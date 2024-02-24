交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 192 1...185186187188189190191192193194195196197198199...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2016.11.03 18:46 #1911 尤里-雷舍托夫。整个世界都在屏息等待这一时刻的到来。而现在它终于发生了!jPrediction的第12版已经发布，它在MQL中生成训练好的三元分类器的代码。MetaTrader用户不再需要将三元分类器代码从Java移植到MQL。现在，MQL的所有代码都存储在扩展名为mqh的文件中。(热烈的掌声和 "万岁 "的呼喊声)但这还不是全部。jPrediction 12现在比以前的版本快了12%左右!(大声鼓掌，同时抛出帽子)众多的jPrediction用户可以从我的网站上免费下载和使用第12版（链接在我的个人资料中，在我的主页上的第一个帖子）。(按键的敲击声和显示器上下载指示灯的移动)祝贺是以口头和书面形式接受的，你也可以通过WebMoney接受礼物和汇款。 我很尴尬地问你，MKUL的哪个版本？4或5？ Yury Reshetov 2016.11.03 18:56 #1912 Mihail Marchukajtes: 我很不好意思地问，为哪个版本的MKUL？4或5？ 我在第5版上检查过。但没有OOP和其他典型的只有5版本的功能。这样看来，应该可以与4号机兼容？当然是IMHO，因为我没有检查过4号的情况。 Mihail Marchukajtes 2016.11.03 19:11 #1913 尤里-雷舍托夫。 我在第5个版本上检查了它。但没有OOP和其他典型的只有第五版的功能。因此，似乎应该与第四届会议有兼容性，对吗？当然，我不这么认为，因为我没有在4号机上检查。很好，我刚刚检查了Prediction生成的代码和我写的代码，结果是一样的。我只是担心，如果我有一个错误，因为你记得1D，现在我已经检查了，结果是相同的。从今天起，买入的信号选择非常糟糕，我决定离开昨天的那个信号，我没有损失，而且我优化了12个版本，效果更好，但我的条目更少......我只有三个。所以总的来说还可以，但明天需要看到更多细节。因此，明天我将报告更多具体内容....总之，今天的油画...自己判断..... 悲伤的抱怨。让我再解释一下，网络定义为 "我不知道 "的信号（没有箭头的点）。我们通过事实来确定。对于今天来说，这是真的。因此，当网友说 "我不知道 "时，我们的意思是，这是真的......。 Vizard_ 2016.11.03 22:09 #1914 Yury Reshetov：jPrediction 的第12版已经发布... 他给别人的榜样是一门科学。 但是，我的上帝，多么令人厌烦 日日夜夜坐在一个病人身边。 没有一步之遥! 多么低劣的阴险 为了取悦一个半死不活的人。 要调整他的枕头。 要把药悲哀地带给他。 并叹息着在心里想。 当魔鬼带走你的时候！））））。 Mihail Marchukajtes 2016.11.04 06:50 #1915 今天和昨天是同一天，所以我决定不重新训练模型，而是对它们进行交易。所以我还不能完全评价第12个版本的工作。但是，当时间到了，我将报告 :-) mytarmailS 2016.11.05 12:18 #1916 发现了一个软件包，可以让你更深入地了解国防部的算法，我自己完全不懂，但直觉告诉我这个软件包很好，也许有人会感兴趣......宴会包 Server Muradasilov 2016.11.05 15:15 #1917 . N+1: научные статьи, новости, открытия nplus1.ru Чуть больше, чем наука Yury Reshetov 2016.11.06 09:08 #1918 第14个版本的jPrediction已经发布。新版本有一个改进的算法，用于识别和删除模型中不重要的预测因子你可以从我的网站上免费下载jPrediction 14，并将其用于分类任务（链接在我的个人资料中，在我的主页上最上方的帖子）。 mytarmailS 2016.11.06 13:48 #1919 示例（指标）仅用于说明，我不建议使用指标。让我们暂时想象一下以下情况：我们有5个预测器和价格，我们需要高概率地预测价格走势（ 比如，超过70%）），我们事先知道，在这些预测器中只有一个模式可以用来预测市场，并具有如此的准确性。这时，RSI 和 随机指数 在~50区域做了一个小型的之字形下跌。 s顺便注意一下，这个图案可以说是在两个视觉平面上，数字 的（图案的区域~50）和形象的（之字形-图像），所以在寻找图案时，考虑这样的平面是有意义的...... 就这样，在这些预测器中没有更多的工作模式，其他的都是噪音，那前三个指标本来就是噪音，在RSI 和 随机指数中 只有一个模式，其他的在RSI 和 随机 指数 中 也是完全的噪音... 现在让我们想想如何在数据中寻找这种模式......传统的MO能做到吗？ 答案是否定的，为什么？ 