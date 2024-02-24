交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 197 1...190191192193194195196197198199200201202203204...3399 新评论 Dr. Trader 2016.11.10 12:57 #1961 ivanivan_11: 只是想知道 - 你在这里只把价格值和来自价格的不同指标作为预测因素吗？ 还有人使用真实的交易量和来自交易量的指标吗？我的工作是有价格，没有数量。我试图使用成交量及其指标，但没有成功。在外汇中没有真正的交易量，但有刻度，这似乎与真正的交易量有点对应，也就是说，原则上你可以尝试。但问题是，来自经纪商的条形和刻度的历史包含一些 "不那么 "的刻度量。当这个符号在运行终端的市场广场上时--有一个正确的历史刻度量。如果符号被从Wotch中删除或终端被关闭--这些条形图的tick量将被当作经纪人提供的。而这两个值，"由终端输入的 "和 "从经纪人那里收到的 "是完全不同的，有时是十倍。现在我需要保持终端运行几个月，以获得真正的tick量，而不是经纪人给我的，然后我可以尝试再次使用它们。 ivanivan_11 2016.11.10 13:04 #1962 Dr.Trader:我的工作是有价格，没有数量。我试图使用成交量及其指标，但没有成功。在外汇中没有真正的交易量，但有刻度，这似乎与真正的交易量有点对应，也就是说，原则上你可以尝试。但问题是，来自经纪商的条形和刻度的历史包含一些 "不那么 "的刻度量。只要该符号在运行终端的市场广场上--对它来说，正确的tick量历史被收集。如果符号被从Wotch中删除或终端被关闭--这些条形图的tick量将被当作经纪人提供的。而这两个值，"由终端输入的 "和 "从经纪人那里收到的 "是完全不同的，有时是十倍。现在我需要保持终端运行几个月，以获得真实的tick量，而不是经纪人的量，然后我可以再次尝试使用它们。 我不知道他们为什么这么极端，但我说的不是巴西、南非、波兰、大洋洲这样的异类。 Alexey Burnakov 2016.11.10 13:45 #1963 雷纳特-法特库林。关于R语言和新MetaTrader 5 build 1467的信息。一个类似于R的统计库的更新版本已经发布。MQL5中的统计分布--从R中汲取精华，使之更快。MQL5中的计算比R的计算快3到7倍（即使考虑到那里的函数是用C++实现的）。一些R函数由于旧的优化/简化方法而出现错误，导致了错误的结果增加了一个类似于R的图形库的测试版，它提供了像R那样的数据可视化的可能性。增加了方便的ArrayPrint函数，可以像R中那样打印标准数组和结构。 你可以从MetaQuotes-Demo服务器更新到1467。 很多类似于R的新数学和统计功能将在下一个版本中加入。这将允许在MetaTrader 5中直接进行更多的计算和可视化。亲爱的Renat!让我回应一下关于第6点 的评论。在引用的链接中检测到R的计算错误：MQL5中的统计分布--从R中获取最好的东西并使其更快。已经对伽马函数进行了检查。我们将把其余功能的检查工作留给你自己负责。我们代表数据科学部门，由经理和两名统计学家代表（我可以在PM上通知你）通知你，严格来说，零点的伽马分布密度并没有减少到零。R确实估计零点的密度为1。x <- seq(0, 20, 0.5) #supportplot(k, dgamma(x = x, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #PDF plotprint(dgamma(x = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #limiting to zero然而，我们可以看到，当x趋于零时，密度接近于统一。此外，根据。https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution在x=0，α=1，β=1时，分子给出一个不确定的值，这使整个分数进入不确定状态。我们声明，严格来说，零点的分布的伽马密度是不确定的。而通过采取右边的极限，密度等于1。有鉴于此，我们认为 "R的计算错误 "的表述是不正确的。更确切地说，这是一个约定俗成的问题：什么是被认为等于零到零的幂的表达。在零点将伽马分布密度等同于零，似乎并不是任何有条件的做法。Sv.ǞǞǞ Gamma distribution - Wikipedia en.wikipedia.org Gamma Parameters Support PDF CDF Mean Median Mode Variance Skewness Excess kurtosis Entropy MGF CF With a shape parameter k and a scale parameter θ. With a shape parameter k and a scale parameter θ. With a shape parameter α = k and an inverse scale parameter β = 1/θ, called a rate parameter. With a shape parameter k and a mean parameter μ = k/β. In each of these three forms... It gives you access to the world's facts and data and calculates answers across a range of topics, including science, nutrition, history, geography, engineering, mathematics, linguistics, sports, finance, music... Alexey Burnakov 2016.11.10 14:25 #1965 量子化。