没有人给外汇机器人提供资助
那里的任务更容易解决，而且当地的人工智能专家在更复杂甚至无法解决的任务方面有经验。有了简单的任务就会更容易。
有音频、照片和视频识别的任务，诊断症状，控制机器人 和机器人群，等等。
如今，好的专业人员根本就不多。现在已经到了这样的地步：要想在SIBUR找到一份好工作（包括IT行业），你只需要通过智商测试就可以了 :D
还有一个选择--成为补助金获得者））。
如果有人对人工智能或其他数字项目有想法，并有可预见的客户/销售市场，可以获得高达300万卢布的启动资金，并有可能每月向员工支付高达10万卢布的工资。
因此，知识产权的对象（方案、发明等）必须登记
https://ит-гранты.рф/
只有在报告、审批、评估、商业计划等方面，才需要花费一捆纸，如果不是一捆的话)
优先领域：
https://ит-гранты.рф/pnp
看看我是如何看待这个问题的...
我把数据看作是观察的 "切片"，而且不总是相同的长度。
在这些 "切片 "中，有集群编号，集群编号可以被解释为一种状态，或者最好是一些事件。
事件本身并不意味着什么，事件的正确顺序很重要+必须记住，99%的事件都是由我们自己产生的垃圾。
因此，让我们假设市场上的获胜序列（在一堆垃圾中）为 "1"-"2"-"3"-"是"。
这就是我对 "冲泡咖啡 "的理解。
"1"-倒水，"2"-加热 "3"......以此类推...显然 ，顺序必须正确。
数据看起来像这样，但线条会更长。
因此，我正在研究一种算法，以寻找隐藏在噪声中的此类序列...
所以要问你的问题。
RNN能在噪音中找到这个吗？
以及RNN 能否接受不同长度的向量作为输入？
我认为噪音对这里的网络来说太多，即使是最酷的网络，如ltsm,gru，因为他们用文本工作，根本没有噪音......
也许我在重新发明车轮？
是的，有点像这样。条件性事件的顺序，它需要记忆。但我们通过将它们聚成几个交替出现的事件来减少事件的数量。我们得到一个布尔型函数000011010110011，其中0和1是交替出现的事件。当输入是一系列的n个事件时，我们预测下一个事件。但这需要递归网，而不是经典的。有可能做出比2个更多的群组
噪声应通过聚类层去除
可能会采取不同长度的向量（没有做过，但我知道这是可能的），但如果使用聚类层，那么这个问题就不存在了
噪声 ，就是那些没有用 的群组。
1 22 44 55 42 2 54 65 23 75 3 53 7643 "是"
但你只有在学习之后才会发现它们是无用的和多余的，但同时它们会妨碍学习，无论如何
没有无用的群集