因为MO的目标是为了预测所有的运动，它要么是人字形，要么是跟踪色，要么是......烛台或方向或......或......所有目标都迫使MO预测所有的价格走势 ，而这在99%以下的噪声预测器中是不可能的......。 我讲一个有寓意的小故事，我创建了一个由20个预测因子组成的合成样本，4个预测因子相互作用，完全解释了目标，其他16个预测因子只是随机噪音，在新数据上训练后，"OOS" 模型猜测了所有的新值，它显示的误差为0%....这个寓言的寓意是：如果数据中存在可以完全解释目标的预测因子，那么MI和OOS都 会有 正常的表现......我们的结果显示正好相反，在我们输入MI的那些样本中，有超过5%的有用信息可以解释5%的目标， 而我们想要100%的信息，你知道乌托邦的方法吗？ 这就是为什么MO会过度训练，我们让他们过度训练自己，想要100%预测。 所以回到重点，我们如何寻找这些工作模式？我们如何在数据的 "堆叠" 中找到那根稳健的 "针"？ 我建议从原则上摆脱MO，我们所需要的只是将每个预测器分解成类似情况（模式）的小块， 通过尝试所有可能的组合并与目标组合进行比较，我们就能找到我们要找的东西. ..现在，如何分解预测器？ 用什么？ 答案很简单，尽管我没有马上意识到，我们只需要愚蠢地将每个预测器聚类为，比如说，30个聚类。 我们只是把每个预测器划分到这些群组中，并尝试它们之间的不同组合，我们可以找到一些有效的模式，就像图中一样--当随机指数有群组1，RSI有群组2，就会有增长。 现在介绍一下如何搜索工作模式的要领 这是我们假设的样本，目标。标签 是目标，比方说，这意味着增长/下降 dat cluster1 cluster2 cluster3 cluster4 cluster5 target. 标签1 24 5 18 21 16 1 2 2 15 12 7 22 1 3 13 13 16 29 24 0 4 23 28 22 10 4 1 5 6 12 20 25 11 0xml-ph-00表1 如何寻找增长的例子 我们寻找 在整个抽样中至少重复10次的行，在找到的每一个重复的相同组中，target.label中的 "1 "的数量应该比 "0 "多70%以上。 cluster1 cluster2 cluster3 cluster4 cluster5 target.label 1 24 5 18 21 16 1 2 24 5 18 21 16 1 3 24 5 18 21 16 4 24 5 18 21 16 1 5 24 5 18 21xml-ph-0032@dee 塔尔布。2这里是发现的相同的线条，其一多于零...。 这基本上是我们如何发现集群的组合，这是一个工作模式... 此外，不仅需要尝试每个预测器中所有可能的群组号码组合，而且还需要尝试群组本身的组合，即只取1和4个群组或1、3、5个群组等。 与通常的MO相比，方法的优势，或者说甚至不是优势，它是MO中没有的，但常识说它应该是。1)该方法只解释它能真正解释的目标部分，而不像所有PM那样试图解释所有100%的目标，包括Reshetova。2)该方法是深入的--它不只是选择最好的预测者，而是选择预测者本身的最佳情况，这是一种比其他IR更深入的分析方式。3) 由于第1）和第2）项的原因，该方法自动找到了以下指标完美分离的特征平面 4）有一些公平的统计障碍，当我们找到一组相同的情况时（见表2），应该有10个最小值（有可能调节），这个最小值给人以希望，对目标的统计结果将是可靠的，在传统的MO中，可能只有两个类似的情况，对目标的结果是，例如，跌倒和所有!MO已经将其视为一个简短的模式，只有两个观察，明白了令人毛骨悚然的情况？5）有一个公平的概率障碍， 当我们找到一组相同的情况时，见表2，这组中的1的数量（很长）应该比0高70%，这也给人希望，概率很强，不是随机的......同样，我们在正常的MO中没有这种情况，多1%的会被认为是一种渴望的模式，这也是令人毛骨悚然的，不是吗？6) 算法与预测器中的相关性有关，不是所有的IR都能做到这一点。7）很容易将发现的模式可视化或程序化，简单地说，你可以简单地理解解释模式，不是所有的IR都能做到这一点这些例子（指标）只是为了说明问题，我强烈建议不要使用指标 Dr. Trader 2016.11.06 14:48 #1920 mytarmailS:我不太清楚你说的 "聚类 "是什么意思。通常情况下，你不会对一个特定的预测器进行聚类，而是采取一打预测器，并在空间中找到这些点聚类的区域。例如，在下图中，有两个预测因子，将其聚类为2个聚类，将得到蓝色和红色聚类。也许你说的是模式？绿色模式--价格先跌后涨。黄色：价格往上走。红色：向上->向下。你明白吗？ 1...185186187188189190191192193194195196197198199...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
整个世界都在屏息等待这一时刻的到来。
而现在它终于发生了!
jPrediction的第12版已经发布，它在MQL中生成训练好的三元分类器的代码。MetaTrader用户不再需要将三元分类器代码从Java移植到MQL。现在，MQL的所有代码都存储在扩展名为mqh的文件中。
(热烈的掌声和 "万岁 "的呼喊声)
但这还不是全部。jPrediction 12现在比以前的版本快了12%左右!