如果密度（pdf）非零，那么该点的积分（cdf）也必须是非零，否则就没有零。但cdf=0。这很难解释。根据定义，在x=0时，pdf为零。Wolfram Alpha。对于非中心和中心的卡方分布。你最好自己告诉我，当α=1时，0^α-1是什么。积分也没有定义在那里....但在极限情况下，它接近于零。公约的问题...print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = F)) #right sideprint(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = T)) #left side Yury Reshetov 2016.11.10 14:29 #1966 ivanivan_11: 是否有人使用真实的成交量和成交量指标？ 见https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page174#comment_2911488 Машинное обучение: теория и практика (торговля и не только) www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... Quantum 2016.11.10 14:33 #1967 对于极限的定义，它需要对左边和右边的方法是相同的，但情况并非如此。http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D Wolfram|Alpha: Computational Knowledge Engine www.wolframalpha.com Wolfram|Alpha is more than a search engine. It gives you access to the world's facts and data and calculates answers across a range of topics, including science, nutrition, history, geography, engineering, mathematics, linguistics, sports, finance, music... Alexey Burnakov 2016.11.10 14:45 #1968 量子化。对于极限的定义，它需要对左边和右边的方法是相同的，但情况并非如此。http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D右边只有一个，那就是1...Wolfram所说的0不是最后的真相。我是说措辞中的 "错误 "一词是多余的...... 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
只是想知道 - 你在这里只把价格值和来自价格的不同指标作为预测因素吗？ 还有人使用真实的交易量和来自交易量的指标吗？
我的工作是有价格，没有数量。
我试图使用成交量及其指标，但没有成功。在外汇中没有真正的交易量，但有刻度，这似乎与真正的交易量有点对应，也就是说，原则上你可以尝试。但问题是，来自经纪商的条形和刻度的历史包含一些 "不那么 "的刻度量。当这个符号在运行终端的市场广场上时--有一个正确的历史刻度量。如果符号被从Wotch中删除或终端被关闭--这些条形图的tick量将被当作经纪人提供的。而这两个值，"由终端输入的 "和 "从经纪人那里收到的 "是完全不同的，有时是十倍。现在我需要保持终端运行几个月，以获得真正的tick量，而不是经纪人给我的，然后我可以尝试再次使用它们。
我的工作是有价格，没有数量。
我试图使用成交量及其指标，但没有成功。在外汇中没有真正的交易量，但有刻度，这似乎与真正的交易量有点对应，也就是说，原则上你可以尝试。但问题是，来自经纪商的条形和刻度的历史包含一些 "不那么 "的刻度量。只要该符号在运行终端的市场广场上--对它来说，正确的tick量历史被收集。如果符号被从Wotch中删除或终端被关闭--这些条形图的tick量将被当作经纪人提供的。而这两个值，"由终端输入的 "和 "从经纪人那里收到的 "是完全不同的，有时是十倍。现在我需要保持终端运行几个月，以获得真实的tick量，而不是经纪人的量，然后我可以再次尝试使用它们。
关于R语言和新MetaTrader 5 build 1467的信息。
MQL5中的统计分布--从R中汲取精华，使之更快。
很多类似于R的新数学和统计功能将在下一个版本中加入。这将允许在MetaTrader 5中直接进行更多的计算和可视化。
你可以从MetaQuotes-Demo服务器更新到1467。
亲爱的Renat!
