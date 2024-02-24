交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 204 1...197198199200201202203204205206207208209210211...3399 新评论 mytarmailS 2016.11.11 16:25 #2031 在一个关于机器学习的主题中，为一个函数中的假想错误争论了5页，而这个主题中没有人愿意这样做，这个世界显然是有问题的...... Quantum 2016.11.11 16:41 #2032 阿列克谢-伯纳科夫。 与量子有对话，但他顽固地拒绝回答为什么他所做的是 "正确 "的问题。只是因为在这个问题上没有一个正确的观点。我们需要找出dgamma(0,0.5,1)给出的无穷大是如何消失的，为什么它在那里，但其 "积分 "的结果却是有限的。你是说，可以像Mathematica和Matlab那样，在密度定义中简单地用手取极限而不把x=0点归零，得到一个合理的结果。你如何处理在x=0点获得的无限大？ 得到的结果是否与不完全伽马函数在x=0点的导数相吻合？ Aleksey Vyazmikin 2016.11.11 17:01 #2033 雷纳特-法特库林。今天我们将发布一个测试版，并展示另一个带有图形库的撞击，以取代R中的情节。是否可以保存图形？我需要对数据进行批量处理，并输出长时间的图表....Renat，我想我应该说，你不是在创建一个R的处理程序，而是在创建一个有可能在未来赶上R的替代品。我不使用R，但新的函数对我来说似乎很有趣，可以在未来使用。 是否有可能一次性为OpenCL创建一个锐化的库？ Renat Fatkhullin 2016.11.11 17:34 #2034 -Aleks-。是否可以保存图形？我很久以来一直需要带有图表输出的批量数据处理....。Renat，我想我应该说，你不是在创建一个R的处理程序，而是一个有可能在未来赶上R的替代品。我不用R，但我觉得新的功能很有意思，将来可以用。 你就不能一次性做一个带OpenCL锐化的库吗？会有的。图表是基于kanvas的，我们将在发布版本中增加保存为BMP文件的功能。今天几个小时后，我们将发布MetaQuotes-Demo的测试版，其中包括图形库和扩展统计库。欢迎自己尝试：https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485 当然，我们创建了自己的数学库的实现。我们的优势是，现在直接在平台内创建复杂的数学机器人将变得更快、更容易，不需要任何DLL。毕竟，分析学是没有自我价值的，需要有一个应用领域。 Обсуждение статьи "Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее" www.mql5.com Опубликована статья Статистические распределения в MQL5 - берем лучшее из R и делаем быстрее: Автор: MetaQuotes Software Corp... Dr. Trader 2016.11.11 18:06 #2035 量子化。 你说的是哪个功能？什么参数？ 我说的是这个，来自文章https://www.mql5.com/ru/articles/2742#Errors_R， 第6节。在R中检测到的计算误差> n <- 5> k <- seq(0,1,by=1/n)> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)如果你让这段代码更易读，并且不含矢量X，它将看起来像这样> dgamma(x=0, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 1> dgamma(x=0.2, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.8187308> dgamma(x=0.4, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.67032> dgamma(x=0.6, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.5488116> dgamma(x=0.8, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.449329> dgamma(x=1, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.3678794所谓的错误是指dgamma(x=0, shape=1, rate=1,log=FALSE)==1根据R帮助文件中的公式，这是用公式计算的f(x)= 1/(s^a Gamma(a)) x^(a-1) e^-(x/s)(形状=a，比例=s，对于x≥0，a>0和s>0)比例默认为1/率 问题是，在这种情况下，x^(a-1)=0^(1-1)=0^0，这是未定义的，也就是说，用这种参数调用函数没有意义，与其他软件比较结果也没有意义。对于0^0在不同的软件中可能是不同的，这取决于开发者的宗教信仰。 Machine learning in trading: 文章 "MQL5 中的统计分布 - Comparing, sorting, and searching Alexey Burnakov 2016.11.11 18:15 #2036 我们对统计数据所做的工作是这样的。我们只是用户。