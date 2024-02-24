交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 202 1...195196197198199200201202203204205206207208209...3399 新评论 Alexey Burnakov 2016.11.11 11:50 #2011 ivanivan_11:继续通过拐杖使用MT5的R。好在他们有--MT4R。 请原谅我。mt4r对5也有效吗？你检查过了吗？ ivanivan_11 2016.11.11 11:57 #2012 阿列克谢-伯纳科夫。 对不起。mt4r for 5也适用吗？你检查过了吗？ 在这里查看，youtz https://www.mql5.com/ru/forum/37931/page10#comment_2945898 Обсуждение статьи "Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"" www.mql5.com Мы создадим индикатор и эксперт, использующие модель глубокой сети и работающих в связке по схеме клиент-сервер и проведем их тестирование. Alexey Burnakov 2016.11.11 12:41 #2013 ivanivan_11: see here, youtz https://www.mql5.com/ru/forum/37931/page10#comment_2945898 О.这就是它的全部内容。我想钉一个有500棵树的梯度分选 模型，请问。我想用弹性网正则器进行稳健回归，谢谢。而这些方法是你不常看到的。而在R之下，有很多这样的人。 Alexey Burnakov 2016.11.11 12:44 #2014 量子化。文章 "计算连续分布的离散混合物 "可在作者的网站上 找到。论文的作者说，问题出在系列的收敛标准上。他们提出的递归算法的实现7.2https://github.com/neurodebian/afni_removeme_eventually/blob/master/nct.c。然而，复现率的计算有不确定性。例如，对于β函数。#include <Math\Stat\Math.mqh>//+------------------------------------------------------------------+//| Script program start function |//+------------------------------------------------------------------+void OnStart() {//--- double a=1; double b=1; double r_beta=MathBeta(a,b); for(int j=0; j<40; j++) { if(j>0) { r_beta*=((a+j-1)/(a+b+j-1)); } double beta=MathBeta(a+j,b); PrintFormat("%d error=%5.20e",j,beta-r_beta); } }CDF计算可能足够精确，但对于非常精确的定量转换来说，其精度可能不够。因此，我们在计算量值的算法中使用了直接求和的方法，而没有进行递归计算。 谢谢你提供的信息! Alexey Burnakov 2016.11.11 12:50 #2015 ivanivan_11:先生们，100,500页有什么好争论的？ 数学方面谁更清楚？ 如果函数在0中定义或不定义，如果R中的错误写在文章中或不写，对你来说有什么原则性 的区别。 就好像你的孩子在这里被讨论，被告知他是一个完全......而你用整个胸膛为他站起来。把它作为一个既定事实，使用mt5的内置功能，向开发人员询问新的功能，如果缺少什么，就自己写。你必须使用新的芯片，写你自己的，如果缺少什么，写你自己的，最后通过拐杖继续使用mt5的R。没有根本的区别。我们在原则上没有区别，在实践上更没有区别。但是有--对绝对的陈词滥调的回答。如果没有这样的答案，你可以在任何标准（包括IEEE--最大的科学界）上撒尿，写你想写的东西。 Renat Fatkhullin 2016.11.11 12:57 #2016 阿列克谢-伯纳科夫。原则上没有区别。没有，更没有一个实用的。对断然的陈词滥调有一个答案。如果不会有这样的答案，你可以躺在任何标准上（包括IEEE--最大的科学界），写你想写的东西。你不能反对@Quantum 的解释，这是个研究非常深入的话题，并显示了错误的根源。他写了库，做了深入的研究，展示了理由，而你只是提问和相信R。我们的结论是正确的。 Quantum 2016.11.11 14:14 #2017 ivanivan_11:先生们，100500页的争论是什么？ 谁更懂数学？ 