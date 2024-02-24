交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1886 1...187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893...3399 新评论 mytarmailS 2020.07.17 18:57 #18851 Maxim Dmitrievsky: 这不是垃圾，是糖果。它应该像时钟一样运行，你做错了什么。但我们不要公开讨论这个问题。因为我想象着在这样一个巧妙的发现之后，现金会流进我的口袋。我不想与任何人分享它。 ))))，就这样吧) Rorschach 2020.07.17 20:01 #18852 继续 左边是受训者的错误和历时的验证。在中心位置是托盘上的净产出和基准。右边是验证和基准的净输出。 Relu，数据归一化为0-1范围 线性（线性/无激活函数），归一化为0-1的范围 线性（线性/无激活函数），归一化为+-1 二角形，归一化为0-1范围 二角形，数据归一化为+-1范围 Evgeny Dyuka 2020.07.17 20:08 #18853 罗夏。 看上去很好，但在真正的市场上却很糟糕。 Rorschach 2020.07.17 20:22 #18854 使用RNN进行股票价格预测 nate-benton90/Tutorials-1 nate-benton90github.com Code for all my tutorials. Contribute to nate-benton90/Tutorials-1 development by creating an account on GitHub. [删除] 2020.07.17 20:24 #18855 Rorschach: 使用RNN进行股票价格 预测 好的MA，但还不如SMA......仍然有很多值得期待的地方。 大笑 Rorschach 2020.07.17 20:24 #18856 叶夫根尼-迪尤卡： ，看起来不错的芦苇，汗水的真实市场 到目前为止，我最喜欢Tanh。 Rorschach 2020.07.17 20:26 #18857 Maxim Dmitrievsky: 这是一个很好的MA，但还不如SMA......有很多值得期待的地方。大笑 这是对这个 帖子的一个参考 在nsdt中，有一个健身函数利润最大化，在keras中如何做呢？那不是没有老师的训练吗？ [删除] 2020.07.18 11:08 #18858 Rorschach: 这是对这个 帖子的一个参考在nsdt中，有一个健身函数利润最大化，在keras中如何做呢？这不就是没有老师的学习吗？ 那么这样做，算而不是标准的。 Mihail Marchukajtes 2020.07.18 11:23 #18859 嘿，你们这些机械师，我只想说，你们就没有厌倦胡扯的时候吗？我不再为我的帖子获得报酬，所以我被允许有一个好的时间。Koolie，如果谷仓被烧毁，房子也会被烧毁....。:-)那么，我们有什么有趣的想法吗，还是你要继续向年轻人推送废话呢?????？ 所以.....，只是好奇.... 马克思，你的主题只对BO来说是有趣的，当你的武器比这个组织者更酷时，但没有更多。因此，也许我们可以在安静的时候把他们消灭掉，这样他们就不会炫耀了。你怎么说？我只是同样的主题在打探，在与BO合作时有一个重要的限制。你怎么看？ [删除] 2020.07.18 11:49 #18860 Mihail Marchukajtes: 嘿，你们这些机械师，我只想说，你们就没有厌倦胡扯的时候吗？我不再为我的帖子获得报酬，所以我被允许有一个好的时间。Koolie，如果谷仓被烧毁，房子也会被烧毁....。:-)那么，我们有什么有趣的想法吗，还是你要继续向年轻人推送废话呢?????？所以.....，只是好奇....马克思，你的主题只对BO来说是有趣的，当你的武器比这个组织者更酷时，但没有更多。那么，我们为什么不在安静的时候击败他们，这样他们就不会炫耀了。你怎么说？我只是同样的主题在打探，在与BO合作时有一个重要的限制。你怎么看？ 哪一个？"没有任何工作，我们检查过了。 你要学习python，那就去学吧。这很有用。你可能是对的，但不要依赖神经网络的利润。 1...187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这不是垃圾，是糖果。
它应该像时钟一样运行，你做错了什么。
但我们不要公开讨论这个问题。因为我想象着在这样一个巧妙的发现之后，现金会流进我的口袋。我不想与任何人分享它。
))))，就这样吧)
继续
左边是受训者的错误和历时的验证。在中心位置是托盘上的净产出和基准。右边是验证和基准的净输出。
Relu，数据归一化为0-1范围
线性（线性/无激活函数），归一化为0-1的范围
线性（线性/无激活函数），归一化为+-1
二角形，归一化为0-1范围
二角形，数据归一化为+-1范围
使用RNN进行股票价格 预测
好的MA，但还不如SMA......仍然有很多值得期待的地方。
，看起来不错的芦苇，汗水的真实市场
到目前为止，我最喜欢Tanh。
这是一个很好的MA，但还不如SMA......有很多值得期待的地方。
这是对这个 帖子的一个参考
在nsdt中，有一个健身函数利润最大化，在keras中如何做呢？那不是没有老师的训练吗？
那么这样做，算而不是标准的。
嘿，你们这些机械师，我只想说，你们就没有厌倦胡扯的时候吗？我不再为我的帖子获得报酬，所以我被允许有一个好的时间。Koolie，如果谷仓被烧毁，房子也会被烧毁....。:-)那么，我们有什么有趣的想法吗，还是你要继续向年轻人推送废话呢?????？
所以.....，只是好奇....
马克思，你的主题只对BO来说是有趣的，当你的武器比这个组织者更酷时，但没有更多。因此，也许我们可以在安静的时候把他们消灭掉，这样他们就不会炫耀了。你怎么说？我只是同样的主题在打探，在与BO合作时有一个重要的限制。你怎么看？
哪一个？"没有任何工作，我们检查过了。
你要学习python，那就去学吧。这很有用。你可能是对的，但不要依赖神经网络的利润。