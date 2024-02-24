交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2021 1...201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028...3399 新评论 [删除] 2020.10.15 17:00 #20201 mytarmailS: 所以拿着它，在头两天进行交易，不要把你的脑子搞坏了 ))或尝试在网上进行预培训 本周到周四为止是好的）但我还没有看到任何市场逆转。目前还不清楚将如何快速响应 市场对你来说没有变化，我还不知道如何使用LSTM。 Valeriy Yastremskiy 2020.10.15 18:09 #20202 Maxim Dmitrievsky: 本周直到周四都在坚持）但还没有出现市场逆转。目前还不清楚它可能会有多快的反应。你用过lstm吗，试试吧，它很酷。 只卖？ [删除] 2020.10.15 18:22 #20203 Valeriy Yastremskiy: 只是卖掉？ 在哪里买？ Valeriy Yastremskiy 2020.10.15 18:26 #20204 Maxim Dmitrievsky: 在那里购买 你是只训练塞尔，还是两个方向都训练，而格子自己就能解决？) [删除] 2020.10.15 18:37 #20205 Valeriy Yastremskiy: 你是只训练塞尔，还是两个方向都训练，网格自己就能解决？） 由我自己 Evgeny Dyuka 2020.10.15 19:54 #20206 Maxim Dmitrievsky: 本周直到周四都在坚持）但还没有出现市场逆转。目前还不清楚它可能会有多快的反应。你用lstm吗？ 试试吧，它很酷。 为什么Neuro每隔6根蜡烛就开一次仓？，也就是说，它就像一个决策周期？ Evgeny Dyuka 2020.10.15 20:03 #20207 Maxim Dmitrievsky: 本周直到周四都在坚持）但还没有出现市场逆转。目前还不清楚它可能会有多快的反应。你用lstm吗？ 试试吧，它很酷。 而且根本没有开仓，关闭后立即开仓。奇怪的逻辑，本来可以坚持下去的。 [删除] 2020.10.15 20:09 #20208 Evgeny Dyuka: 为什么Neuro每6根蜡烛就开一次仓？，也就是说，它就像一个决策周期？ 不是每一个，它只是发生 Aleksei Kuznetsov 2020.10.16 10:26 #20209 我决定做一个类似的测试器，不是为了在终端测试器中运行训练及其评估，而是为了让NS/forest快速评估训练的结果。 我计划将以下数据作为计算的输入数据： 1) OHLC by Bid 2) 佣金-可能在交易开盘时收取 3) 交换-可能在换日时收取 4) OHLC by Asc - 而不是点差。由于钢筋上的价差被规定为钢筋寿命的最小值。在OHLC的时候，价差很可能不是最小，而是更大。在急剧的移动中，它们要大得多。我们将不得不使用真实的tick数据，也就是说，准备工作将需要对真实的tick进行全面的遍历。 对开发者的请求（如果他们会看这里的话）--我可以在Asc上添加OHLC到关于条形的信息吗？ 还有什么需要考虑的吗？ 也许有一个现成的测试器？即使没有OHLC在Asc上也会很好，作为完善的基础。 Aleksei Kuznetsov 2020.10.16 10:38 #20210 我认为，如果市场交易，你可以在一分钟蜡烛的高度上增加10-20%的滑点，如果它太高的话（即如果有一个缺口）。 而如果通过挂牌交易，我们应该跳过在非常高的分钟烛台（缺口）的交易。 1...201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
所以拿着它，在头两天进行交易，不要把你的脑子搞坏了 ))
或尝试在网上进行预培训
本周到周四为止是好的）但我还没有看到任何市场逆转。目前还不清楚将如何快速响应
市场对你来说没有变化，我还不知道如何使用LSTM。
你用过lstm吗，试试吧，它很酷。
只卖？
在哪里买？
在那里购买
你是只训练塞尔，还是两个方向都训练，而格子自己就能解决？)
由我自己
，也就是说，它就像一个决策周期？
为什么Neuro每6根蜡烛就开一次仓？
不是每一个，它只是发生
我决定做一个类似的测试器，不是为了在终端测试器中运行训练及其评估，而是为了让NS/forest快速评估训练的结果。
我计划将以下数据作为计算的输入数据：
1) OHLC by Bid
2) 佣金-可能在交易开盘时收取
3) 交换-可能在换日时收取
4) OHLC by Asc - 而不是点差。由于钢筋上的价差被规定为钢筋寿命的最小值。在OHLC的时候，价差很可能不是最小，而是更大。在急剧的移动中，它们要大得多。我们将不得不使用真实的tick数据，也就是说，准备工作将需要对真实的tick进行全面的遍历。
对开发者的请求（如果他们会看这里的话）--我可以在Asc上添加OHLC到关于条形的信息吗？
还有什么需要考虑的吗？
也许有一个现成的测试器？即使没有OHLC在Asc上也会很好，作为完善的基础。
而如果通过挂牌交易，我们应该跳过在非常高的分钟烛台（缺口）的交易。