我们可以说些什么，但它不会有统计学意义。我已经与R支持部门（基础中包含的统计包）进行了沟通。问他们为什么数值为1或inf。以及在他们的工作中使用它是否安全，因为其他巨头可以将零的值定义为零。如果你把你的文章翻译成英文，对我来说就会容易得多：我会给你一个链接，让你看到纠正 "错误 "的部分，不管是真实的还是虚构的。你可以把这个链接给R支持团队看，问他们。 Alexey Burnakov 2016.11.11 18:16 #2037 Dr.Trader: 这就是我所说的，来自文章https://www.mql5.com/ru/articles/2742#Errors_R， 第6节。在R中检测到的计算误差> n <- 5> k <- seq(0,1,by=1/n)> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)如果你让这段代码更易读，并且没有矢量X，它将看起来像这样。> dgamma(x=0, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 1> dgamma(x=0.2, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.8187308> dgamma(x=0.4, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.67032> dgamma(x=0.6, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.5488116> dgamma(x=0.8, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.449329> dgamma(x=1, shape=1, rate=1, log=FALSE)[1] 0.3678794所谓的错误是指dgamma(x=0, shape=1, rate=1,log=FALSE)==1根据R帮助文件中的公式，这是用以下公式计算的f(x)= 1/(s^a Gamma(a)) x^(a-1) e^-(x/s)(形状=a，比例=s，对于x≥0，a>0和s>0)比例默认为1/率 问题是，在这种情况下，x^(a-1) = 0^(1-1) = 0^0，这是未定义的，也就是说，用这种参数调用函数没有意义，与其他软件比较结果也没有意义。对于0^0在不同的软件中可能是不同的，这取决于开发者的宗教信仰。 谢谢你。这两天我一直想把我的观点说出来。但显然，宗教观点是危险的，不能碰... ivanivan_11 2016.11.11 18:21 #2038 0^0，这是未定义的，也就是说，用这样的参数调用函数没有意义，与其他软件比较结果也没有意义。对于0^0在不同的软件中可能是不同的，这取决于开发者的宗教。我是业余的，但瓦西娅-古格林认为是））谁的时间更长--瓦西娅-古格林或沃尔弗拉姆？）当然是开玩笑。 Aleksey Vyazmikin 2016.11.11 18:25 #2039 雷纳特-法特库林。会有的。图形是基于kanvas的，我们将在发布版本中增加保存为BMP文件的功能。今天几个小时后，我们将发布MetaQuotes-Demo的测试版，其中包括图形库和扩展统计。欢迎自己尝试：https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485很好的消息，谢谢你!雷纳特-法特库林。 当然，我们创建了自己的数学库的实现。我们的优势是，直接在平台上创建复杂的数学机器人将更快、更方便，而不需要任何DLL。毕竟，分析学是没有自我价值的，需要有一个应用领域。 这很好，但我们需要更多关于这些数据处理技术对交易有用的信息。我应用最多的是线性回归--它能在实践中提供什么很清楚，但其他聪明的东西，它如何应用于决策目的的数据分析--我想知道。 而且，你没有说任何关于在库中使用OpenCL的可能性--是否有任何计划通过在一个函数中分配计算任务来加速它--是否总是有一种以牺牲显卡为代价来提高性能的诱惑？ ivanivan_11 2016.11.11 18:30 #2040 -Aleks-。好消息，谢谢!而且，你还没有回答关于在库中使用OpenCL的可能性--是否有计划通过在函数中分配计算任务来加速它--在牺牲显卡的情况下提高性能总是有诱惑力的？如果需要的话，可能会提供给你自己使用这些功能https://www.mql5.com/ru/docs/opencl。我有一块老显卡，OpenCL似乎不支持它。 如果他们把支持直接塞进库里，会发生什么？ 它会在像我这样的显卡上失败吗？ Документация по MQL5: Работа с OpenCL www.mql5.com Работа с OpenCL - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 1...197198199200201202203204205206207208209210211...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
与量子有对话，但他顽固地拒绝回答为什么他所做的是 "正确 "的问题。只是因为在这个问题上没有一个正确的观点。
我们需要找出dgamma(0,0.5,1)给出的无穷大是如何消失的，为什么它在那里，但其 "积分 "的结果却是有限的。
你是说，可以像Mathematica和Matlab那样，在密度定义中简单地用手取极限而不把x=0点归零，得到一个合理的结果。
你如何处理在x=0点获得的无限大？得到的结果是否与不完全伽马函数在x=0点的导数相吻合？
今天我们将发布一个测试版，并展示另一个带有图形库的撞击，以取代R中的情节。
是否可以保存图形？我需要对数据进行批量处理，并输出长时间的图表....
