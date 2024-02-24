交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1886

Maxim Dmitrievsky:

这不是垃圾，是糖果。

它应该像时钟一样运行，你做错了什么。

但我们不要公开讨论这个问题。因为我想象着在这样一个巧妙的发现之后，现金会流进我的口袋。我不想与任何人分享它。

继续

左边是受训者的错误和历时的验证。在中心位置是托盘上的净产出和基准。右边是验证和基准的净输出。

Relu，数据归一化为0-1范围

线性（线性/无激活函数），归一化为0-1的范围

线性（线性/无激活函数），归一化为+-1

二角形，归一化为0-1范围

罗夏
看上去很好，但在真正的市场上却很糟糕。
 
使用RNN进行股票价格预测
nate-benton90/Tutorials-1
nate-benton90/Tutorials-1
  • nate-benton90
  • github.com
Code for all my tutorials. Contribute to nate-benton90/Tutorials-1 development by creating an account on GitHub.
Rorschach:
使用RNN进行股票价格 预测

好的MA，但还不如SMA......仍然有很多值得期待的地方。

叶夫根尼-迪尤卡
，看起来不错的芦苇，汗水的真实市场

到目前为止，我最喜欢Tanh。

 
在nsdt中，有一个健身函数利润最大化，在keras中如何做呢？那不是没有老师的训练吗？

嘿，你们这些机械师，我只想说，你们就没有厌倦胡扯的时候吗？我不再为我的帖子获得报酬，所以我被允许有一个好的时间。Koolie，如果谷仓被烧毁，房子也会被烧毁....。:-)那么，我们有什么有趣的想法吗，还是你要继续向年轻人推送废话呢?????？

所以.....，只是好奇....


马克思，你的主题只对BO来说是有趣的，当你的武器比这个组织者更酷时，但没有更多。因此，也许我们可以在安静的时候把他们消灭掉，这样他们就不会炫耀了。你怎么说？我只是同样的主题在打探，在与BO合作时有一个重要的限制。你怎么看？

哪一个？"没有任何工作，我们检查过了。

你要学习python，那就去学吧。这很有用。你可能是对的，但不要依赖神经网络的利润。

