交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2033

Александр Алексеевич 2020.10.23 14:56 #20321
Maxim Dmitrievsky: 在终端编写神经网络根本不是一个选项。在那里，任何功能都可能突然不按预期工作。使用准备好的测试的。
好吧，有规律的网格很好学）用递归法，我想弄清楚如何计算梯度

Rorschach 2020.10.23 14:58 #20322
Aleksey Vyazmikin: 展示一张树丛的图片，我还不知道我们在说什么。为什么要打开它？:)我只是做了一个结构类似的迷你拷贝，用于调试。
我重建了几次，解压后需要6GB。
周日、月日、小时、分钟、......退出也一样，交易时间（分钟）、SL、TP、结果+1

[删除] 2020.10.23 15:32 #20323
Alexander Alekseevich: 好吧，一个普通的网格就可以了）用递归法，我在想如何计算梯度的问题
网格本身不太可能显示出良好的效果，建议将它们与卷积的

Renat Akhtyamov 2020.10.23 16:36 #20324
Maxim Dmitrievsky: 你想自己写网络吗？在Python中，有一个最小的单词和最大的代码，但也有英语。https://datascience-enthusiast.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html
这些是简单的数字滤波器，有一堆滤波器的系数
Maxim Dmitrievsky: 在终端编写神经网络根本不是一个选项。在那里，任何功能都可能突然以与预期不同的方式工作。 使用准备和测试
为什么？

Александр Алексеевич 2020.10.23 17:18 #20325
Renat Akhtyamov: 这些只是普通的数字滤波器，有一堆滤波器的系数为什么？
这就是我要说的）最主要的是，所有的东西都应该被正确计算。

[删除] 2020.10.23 18:35 #20326
Renat Akhtyamov: 这些只是普通的数字滤波器，有一堆滤波器的系数为什么？
因为它是一个半扑克牌的日本人。

Farkhat Guzairov 2020.10.23 19:22 #20327
亚历山大-阿列克谢耶维奇： ，这就是我要说的）主要的是，一切都应该正确计算
既然你有传统网络的经验，你一定尝试过用MQL和纯C++代码进行训练，以引起你的兴趣，如果没有，可以尝试一下，你会马上有一个想法。

Aleksey Nikolayev 2020.10.23 19:30 #20328
马克西姆-德米特里夫斯基： ，因为它是半扑克牌的Jap
我记得有一个承诺，要在ONNX中加入WinML)

Ilnur Khasanov 2020.10.23 20:15 #20329
Maxim Dmitrievsky: 本身不太可能显示出良好的效果，建议与卷积物叠加。这些都是有趣的问题。你说的 "堆栈 "是什么意思？如何理解哪种架构（集合体、模型树）更好？通过什么尺度来理解，通过最后的结果来理解？如何正确组合，例如，同一lstm复发的catbusts？而这是否值得...

Mihail Marchukajtes 2020.10.23 20:48 #20330
我最近一直在调整优化器，主要是在度量方面。我做了这么多，我为自己感到骄傲。我是一个真正的魅力者，我是一个真正的修补者，所以让我保持悬念 :-)
在终端编写神经网络根本不是一个选项。在那里，任何功能都可能突然不按预期工作。使用准备好的测试的。
展示一张树丛的图片，我还不知道我们在说什么。
为什么要打开它？:)我只是做了一个结构类似的迷你拷贝，用于调试。
我重建了几次，解压后需要6GB。周日、月日、小时、分钟、......退出也一样，交易时间（分钟）、SL、TP、结果+1
好吧，一个普通的网格就可以了）用递归法，我在想如何计算梯度的问题
你想自己写网络吗？
在Python中，有一个最小的单词和最大的代码，但也有英语。
https://datascience-enthusiast.com/DL/Building_a_Recurrent_Neural_Network-Step_by_Step_v1.html
这些是简单的数字滤波器，有一堆滤波器的系数
为什么？
，这就是我要说的）主要的是，一切都应该正确计算
既然你有传统网络的经验，你一定尝试过用MQL和纯C++代码进行训练，以引起你的兴趣，如果没有，可以尝试一下，你会马上有一个想法。
，因为它是半扑克牌的Jap
我记得有一个承诺，要在ONNX中加入WinML)
本身不太可能显示出良好的效果，建议与卷积物叠加。