(大声鼓掌，同时抛出帽子)
众多的jPrediction用户可以从我的网站上免费下载和使用第12版（链接在我的个人资料中，在我的主页上的第一个帖子）。
(按键的敲击声和显示器上下载指示灯的移动)
祝贺是以口头和书面形式接受的，你也可以通过WebMoney接受礼物和汇款。
我很不好意思地问，为哪个版本的MKUL？4或5？
我在第5个版本上检查了它。但没有OOP和其他典型的只有第五版的功能。因此，似乎应该与第四届会议有兼容性，对吗？当然，我不这么认为，因为我没有在4号机上检查。
很好，我刚刚检查了Prediction生成的代码和我写的代码，结果是一样的。我只是担心，如果我有一个错误，因为你记得1D，现在我已经检查了，结果是相同的。从今天起，买入的信号选择非常糟糕，我决定离开昨天的那个信号，我没有损失，而且我优化了12个版本，效果更好，但我的条目更少......我只有三个。所以总的来说还可以，但明天需要看到更多细节。因此，明天我将报告更多具体内容....总之，今天的油画...自己判断..... 悲伤的抱怨。让我再解释一下，网络定义为 "我不知道 "的信号（没有箭头的点）。我们通过事实来确定。对于今天来说，这是真的。因此，当网友说 "我不知道 "时，我们的意思是，这是真的......。
但是，我的上帝，多么令人厌烦
日日夜夜坐在一个病人身边。
没有一步之遥!
多么低劣的阴险
为了取悦一个半死不活的人。
要调整他的枕头。
要把药悲哀地带给他。
并叹息着在心里想。
当魔鬼带走你的时候！））））。
发现了一个软件包，可以让你更深入地了解国防部的算法，我自己完全不懂，但直觉告诉我这个软件包很好，也许有人会感兴趣......
宴会包
第14个版本的jPrediction已经发布。
新版本有一个改进的算法，用于识别和删除模型中不重要的预测因子
你可以从我的网站上免费下载jPrediction 14，并将其用于分类任务（链接在我的个人资料中，在我的主页上最上方的帖子）。
示例（指标）仅用于说明，我不建议使用指标。
让我们暂时想象一下以下情况：我们有5个预测器和价格，我们需要高概率地预测价格走势（ 比如，超过70%）），我们事先知道，在这些预测器中只有一个模式可以用来预测市场，并具有如此的准确性。这时，RSI 和 随机指数 在~50区域做了一个小型的之字形下跌。
s
顺便注意一下，这个图案可以说是在两个视觉平面上，数字 的（图案的区域~50）和形象的（之字形-图像），所以在寻找图案时，考虑这样的平面是有意义的......
就这样，在这些预测器中没有更多的工作模式，其他的都是噪音，那前三个指标本来就是噪音，在RSI 和 随机指数中 只有一个模式，其他的在RSI 和 随机 指数 中 也是完全的噪音...
现在让我们想想如何在数据中寻找这种模式......传统的MO能做到吗？
答案是否定的，为什么？
因为MO的目标是为了预测所有的运动，它要么是人字形，要么是跟踪色，要么是......烛台或方向或......或......所有目标都迫使MO预测所有的价格走势 ，而这在99%以下的噪声预测器中是不可能的......。
我讲一个有寓意的小故事，我创建了一个由20个预测因子组成的合成样本，4个预测因子相互作用，完全解释了目标，其他16个预测因子只是随机噪音，在新数据上训练后，"OOS" 模型猜测了所有的新值，它显示的误差为0%....这个寓言的寓意是：如果数据中存在可以完全解释目标的预测因子，那么MI和OOS都 会有 正常的表现......我们的结果显示正好相反，在我们输入MI的那些样本中，有超过5%的有用信息可以解释5%的目标， 而我们想要100%的信息，你知道乌托邦的方法吗？ 这就是为什么MO会过度训练，我们让他们过度训练自己，想要100%预测。
所以回到重点，我们如何寻找这些工作模式？我们如何在数据的 "堆叠" 中找到那根稳健的 "针"？
我建议从原则上摆脱MO，我们所需要的只是将每个预测器分解成类似情况（模式）的小块， 通过尝试所有可能的组合并与目标组合进行比较，我们就能找到我们要找的东西. ..现在，如何分解预测器？ 用什么？
答案很简单，尽管我没有马上意识到，我们只需要愚蠢地将每个预测器聚类为，比如说，30个聚类。
我们只是把每个预测器划分到这些群组中，并尝试它们之间的不同组合，我们可以找到一些有效的模式，就像图中一样--当随机指数有群组1，RSI有群组2，就会有增长。
现在介绍一下如何搜索工作模式的要领
这是我们假设的样本，目标。标签 是目标，比方说，这意味着增长/下降
如何寻找增长的例子
我们寻找 在整个抽样中至少重复10次的行，在找到的每一个重复的相同组中，target.label中的 "1 "的数量应该比 "0 "多70%以上。
我不太清楚你说的 "聚类 "是什么意思。通常情况下，你不会对一个特定的预测器进行聚类，而是采取一打预测器，并在空间中找到这些点聚类的区域。例如，在下图中，有两个预测因子，将其聚类为2个聚类，将得到蓝色和红色聚类。
也许你说的是模式？绿色模式--价格先跌后涨。黄色：价格往上走。红色：向上->向下。你明白吗？