Renat，我想我应该说，你不是在创建一个R的处理程序，而是在创建一个有可能在未来赶上R的替代品。我不使用R，但新的函数对我来说似乎很有趣，可以在未来使用。 是否有可能一次性为OpenCL创建一个锐化的库？
是否可以保存图形？我很久以来一直需要带有图表输出的批量数据处理....。
Renat，我想我应该说，你不是在创建一个R的处理程序，而是一个有可能在未来赶上R的替代品。我不用R，但我觉得新的功能很有意思，将来可以用。 你就不能一次性做一个带OpenCL锐化的库吗？
会有的。图表是基于kanvas的，我们将在发布版本中增加保存为BMP文件的功能。
今天几个小时后，我们将发布MetaQuotes-Demo的测试版，其中包括图形库和扩展统计库。欢迎自己尝试：https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485
当然，我们创建了自己的数学库的实现。
我们的优势是，现在直接在平台内创建复杂的数学机器人将变得更快、更容易，不需要任何DLL。毕竟，分析学是没有自我价值的，需要有一个应用领域。
你说的是哪个功能？什么参数？
> k <- seq(0,1,by=1/n)
> gamma_pdf<-dgamma(k, 1,1, log = FALSE)
如果你让这段代码更易读，并且不含矢量X，它将看起来像这样
[1] 1
> dgamma(x=0.2, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.8187308
> dgamma(x=0.4, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.67032
> dgamma(x=0.6, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.5488116
> dgamma(x=0.8, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.449329
> dgamma(x=1, shape=1, rate=1, log=FALSE)
[1] 0.3678794
所谓的错误是指
dgamma(x=0, shape=1, rate=1,log=FALSE)==1
根据R帮助文件中的公式，这是用公式计算的问题是，在这种情况下，x^(a-1)=0^(1-1)=0^0，这是未定义的，也就是说，用这种参数调用函数没有意义，与其他软件比较结果也没有意义。对于0^0在不同的软件中可能是不同的，这取决于开发者的宗教信仰。
f(x)= 1/(s^a Gamma(a)) x^(a-1) e^-(x/s)
(形状=a，比例=s，对于x≥0，a>0和s>0)
比例默认为1/率
我们对统计数据所做的工作是这样的。我们只是用户。我们可以说些什么，但它不会有统计学意义。
我已经与R支持部门（基础中包含的统计包）进行了沟通。问他们为什么数值为1或inf。以及在他们的工作中使用它是否安全，因为其他巨头可以将零的值定义为零。
如果你把你的文章翻译成英文，对我来说就会容易得多：我会给你一个链接，让你看到纠正 "错误 "的部分，不管是真实的还是虚构的。你可以把这个链接给R支持团队看，问他们。
这就是我所说的，来自文章https://www.mql5.com/ru/articles/2742#Errors_R， 第6节。在R中检测到的计算误差
会有的。图形是基于kanvas的，我们将在发布版本中增加保存为BMP文件的功能。
今天几个小时后，我们将发布MetaQuotes-Demo的测试版，其中包括图形库和扩展统计。欢迎自己尝试：https://www.mql5.com/ru/forum/97153/page10#comment_3831485
当然，我们创建了自己的数学库的实现。
我们的优势是，直接在平台上创建复杂的数学机器人将更快、更方便，而不需要任何DLL。毕竟，分析学是没有自我价值的，需要有一个应用领域。
这很好，但我们需要更多关于这些数据处理技术对交易有用的信息。我应用最多的是线性回归--它能在实践中提供什么很清楚，但其他聪明的东西，它如何应用于决策目的的数据分析--我想知道。
而且，你没有说任何关于在库中使用OpenCL的可能性--是否有任何计划通过在一个函数中分配计算任务来加速它--是否总是有一种以牺牲显卡为代价来提高性能的诱惑？
而且，你还没有回答关于在库中使用OpenCL的可能性--是否有计划通过在函数中分配计算任务来加速它--在牺牲显卡的情况下提高性能总是有诱惑力的？
如果需要的话，可能会提供给你自己使用这些功能https://www.mql5.com/ru/docs/opencl。
我有一块老显卡，OpenCL似乎不支持它。 如果他们把支持直接塞进库里，会发生什么？ 它会在像我这样的显卡上失败吗？