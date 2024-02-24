交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1839 1...183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2020.06.21 17:26 #18381 mytarmailS: 啊哈哈哈))))大笑！！！"。 婊子就是这样的捣蛋鬼之言。Hare to plogiarize!!!!迫不及待地等待着他.... Aleksei Kuznetsov 2020.06.22 16:43 #18382 我想听听大家的建议。 在Darch软件包中，我发现了以下的模型评估选项： 我们计算轨道和oob部分的误差。 然后总误差计算为： err = oob_error * comb_err_tr + train_err * (1 - comb_err_tr)。 其中comb_err_tr = 0.62。控制火车和OOB部分的误差贡献的乘数。如果它被设置为0，则仅通过火车进行估计。如果你把它设置为1，估计只针对oob。 0.62意味着在总的模型估计中，OOB误差的权重更大一些。 我使用这个配方有一段时间了，但现在有了疑虑。 oob上的误差通常有一个限制，在火车上，如果过度训练，它可能低至0。 大约是这样。(绿色是根据公式估计的误差) 根据这个公式，由于trn误差的减少，误差将不断减少。而且只有当trn停止下降时，它才会停止下降。同时，当过度训练开始后，oob的误差将开始增加。 在我看来，当按公式计算的错误开始增长时停止学习就太晚了。 即使在OOB误差最小的时候也不是最佳状态。由于一个幸运的随机化，我们意外地通过oob找到了最小值，但这可能是对oob的一个调整。 也许我们应该把oob上的最小误差，算作火车上的误差限制？也就是说，当trn上的误差与ob上的最佳误差相等时（我画的是垂直线），就停止训练模型？oob上的错误会更严重，但它既不适合火车也不适合oob。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.22 19:16 #18383 elibrarius: 我想听听大家的建议。 在Darch软件包中，我发现了以下的模型评估选项： 我们计算轨道和oob部分的误差。 然后总误差计算为： err = oob_error * comb_err_tr + train_err * (1 - comb_err_tr)。 其中comb_err_tr = 0.62。控制火车和OOB部分的误差贡献的乘数。如果它被设置为0，则仅通过火车进行估计。如果你把它设置为1，估计只针对oob。0.62意味着在总的模型估计中，OOB误差的权重更大一些。 我使用这个配方有一段时间了，但现在有了疑虑。oob上的误差通常有一个限制，在火车上，如果过度训练，它可能低至0。 大约是这样。(绿色是根据公式估计的误差) 根据这个公式，由于trn误差的减少，误差将不断减少。而且只有当trn停止下降时，它才会停止下降。同时，当再训练开始后，OOB的误差将开始增加。 在我看来，当按公式计算的错误开始增长时停止学习就太晚了。 即使在OOB误差最小的时候也不是最佳状态。由于一个幸运的随机化，我们意外地通过oob找到了最小值，但这可能是对oob的一个调整。 也许我们应该把oob上的最小误差，算作火车上的误差限制？也就是说，当trn上的误差与ob上的最佳误差相等时（我画的是垂直线），就停止训练模型？oob上的错误会更严重，但它既不适合火车也不适合oob。 这里面是有逻辑的。误差率是由概率模型决定的，合理的样本量和再训练次数都有一定的最佳规模，其增加并不能改善结果。 [删除] 2020.06.23 05:17 #18384 mytarmailS: 通过一个机器人交易员的眼睛看一个交易系统R - 你只是apuenen!:) 数字滤波器 或电平如何？:D mytarmailS 2020.06.23 08:24 #18385 Maxim Dmitrievsky: 那么，数字滤波器 或水平仪是否显示出任何有趣的东西？:D 我做的最后一件事是寻找模式叠加 ... 我们有一个水平--当价格越过它时，我们固定这个模式，并把它作为训练样本来固定。 模式可以是不同的 我寻找当下出现的任何模式，任何能解决某些问题的独特集合。 