交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2024

新评论
 
Maxim Dmitrievsky:
没有人给外汇机器人提供资助
如果外汇机器人是有效的，它将为自己付出代价。
那里的任务更容易解决，而且当地的人工智能专家在更复杂甚至无法解决的任务方面有经验。有了简单的任务就会更容易。
有音频、照片和视频识别的任务，诊断症状，控制机器人 和机器人群，等等。
[删除]  
elibrarius:
如果外汇机器人是有效的，它将为自己付出代价。
那里的任务更容易解决，而且当地的人工智能人员在更复杂甚至无法解决的任务方面有经验。有了简单的任务就会更容易。
有音频、照片和视频识别的任务，根据症状进行诊断，控制机器人和机器人群，等等。

如今，好的专业人员根本就不多。现在已经到了这样的地步：要想在SIBUR找到一份好工作（包括IT行业），你只需要通过智商测试就可以了 :D

 
Maxim Dmitrievsky:

目前好的人非常少。现在已经到了这样的地步：要想在SIBUR获得一份好工作（包括在IT领域），你只需要通过智商测试就可以了 :D

优秀的专业人士积累了经验，他们建立了自己的业务，并获得100%的订单，而不是为 "叔叔 "工作的10-20%。
还有一个选择--成为补助金获得者））。
 
elibrarius:

如果有人对人工智能或其他数字项目有想法，并有可预见的客户/销售市场，可以获得高达300万卢布的启动资金，并有可能每月向员工支付高达10万卢布的工资。
因此，知识产权的对象（方案、发明等）必须登记
https://ит-гранты.рф/

只有在报告、审批、评估、商业计划等方面，才需要花费一捆纸，如果不是一捆的话)

优先领域：
https://ит-гранты.рф/pnp

与交易有关的一切都不屑一顾，这个话题已经过了全盛时期，正在消亡，即使是神经网络。可悲的是。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

看看我是如何看待这个问题的...

我把数据看作是观察的 "切片"，而且不总是相同的长度。

在这些 "切片 "中，有集群编号，集群编号可以被解释为一种状态，或者最好是一些事件。

事件本身并不意味着什么，事件的正确顺序很重要+必须记住，99%的事件都是由我们自己产生的垃圾


因此，让我们假设市场上的获胜序列（在一堆垃圾中）为 "1"-"2"-"3"-"是"。

这就是我对 "冲泡咖啡 "的理解。

"1"-倒水，"2"-加热 "3"......以此类推...显然 ，顺序必须正确


数据看起来像这样，但线条会更长。

图片


因此，我正在研究一种算法，以寻找隐藏在噪声中的此类序列...


所以要问你的问题。

RNN能在噪音中找到这个吗？

以及RNN 能否接受不同长度的向量作为输入？

我认为噪音对这里的网络来说太多，即使是最酷的网络，如ltsm,gru，因为他们用文本工作，根本没有噪音......

也许我在重新发明车轮？

[删除]  
mytarmailS:

看看我是如何看待这个问题的...

我把数据看作是观察的 "切片"，而且不总是相同的长度。

在这些 "切片 "中，有集群编号，集群编号可以解释为一种状态，或者更好的是一种事件......

事件本身并不意味着什么，事件的正确顺序很重要+必须记住，99%的事件都是由我们自己产生的垃圾


因此，让我们假设市场上的获胜序列（在一堆垃圾中）为 "1"-"2"-"3"-"是"。

这就是我对 "冲泡咖啡 "的理解。

"1"-倒水，"2"-加热 "3"......以此类推...显然 ，顺序必须正确


数据看起来像这样，只是线条会长很多


(我还不能拍到他妈的是什么情况)

图片也不能用。

是的，有点像这样。条件性事件的顺序，它需要记忆。但我们通过将它们聚成几个交替出现的事件来减少事件的数量。

我们得到一个布尔型函数000011010110011，其中0和1是交替出现的事件。当输入是一系列的n个事件时，我们预测下一个事件。但这需要递归网，而不是经典的。有可能做出比2个更多的群组
 
Maxim Dmitrievsky:

图片没有用，它也没有用。

只要点击图片，底部还有几个字。

马克西姆-德米特里耶夫斯基

但我们通过将它们聚成几个交替的事件来减少事件的数量。

一切都已经减少了，已经是集群了，从集群中可以有集群，什么都可以......。
[删除]  
mytarmailS:

这样的问题对你来说

RNN能在噪音中找到这个吗？

以及RNN 能否接受不同长度的向量作为输入？

我认为这里的网络噪音太大，即使是最酷的网络，如ltsm,gru，因为它们与文本一起工作，根本没有噪音......

也许我在重新发明车轮。

噪声应通过聚类层去除

可能会采取不同长度的向量（没有做过，但我知道这是可能的），但如果使用聚类层，那么这个问题就不存在了

 
Maxim Dmitrievsky:

必须通过聚类层去除噪声

噪声 ，就是那些没有用 的群组。

1 22 44 55 42 2 54 65 23 75 3 53 7643 "是"

但你只有在学习之后才会发现它们是无用的和多余的，但同时它们会妨碍学习，无论如何

[删除]  
mytarmailS:

噪声，它是一个嘈杂的 集群。

1 22 44 55 42 2 54 65 23 75 3 53 7643 "是"

没有无用的群集

1...201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031...3399
新评论