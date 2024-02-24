交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2022 1...201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029...3399 新评论 mytarmailS 2020.10.16 12:18 #20211 Maxim Dmitrievsky: 本周直到周四都在坚持）但还没有出现市场逆转。目前还不清楚它可能会有多快的反应。你知道ltsm吗？ 试试吧，它很酷。 我不使用ltsm，但这与ltsm 无关- 这是关于RL......不是吗？ [删除] 2020.10.16 12:47 #20212 mytarmailS: 不，我没有使用ltsm，但这不是关于ltsm，而是关于RL...不是吗？ 我只是在谈论递归网格......本质是一样的，只是方法可能有所不同 你可以建立这样的东西，你可以没有RL，只是教一些东西。 Александр Алексеевич 2020.10.16 13:10 #20213 Maxim Dmitrievsky: 我只是在谈论递归网格......本质是一样的，只是方法不同而已你可以建立这样的东西，你可以只教一些没有Rl的东西 马克西姆，告诉我，你自己写的网格吗？还是你用了现成的？ [删除] 2020.10.16 13:23 #20214 Aleksandr Alekseyevich： Maxim，告诉我，你自己写的格子吗？还是你用了现成的？ 现成的，主要是在Python中 [删除] 2020.10.16 13:30 #20215 mytarmailS: 请看续集。这周它正在发挥作用。下一个仍然需要一个测试，有新的逻辑。 [删除] 2020.10.16 13:33 #20216 elibrarius: 我认为如果你交易市场交易，如果太高（即如果有一个缺口），你可以增加10%-20%的分钟蜡烛高度的滑移。 而如果是待定，那么有必要在非常高的分钟烛台（缺口）上跳过交易。 在压力测试中，如果不是疯狂的hft，取一个平均点差（其中包括佣金，如果有的话）*1.5就足够了。即取决于交易的数量。 并监测你的经纪公司的滑坡情况。如果很大，那么问题就不在TS。 如果你想检查滑移有多大，那么问题就不在TS上。你的测试人员更加灵活和快速，没有开销。例如，更适合于优化。 mytarmailS 2020.10.16 15:12 #20217 Maxim Dmitrievsky: 请看续集。这周它正在发挥作用。下一个仍然是一个测试，有新的逻辑。 酷! [删除] 2020.10.16 15:15 #20218 mytarmailS: 酷! 互联网上有一些关于预测不同机器人在未知环境中的行为的很酷的东西。从控制理论。 mytarmailS 2020.10.16 16:40 #20219 Maxim Dmitrievsky: 互联网上有一些关于预测不同机器人在未知环境中的行为的伟大材料。从控制理论。 俄语版的？ 给我一个链接。 那么，你是用你自己的东西还是用同一个人的剧本？ [删除] 2020.10.16 17:16 #20220 mytarmailS: 给我一个链接。那么，你是用你自己的，还是用同一个人的剧本？英语......在媒体上是封闭式访问，你需要付费订阅。我现在正在做另一个机器人......这只是一个试运行。 把lstm或gru和一些增援放进去......然后继续为时间序列 建立新的NS架构。 1...201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
本周直到周四都在坚持）但还没有出现市场逆转。目前还不清楚它可能会有多快的反应。
你知道ltsm吗？ 试试吧，它很酷。
我不使用ltsm，但这与ltsm 无关- 这是关于RL......不是吗？
我只是在谈论递归网格......本质是一样的，只是方法可能有所不同
你可以建立这样的东西，你可以没有RL，只是教一些东西。
Maxim，告诉我，你自己写的格子吗？还是你用了现成的？
现成的，主要是在Python中
请看续集。这周它正在发挥作用。下一个仍然需要一个测试，有新的逻辑。
我认为如果你交易市场交易，如果太高（即如果有一个缺口），你可以增加10%-20%的分钟蜡烛高度的滑移。
而如果是待定，那么有必要在非常高的分钟烛台（缺口）上跳过交易。
在压力测试中，如果不是疯狂的hft，取一个平均点差（其中包括佣金，如果有的话）*1.5就足够了。即取决于交易的数量。
并监测你的经纪公司的滑坡情况。如果很大，那么问题就不在TS。
如果你想检查滑移有多大，那么问题就不在TS上。你的测试人员更加灵活和快速，没有开销。例如，更适合于优化。
酷!
互联网上有一些关于预测不同机器人在未知环境中的行为的很酷的东西。从控制理论。
俄语版的？ 给我一个链接。
那么，你是用你自己的东西还是用同一个人的剧本？
英语......在媒体上是封闭式访问，你需要付费订阅。
我现在正在做另一个机器人......这只是一个试运行。把lstm或gru和一些增援放进去......然后继续为时间序列 建立新的NS架构。