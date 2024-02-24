交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2021

mytarmailS:

所以拿着它，在头两天进行交易，不要把你的脑子搞坏了 ))

或尝试在网上进行预培训

本周到周四为止是好的）但我还没有看到任何市场逆转。目前还不清楚将如何快速响应

市场对你来说没有变化，我还不知道如何使用LSTM。


 
只卖？

你是只训练塞尔，还是两个方向都训练，而格子自己就能解决？)

为什么Neuro每隔6根蜡烛就开一次仓
，也就是说，它就像一个决策周期？
 
而且根本没有开仓，关闭后立即开仓。奇怪的逻辑，本来可以坚持下去的。
不是每一个，它只是发生

 

我决定做一个类似的测试器，不是为了在终端测试器中运行训练及其评估，而是为了让NS/forest快速评估训练的结果。
我计划将以下数据作为计算的输入数据：
1) OHLC by Bid
2) 佣金-可能在交易开盘时收取
3) 交换-可能在换日时收取
4) OHLC by Asc - 而不是点差。由于钢筋上的价差被规定为钢筋寿命的最小值。在OHLC的时候，价差很可能不是最小，而是更大。在急剧的移动中，它们要大得多。我们将不得不使用真实的tick数据，也就是说，准备工作将需要对真实的tick进行全面的遍历。
对开发者的请求（如果他们会看这里的话）--我可以在Asc上添加OHLC到关于条形的信息吗？

还有什么需要考虑的吗？
也许有一个现成的测试器？即使没有OHLC在Asc上也会很好，作为完善的基础。

 
我认为，如果市场交易，你可以在一分钟蜡烛的高度上增加10-20%的滑点，如果它太高的话（即如果有一个缺口）。
而如果通过挂牌交易，我们应该跳过在非常高的分钟烛台（缺口）的交易。