函数是否在0中定义，文章是否说R中有错误，对你们来说有什么原则性 的区别。 就好像你的孩子在这里被讨论，说他是个十足的......而你却挺身而出，整个胸膛都在为他说话。阿列克谢-伯纳科夫。原则上没有区别。原则上没有区别，更没有实际意义上的区别。我非常同意。也许你在实际计算中不会遇到它，但密度必须被正确定义。发现了一个例子> dgamma(0,0.5,1,log=FALSE)[1] Inf这表明我们不能只返回极限值，否则概率密度函数 就会变成无限大。这是一个错误。正确的定义方式是这样的。那么一切就都是合乎逻辑和正确的。在Matlab中，它也是这样做的。>> gamma_pdf(0.5,1,0) 答案= 0.00000000000000e+000>> gamma_pdf(1,1,0)。 答案= 0.00000000000000e+000 Vladimir Perervenko 2016.11.11 14:19 #2018 雷纳特-法特库林。你无法反驳@Quantum的 解释，他在这个问题上做了非常深入的研究，并指出了错误的根源。他写了库，做了深入的研究，展示了理由，而在你方面只有问题和相信R。我们的结论是正确的。你所选择的道路是明确的。建立一个工具包，它将允许（如你所想）解决与R语言相同的问题。也许。但你必须明白，ICL和R是不同抽象层次的语言。 MCL是一种实现语言，这意味着所有这些。它形成了程序员的相应思维方式。R/Python是算法语言，具有较高的抽象水平，使你能够解决复杂的问题，而不必担心实现水平。是的，在对复杂的计算进行分析时，有时会出现瓶颈。所以，让我们下去，写一个Cp文件，然后继续前进。如果没有帮助，就把它并行化，如果不够--连接显卡。而对于这一切，都有现成的、经过测试的解决方案!你建议从底部开始。我不认为你的工具今天可能是金色的；你甚至可能使其中一些成为白金，但它们仍将是工具。形象地说，如果你在车库里有好的工具和晕头转向的手，你就可以造一辆自行车，你也可以拿现成的单元，组装一辆具有所需性能的自行车。争论这些方法中哪个更好是毫无意义的。他们是不同的，都有生命的权利。每个人都可以根据自己的喜好来选择。但这是平行平面上的两条路，我怀疑它们在不久的将来会交叉。祝好运 Alexey Burnakov 2016.11.11 14:57 #2019 量子化。我非常同意这一点。在实际计算中你可能不会遇到这种情况，但必须正确定义密度。发现了一个例子这表明你不能只返回一个极限值，否则概率密度 是无限的。这是个错误。正确的定义方式是这样的。那么一切就都是合乎逻辑和正确的。Matlab也做同样的事情。好的，接受。而你为什么说："......正确地说......"？从哪些方面考虑是正确的？再戳我一下Wolfram，统计学家约翰叔叔在那里写了 "否则为0"。你自己作为专家的考虑，为什么把密度定义为0中0是正确的？以 及将密度定义为1或inf成为一个问题的例子？在不指向大型软件项目的情况下，请...而且我已经举出了一些讨论的例子，其中有1更方便的例子，...你可以在链接中阅读我的上一篇文章。谢谢。 Renat Fatkhullin 2016.11.11 15:04 #2020 弗拉基米尔-佩雷文科。你所选择的道路是明确的。建立一个工具包，它将允许（如你所想）解决与R语言相同的问题。也许。你提议一切从底部开始。我 不是在争论你今天的工具可以是黄金，你甚至可以使其中一些成为白金，但它们仍将是工具。形象地说，如果你在车库里有好的工具和晕头转向的手，你就可以造一辆自行车，你也可以拿现成的单元，组装一辆具有所需性能的自行车。争论这些方法中哪个更好是毫无意义的。他们是不同的，都有生命的权利。每个人都可以根据自己的喜好来选择。但这是两条处于平行平面的道路，我怀疑它们在不久的将来会相交。我们的方法 - 使用我们的标准库 将您的开发成果从R移植到MQL5。你会看到，这不仅是可能的，而且是容易的。我们已经开始了一项重大的活动，在图书馆和语言本身中实现复杂的功能。今天我们将发布一个测试版，并展示另一个带有图形库的撞击，以取代R中的情节。 1...195196197198199200201202203204205206207208209...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
继续通过拐杖使用MT5的R。好在他们有--MT4R。
对不起。mt4r for 5也适用吗？你检查过了吗？
see here, youtz https://www.mql5.com/ru/forum/37931/page10#comment_2945898
文章 "计算连续分布的离散混合物 "可在作者的网站上 找到。
论文的作者说，问题出在系列的收敛标准上。
他们提出的递归算法的实现7.2https://github.com/neurodebian/afni_removeme_eventually/blob/master/nct.c。
然而，复现率的计算有不确定性。例如，对于β函数。
#include <Math\Stat\Math.mqh>
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
double a=1;
double b=1;
double r_beta=MathBeta(a,b);
for(int j=0; j<40; j++)
