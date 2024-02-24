交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2028 1...202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2020.10.19 21:41 #20271 Aleksey Nikolayev: 经济物理学的基本领域（潜在的博弈论）似乎根本没有反映在那里。 有一个论文集，第一篇没有，第二篇马斯洛夫有一些，也很复杂。但即使是科尔莫戈罗夫，像我一样，也无法理解为什么我们最初在计算机上获得和处理的离散数，我们要将其表示为一个连续的函数))))。 波戈柳波夫的能量优势状态原则，与市场参与者的愿望非常相似）。 是的，我轻描淡写地说，根据系列的属性，在不同的尺度上预测应该是不同的，这显然不是真的）。 Mihail Marchukajtes 2020.10.20 14:24 #20272 马克斯你好，我一直在瞥见你的进展，想帮助你!!!!!。 事实证明，有每周的选项负责整个价格运动。我不知道CME的情况，但在国内市场，Si是从星期四到星期四。换句话说，周期权在周四到期。你应该利用这些天来训练模型，结果在一周结束时可能会更稳定。所以，期权在周四到期，所以你应该参加在当前周四结束的、一周前开始的、但在周五开始的训练期。要把每周期权的训练期全部拿出来。比方说我把最后的8个期权拿回来。随着周四的闭幕。不，谢谢！！！。 [删除] 2020.10.20 15:58 #20273 Mihail Marchukajtes: 马克斯你好，我一直在瞥见你的进展，想帮助你!!!!!。事实证明，有每周的选项负责整个价格运动。我不知道CME的情况，但在国内市场，Si是从星期四到星期四。换句话说，周期权在周四到期。你应该利用这些天来训练模型，结果在一周结束时可能会更稳定。所以，期权在周四到期，所以你应该参加在当前周四结束的、一周前开始的、但在周五开始的训练期。要把每周期权的训练期全部拿出来。比方说我把最后的8个期权拿回来。随着周四的闭幕。不，谢谢！！！。 谢谢你的无用信息。 Mihail Marchukajtes 2020.10.20 21:23 #20274 Maxim Dmitrievsky: 谢谢你提供的无用信息 无论!!!!!我还能说什么呢！！！？ mytarmailS 2020.10.21 11:17 #20275 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 他又在摆弄网子了吗？) [删除] 2020.10.21 12:45 #20276 mytarmailS: 他是不是又把网络搞乱了？) 我厌恶它......由于某些原因，有时它会逆转交易，仿佛 我得再研究一下......它很好，是什么原因导致的？ 比如说，可能会有不好的系列，有缩水。 但我不喜欢目前的系列，我认为错误仍然存在。 mytarmailS 2020.10.21 13:55 #20277 Maxim Dmitrievsky: 我厌恶它......由于某些原因，有时它会翻转交易，好像我再看看......一切都很好，什么东西又开始了？例如，可能会出现有缩水的坏系列。但我不喜欢目前的系列，我认为错误仍然存在。 当然，如果有可能的话，这个模型在Python中是无法工作的... 如果可以的话，这个网格是现在的，而不是前天的。 [删除] 2020.10.21 14:35 #20278 mytarmailS: 拿出这个模型，在你的Python中模拟交易，在这两天的网格交易中，...如果可能的话，电网是当前的，不是前天的。 我检查过了，它在测试器中的效果更好。我将再次研究它 ) 我刚刚迷上了复发......非常善于学习 Z.U.做得很好--非常可悲的是可以学习。 以为是爱情，但没有------再次体验））。 Rorschach 2020.10.21 21:20 #20279 我已经得到了日期，现在我不知道如何处理它，我没有那么多权力((((。 现在，它是一个有一列索引的csv，重达千斤。在 "解码 "之后，二进制 的重量将增加17倍。 谁需要它？ Aleksei Kuznetsov 2020.10.21 21:59 #20280 Rorschach: 我已经得到了日期，现在我不知道如何处理它，我没有那么多权力((((。现在，它是一个有一列索引的csv，重量为一千克。在 "解码 "之后，二进制 的重量将增加17倍。谁需要它？ 数据是什么？ 1...202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
经济物理学的基本领域（潜在的博弈论）似乎根本没有反映在那里。
有一个论文集，第一篇没有，第二篇马斯洛夫有一些，也很复杂。但即使是科尔莫戈罗夫，像我一样，也无法理解为什么我们最初在计算机上获得和处理的离散数，我们要将其表示为一个连续的函数))))。
波戈柳波夫的能量优势状态原则，与市场参与者的愿望非常相似）。
是的，我轻描淡写地说，根据系列的属性，在不同的尺度上预测应该是不同的，这显然不是真的）。
马克斯你好，我一直在瞥见你的进展，想帮助你!!!!!。
事实证明，有每周的选项负责整个价格运动。我不知道CME的情况，但在国内市场，Si是从星期四到星期四。换句话说，周期权在周四到期。你应该利用这些天来训练模型，结果在一周结束时可能会更稳定。所以，期权在周四到期，所以你应该参加在当前周四结束的、一周前开始的、但在周五开始的训练期。要把每周期权的训练期全部拿出来。比方说我把最后的8个期权拿回来。随着周四的闭幕。不，谢谢！！！。
马克斯你好，我一直在瞥见你的进展，想帮助你!!!!!。
事实证明，有每周的选项负责整个价格运动。我不知道CME的情况，但在国内市场，Si是从星期四到星期四。换句话说，周期权在周四到期。你应该利用这些天来训练模型，结果在一周结束时可能会更稳定。所以，期权在周四到期，所以你应该参加在当前周四结束的、一周前开始的、但在周五开始的训练期。要把每周期权的训练期全部拿出来。比方说我把最后的8个期权拿回来。随着周四的闭幕。不，谢谢！！！。
谢谢你的无用信息。
谢谢你提供的无用信息
他又在摆弄网子了吗？)
他是不是又把网络搞乱了？)
我厌恶它......由于某些原因，有时它会逆转交易，仿佛
我得再研究一下......它很好，是什么原因导致的？
比如说，可能会有不好的系列，有缩水。
但我不喜欢目前的系列，我认为错误仍然存在。
我厌恶它......由于某些原因，有时它会翻转交易，好像
我再看看......一切都很好，什么东西又开始了？
例如，可能会出现有缩水的坏系列。
但我不喜欢目前的系列，我认为错误仍然存在。
当然，如果有可能的话，这个模型在Python中是无法工作的...
如果可以的话，这个网格是现在的，而不是前天的。
拿出这个模型，在你的Python中模拟交易，在这两天的网格交易中，...
如果可能的话，电网是当前的，不是前天的。
我检查过了，它在测试器中的效果更好。我将再次研究它 )
我刚刚迷上了复发......非常善于学习
Z.U.做得很好--非常可悲的是可以学习。
以为是爱情，但没有------再次体验））。
我已经得到了日期，现在我不知道如何处理它，我没有那么多权力((((。
现在，它是一个有一列索引的csv，重达千斤。在 "解码 "之后，二进制 的重量将增加17倍。
谁需要它？
我已经得到了日期，现在我不知道如何处理它，我没有那么多权力((((。
现在，它是一个有一列索引的csv，重量为一千克。在 "解码 "之后，二进制 的重量将增加17倍。
谁需要它？