑到非稳态市场中不可避免的转变......
解决办法是这样的：创建一个极值模式，并查看当前价格 与该模式之间的相关性...
世界上最好的语言中的代码 )
这个模式可以是任何东西，一个趋势或任何东西，你说了算。
这是滑动窗口相关计算图表上的情况，有-0,7和0,7的信号线
在我看来，它对极值的定义是非常人性化的，也是对不重要的东西和重要的东西的过滤。
然后你可以尝试训练回归模型，看看会发生什么。
当你需要以更人性化的形式来描述一个极端，而不是一个清晰而不太现实的之字形......
为什么这么说呢，这 只是一个替代方案，有一个更人性化的图形极值布局。为什么不是ZZ ，ZZ只有一个极值，一个点，它没有考虑到非稳态市场中不可避免的转变。
对于 "之 "字形，只要教会神经网络预测一个极值的长度就足够了--比前一个极值长或短（因为目标需要长极值）。
对于 "之 "字形，只要教会神经网络预测肩部的长度就足够了--比前一个长或短（因为目标需要长的）。
嗯...也是一个有趣的想法...
你试过吗？
文件里有什么？
嗯...还有一个有趣的想法...
你试过吗？
文件里有什么？
我没有，因为我对神经网络一无所知，而且我像萨摩耶一样笨....。我愚蠢地在寻找类似的部分，但它并不总是像过去那样重复。
在文件中。
第一栏 - 事件结果（正号=长臂，负号为短臂）。
第二栏--"长臂 "事件的变体
第三栏--变异的 "短杠杆 "事件
一般来说，最外面的两列代表一个可能的事件。
在文件中。
哦，我明白了...现在我试试，但我要做我的，因为你没有抛出价格或标志，而且不清楚目标是如何建立的
并且不清楚目标是如何建立的
模式。
当你需要以更人性化的形式来描述一个极端，而不是一个清晰而不太现实的之字形......
然后你可以尝试训练一个回归模型，看看会发生什么。
受过训练的...
灰色是原始数据，蓝色是来自模型的数据
还插入了一个跟踪，以清楚地说明模型是如何随着新的数据逐渐消失的。