{
if(j>0)
{
r_beta*=((a+j-1)/(a+b+j-1));
}
double beta=MathBeta(a+j,b);
PrintFormat("%d error=%5.20e",j,beta-r_beta);
}
}
CDF计算可能足够精确，但对于非常精确的定量转换来说，其精度可能不够。
因此，我们在计算量值的算法中使用了直接求和的方法，而没有进行递归计算。
先生们，100,500页有什么好争论的？ 数学方面谁更清楚？ 如果函数在0中定义或不定义，如果R中的错误写在文章中或不写，对你来说有什么原则性 的区别。 就好像你的孩子在这里被讨论，被告知他是一个完全......而你用整个胸膛为他站起来。
把它作为一个既定事实，使用mt5的内置功能，向开发人员询问新的功能，如果缺少什么，就自己写。你必须使用新的芯片，写你自己的，如果缺少什么，写你自己的，最后通过拐杖继续使用mt5的R。
没有根本的区别。我们在原则上没有区别，在实践上更没有区别。
但是有--对绝对的陈词滥调的回答。如果没有这样的答案，你可以在任何标准（包括IEEE--最大的科学界）上撒尿，写你想写的东西。
原则上没有区别。没有，更没有一个实用的。
对断然的陈词滥调有一个答案。如果不会有这样的答案，你可以躺在任何标准上（包括IEEE--最大的科学界），写你想写的东西。
你不能反对@Quantum 的解释，这是个研究非常深入的话题，并显示了错误的根源。他写了库，做了深入的研究，展示了理由，而你只是提问和相信R。
我们的结论是正确的。
先生们，100500页的争论是什么？ 谁更懂数学？ 函数是否在0中定义，文章是否说R中有错误，对你们来说有什么原则性 的区别。 就好像你的孩子在这里被讨论，说他是个十足的......而你却挺身而出，整个胸膛都在为他说话。
原则上没有区别。原则上没有区别，更没有实际意义上的区别。
我非常同意。也许你在实际计算中不会遇到它，但密度必须被正确定义。
发现了一个例子
这表明我们不能只返回极限值，否则概率密度函数 就会变成无限大。这是一个错误。
正确的定义方式是这样的。
那么一切就都是合乎逻辑和正确的。
在Matlab中，它也是这样做的。
>> gamma_pdf(0.5,1,0)
答案=
0.00000000000000e+000
>> gamma_pdf(1,1,0)。
答案=
0.00000000000000e+000
你无法反驳@Quantum的 解释，他在这个问题上做了非常深入的研究，并指出了错误的根源。他写了库，做了深入的研究，展示了理由，而在你方面只有问题和相信R。
我们的结论是正确的。
你所选择的道路是明确的。建立一个工具包，它将允许（如你所想）解决与R语言相同的问题。也许。
但你必须明白，ICL和R是不同抽象层次的语言。
MCL是一种实现语言，这意味着所有这些。它形成了程序员的相应思维方式。
R/Python是算法语言，具有较高的抽象水平，使你能够解决复杂的问题，而不必担心实现水平。是的，在对复杂的计算进行分析时，有时会出现瓶颈。所以，让我们下去，写一个Cp文件，然后继续前进。如果没有帮助，就把它并行化，如果不够--连接显卡。而对于这一切，都有现成的、经过测试的解决方案!
你建议从底部开始。我不认为你的工具今天可能是金色的；你甚至可能使其中一些成为白金，但它们仍将是工具。形象地说，如果你在车库里有好的工具和晕头转向的手，你就可以造一辆自行车，你也可以拿现成的单元，组装一辆具有所需性能的自行车。争论这些方法中哪个更好是毫无意义的。他们是不同的，都有生命的权利。每个人都可以根据自己的喜好来选择。
但这是平行平面上的两条路，我怀疑它们在不久的将来会交叉。
祝好运
我非常同意这一点。在实际计算中你可能不会遇到这种情况，但必须正确定义密度。
发现了一个例子
这表明你不能只返回一个极限值，否则概率密度 是无限的。这是个错误。
正确的定义方式是这样的。
那么一切就都是合乎逻辑和正确的。
Matlab也做同样的事情。
好的，接受。
而你为什么说："......正确地说......"？从哪些方面考虑是正确的？再戳我一下Wolfram，统计学家约翰叔叔在那里写了 "否则为0"。你自己作为专家的考虑，为什么把密度定义为0中0是正确的？以 及将密度定义为1或inf成为一个问题的例子？在不指向大型软件项目的情况下，请...
而且我已经举出了一些讨论的例子，其中有1更方便的例子，...你可以在链接中阅读我的上一篇文章。
谢谢。
你所选择的道路是明确的。建立一个工具包，它将允许（如你所想）解决与R语言相同的问题。也许。你提议一切从底部开始。我 不是在争论你今天的工具可以是黄金，你甚至可以使其中一些成为白金，但它们仍将是工具。形象地说，如果你在车库里有好的工具和晕头转向的手，你就可以造一辆自行车，你也可以拿现成的单元，组装一辆具有所需性能的自行车。争论这些方法中哪个更好是毫无意义的。他们是不同的，都有生命的权利。每个人都可以根据自己的喜好来选择。
但这是两条处于平行平面的道路，我怀疑它们在不久的将来会相交。
我们的方法 - 使用我们的标准库 将您的开发成果从R移植到MQL5。
你会看到，这不仅是可能的，而且是容易的。我们已经开始了一项重大的活动，在图书馆和语言本身中实现复杂的功能。
今天我们将发布一个测试版，并展示另一个带有图形库的撞击，以取代R中的情节。