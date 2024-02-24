交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2028

Aleksey Nikolayev:

经济物理学的基本领域（潜在的博弈论）似乎根本没有反映在那里。

有一个论文集，第一篇没有，第二篇马斯洛夫有一些，也很复杂。但即使是科尔莫戈罗夫，像我一样，也无法理解为什么我们最初在计算机上获得和处理的离散数，我们要将其表示为一个连续的函数))))。

波戈柳波夫的能量优势状态原则，与市场参与者的愿望非常相似）。

是的，我轻描淡写地说，根据系列的属性，在不同的尺度上预测应该是不同的，这显然不是真的）。

 

马克斯你好，我一直在瞥见你的进展，想帮助你!!!!!。

事实证明，有每周的选项负责整个价格运动。我不知道CME的情况，但在国内市场，Si是从星期四到星期四。换句话说，周期权在周四到期。你应该利用这些天来训练模型，结果在一周结束时可能会更稳定。所以，期权在周四到期，所以你应该参加在当前周四结束的、一周前开始的、但在周五开始的训练期。要把每周期权的训练期全部拿出来。比方说我把最后的8个期权拿回来。随着周四的闭幕。不，谢谢！！！。

Mihail Marchukajtes:

谢谢你的无用信息。

 
Maxim Dmitrievsky:

谢谢你提供的无用信息

无论!!!!!我还能说什么呢！！！？
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

他又在摆弄网子了吗？)

mytarmailS:

他是不是又把网络搞乱了？)

我厌恶它......由于某些原因，有时它会逆转交易，仿佛

我得再研究一下......它很好，是什么原因导致的？

比如说，可能会有不好的系列，有缩水。


但我不喜欢目前的系列，我认为错误仍然存在。

 
Maxim Dmitrievsky:

当然，如果有可能的话，这个模型在Python中是无法工作的...

如果可以的话，这个网格是现在的，而不是前天的。

mytarmailS:

我检查过了，它在测试器中的效果更好。我将再次研究它 )

我刚刚迷上了复发......非常善于学习

Z.U.做得很好--非常可悲的是可以学习。

以为是爱情，但没有------再次体验））。

 

我已经得到了日期，现在我不知道如何处理它，我没有那么多权力((((。

现在，它是一个有一列索引的csv，重达千斤。在 "解码 "之后，二进制 的重量将增加17倍。

谁需要它？

 
Rorschach:

我已经得到了日期，现在我不知道如何处理它，我没有那么多权力((((。

现在，它是一个有一列索引的csv，重量为一千克。在 "解码 "之后，二进制 的重量将增加17倍。

谁需要它？

数据是什么？