让我回应一下关于第6点 的评论。在引用的链接中检测到R的计算错误：MQL5中的统计分布--从R中获取最好的东西并使其更快。
已经对伽马函数进行了检查。我们将把其余功能的检查工作留给你自己负责。
我们代表数据科学部门，由经理和两名统计学家代表（我可以在PM上通知你）通知你，严格来说，零点的伽马分布密度并没有减少到零。
R确实估计零点的密度为1。
x <- seq(0, 20, 0.5) #support
plot(k, dgamma(x = x, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #PDF plot
print(dgamma(x = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE)) #limiting to zero
然而，我们可以看到，当x趋于零时，密度接近于统一。
此外，根据。
https://en.wikipedia.org/wiki/Gamma_distribution
在x=0，α=1，β=1时，分子给出一个不确定的值，这使整个分数进入不确定状态。
我们声明，严格来说，零点的分布的伽马密度是不确定的。而通过采取右边的极限，密度等于1。
有鉴于此，我们认为 "R的计算错误 "的表述是不正确的。更确切地说，这是一个约定俗成的问题：什么是被认为等于零到零的幂的表达。在零点将伽马分布密度等同于零，似乎并不是任何有条件的做法。
Sv.
ǞǞǞ
声明：严格来说，伽马分布在零点的密度是未定义的。而当右边的极限被采取时，密度等于1。
有鉴于此，我们认为 "R的计算错误 "的表述是不正确的。更确切地说，这是一个约定俗成的问题：比起把零等同于零的幂的表达。在零点将伽马分布密度等同于零，似乎并不是任何有条件的做法。
如果密度（pdf）非零，那么该点的积分（cdf）也必须非零，否则不可能是零。
但cdf=0，这很难解释。
在x=0时，根据定义，pdf是零。
Wolfram Alpha。
对于非中心和中心的卡方分布。
如果密度（pdf）非零，那么该点的积分（cdf）也必须是非零，否则就没有零。
但cdf=0。这很难解释。
根据定义，在x=0时，pdf为零。
Wolfram Alpha。
对于非中心和中心的卡方分布。
你最好自己告诉我，当α=1时，0^α-1是什么。
积分也没有定义在那里....但在极限情况下，它接近于零。公约的问题...
print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = F)) #right side
print(pgamma(q = 0.000001, shape = 1, scale = 1, log = FALSE, lower.tail = T)) #left side
是否有人使用真实的成交量和成交量指标？
对于极限的定义，它需要对左边和右边的方法是相同的，但情况并非如此。
http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D
对于极限的定义，它需要对左边和右边的方法是相同的，但情况并非如此。
http://www.wolframalpha.com/input/?i=Limit%5BPDF%5BGammaDistribution%5B1,1%5D,x%5D,+x-%3E0%5D
右边只有一个，那就是1...
Wolfram所说的0不是最后的真相。我是说措辞中的 "错误 "一词是多余的......
我在R中发现了另一个错误。R不能正确除以0。
这里是剧本。
//| test.mq5 |
//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.mql5.com"
#property version "1.00"
#property script_show_inputs
input double div = 0.0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
Print(1.0/div);
}
//+------------------------------------------------------------------+
正确的答案，在mql中是。
在'test.mq5'(20,13)中的零除法
， 脚本停止。
不正确，在R。
> 1/0
Inf
与 脚本的延续性
我的意思和Alexey一样--未定义条件下的程序行为可能不同，这不是一个错误。架构应该是这样的，结果就会是这样的。
另一个有趣的观察。你不能除以零。而且你不能从负数中取出根来。我记得在大学时，这些都是可能的，但现在不是这样了，在简单的数学中，你不可能同时做到。
为什么如果我在mql中除以0，那么就会破坏整个脚本，使其崩溃，但如果我从一个负数中提取一个根，那么就会得到"-nan(ind) "而不会破坏脚本，而且这个"-nan(ind) "可以用来做进一步的计算（它会破坏所有进一步的计算）？在这种情况下，我希望mql脚本在两种情况下有相同的行为。