为了挖掘模式的规则，我使用了"关联规则"，这种方法与通常的方法不同，因为每个训练实例可能包含任何数量的元素，并且不考虑特征的有序性，这对我来说也是好事。 目标 - 找到一个极值，从这个极值开始，将增加10个点 x[i]==min(x[(i-1):(i+10)]) 不是最好的解决方案，但这是我要写的，到目前为止只买了 来自 "arules "软件包的 "apriori "采矿算法 这是被发现的规则，看起来像这样 inspect(head(rules.sorted,20)) lhs rhs support confidence lift count [1] {(28)(28)(-1);1,(44)(45)(-1)} => {BUY} 0.001017018 0.5769231 3.046559 15 [2] {(25)(23)(-1);1,(5)(3)(-1)} => {BUY} 0.001084819 0.5517241 2.913491 16 [3] {(31)(33)(-1),(8)(6)(-1)} => {BUY} 0.001084819 0.5000000 2.640351 16 [4] {(49)(45)(-1),(54)(52)(-1)} => {BUY} 0.001017018 0.5000000 2.640351 15 [5] {(25)(23)(-1),(82)(84)(-1)} => {BUY} 0.001017018 0.4838710 2.555178 15 [6] {(46)(48)(-1),(56)(56)(-1)} => {BUY} 0.001017018 0.4838710 2.555178 15 [7] {(25)(23)(-1);1,(40)(41)(-1)} => {BUY} 0.001017018 0.4838710 2.555178 15 [8] {(29)(30)(-1),(37)(39)(-1)} => {BUY} 0.001017018 0.4838710 2.555178 15 [9] {(34)(32)(-1),(76)(74)(-1)} => {BUY} 0.001898434 0.4745763 2.506096 28 [10] {(25)(22)(-1),(7)(6)(-1);3} => {BUY} 0.001152621 0.4722222 2.493665 17 [11] {(17)(16)(-1);1,(49)(45)(-1)} => {BUY} 0.001017018 0.4687500 2.475329 15 [12] {(46)(48)(-1),(62)(60)(-1)} => {BUY} 0.001017018 0.4687500 2.475329 15 [13] {(20)(21)(-1),(45)(46)(-1)} => {BUY} 0.001017018 0.4687500 2.475329 15 [14] {(19)(18)(-1);1,(60)(57)(-1)} => {BUY} 0.001220422 0.4615385 2.437247 18 [15] {(25)(23)(-1);1,(47)(45)(-1)} => {BUY} 0.001152621 0.4594595 2.426268 17 [16] {(40)(41)(-1),(71)(71)(-1)} => {BUY} 0.001152621 0.4594595 2.426268 17 [17] {(2)(1)(-1);4,(6)(6)(-1)} => {BUY} 0.001084819 0.4571429 2.414035 16 这是 "1 "条规则（最好的一条）在新数据上的应用。 没有任何篡改，按原样，按顺序，按原样...... 自己决定这是否是一个有趣的话题 延续 那么就有可能在这些输入中加入AMO，就像 "在上面 "一样，对 进入/离开 进行过滤。 在提高模式的数量和质量方面有无限的潜力 也许会有一些很酷的东西出来，但我没有精力和导火线，我已经在创造性地喝酒了（（）。 我认为水平是创建TS的最有希望的工具... 在我的理解中，价格水平不是比尔-威廉姆斯的愚蠢分形，而是一个特定价格的事件，很可能是 "很多动作"。 [删除] 2020.06.23 09:53 #18386 mytarmailS: 然后你可以把AMO添加到这些输入中，就像 "在上面 "一样，来过滤 进入/不进入。在提高模式的数量和质量方面有无限的潜力也许会有一些很酷的东西出来，但我既没有精力也没有能量，我正在进行创造性的饮酒（（）。 当我有足够的精力时，我将阅读）。 mytarmailS 2020.06.23 10:00 #18387 Maxim Dmitrievsky: 等我开窍了再读）。 谷歌的东西比较短，没有什么可读的。 mytarmailS 2020.06.23 16:07 #18388 哦，真他妈见鬼了......人们不喝酒，从不喝酒，从不，.... Mihail Marchukajtes 2020.06.23 16:11 #18389 mytarmailS: Oh, how f-cked up...人们不酗酒，从不酗酒，从不，.... 我知道你的意思。我自己也在反弹的第二天 :-) Uladzimir Izerski 2020.06.23 19:52 #18390 我看你是想找到一个模式。这就像一毛不拔一样简单）这就是波浪理论。但它目前还没有进入公共领域。 想象一下，你们已经结婚22年了。你今天或明天离婚的可能性有多大？教会机器学习这种理解，然后才会转到更简单的问题--金融市场。 我意识到我很难接近这个话题。 对优素福的话表示敬意。他对历史的连续性和当前的时刻一直都是正确的。以及对未来的重要性。 1...183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想听听大家的建议。
在Darch软件包中，我发现了以下的模型评估选项：
我们计算轨道和oob部分的误差。
然后总误差计算为：
err = oob_error * comb_err_tr + train_err * (1 - comb_err_tr)。
其中comb_err_tr = 0.62。控制火车和OOB部分的误差贡献的乘数。如果它被设置为0，则仅通过火车进行估计。如果你把它设置为1，估计只针对oob。
0.62意味着在总的模型估计中，OOB误差的权重更大一些。
我使用这个配方有一段时间了，但现在有了疑虑。
oob上的误差通常有一个限制，在火车上，如果过度训练，它可能低至0。
大约是这样。(绿色是根据公式估计的误差)
根据这个公式，由于trn误差的减少，误差将不断减少。而且只有当trn停止下降时，它才会停止下降。同时，当过度训练开始后，oob的误差将开始增加。
在我看来，当按公式计算的错误开始增长时停止学习就太晚了。
即使在OOB误差最小的时候也不是最佳状态。由于一个幸运的随机化，我们意外地通过oob找到了最小值，但这可能是对oob的一个调整。
也许我们应该把oob上的最小误差，算作火车上的误差限制？也就是说，当trn上的误差与ob上的最佳误差相等时（我画的是垂直线），就停止训练模型？oob上的错误会更严重，但它既不适合火车也不适合oob。
通过一个机器人交易员的眼睛看一个交易系统
R - 你只是apuenen!:)
数字滤波器 或电平如何？:D
那么，数字滤波器 或水平仪是否显示出任何有趣的东西？:D
我做的最后一件事是寻找模式叠加 ...
我们有一个水平--当价格越过它时，我们固定这个模式，并把它作为训练样本来固定。
模式可以是不同的
我寻找当下出现的任何模式，任何能解决某些问题的独特集合。
为了挖掘模式的规则，我使用了"关联规则"，这种方法与通常的方法不同，因为每个训练实例可能包含任何数量的元素，并且不考虑特征的有序性，这对我来说也是好事。
目标 - 找到一个极值，从这个极值开始，将增加10个点
不是最好的解决方案，但这是我要写的，到目前为止只买了
来自 "arules "软件包的 "apriori "采矿算法
这是被发现的规则，看起来像这样
这是 "1 "条规则（最好的一条）在新数据上的应用。
没有任何篡改，按原样，按顺序，按原样......
自己决定这是否是一个有趣的话题
延续
那么就有可能在这些输入中加入AMO，就像 "在上面 "一样，对 进入/离开 进行过滤。
在提高模式的数量和质量方面有无限的潜力
也许会有一些很酷的东西出来，但我没有精力和导火线，我已经在创造性地喝酒了（（）。
我认为水平是创建TS的最有希望的工具...
在我的理解中，价格水平不是比尔-威廉姆斯的愚蠢分形，而是一个特定价格的事件，很可能是 "很多动作"。
我看你是想找到一个模式。这就像一毛不拔一样简单）这就是波浪理论。但它目前还没有进入公共领域。
想象一下，你们已经结婚22年了。你今天或明天离婚的可能性有多大？教会机器学习这种理解，然后才会转到更简单的问题--金融市场。
我意识到我很难接近这个话题。
对优素福的话表示敬意。他对历史的连续性和当前的时刻一直都是正确的。以及对未来的重要性。