mytarmailS:

马克西米卡怎么样了？你读过什么吗？ 有任何削减吗？

办法好一点，结果也好一点......所有的投入都显示+:))


但也有问题...

1）没有足够的信号。

2）该模型在时间上已经死亡。


但我认为我已经开始了解这个该死的市场的一些情况，所以我相信我很快就会有一个突破))

[删除]  
 

Maxim LENTY :-)

说实话，我也是。我为一篇文章签约。这个话题是我们的，很有意思。我画了一个文章的大纲，根据这个大纲我非常感兴趣。我已经写好了第一段，.......我太懒了，做不了 :-( 但我会做的，因为我的文章计划真的让我很感兴趣 :-):-)

 
一本有用的
Mihail Marchukajtes:


迈克尔，请你告诉我什么是适用于价格的概括？
我想了解思维逻辑的矢量。

还有一个问题。
你是否用外源性特征来补充该技术？
请把它的缩略图给我，以便理解。

 
Roman:

对价格的唯一概括是，从工作的TFs上看更高的趋势。这就是NS行动的要点。如果它看到了М15和H1的趋势，它就会发挥作用。这实际上是其主要功能。

对于其余的，我采取成交量、delta的数据，并寻找这些数据在市场的某个时间段内的变化，在某个时间段内（对每个信号单独）我建立随机成分、标准偏差 和简单的累积差异。我从7500个输入数据中筛选出最多150个变量，用它们来训练50个例子。也就是说，输入变量的数量应该是例子本身的三倍左右，以供选择。在这种情况下，可以获得相当好的模型，这些模型可能不会长期工作，但质量很高。这是两个词来描述....

 
Mihail Marchukajtes:

总而言之，我明白这个道理，谢谢你。
你被约束在价格运动的方向上。
你不觉得吗？在我看来，对价格的概括，只对时间间隔有约束力，是不对的。
在我看来，应该还有其他变体。

据我所知，你只使用内生数据，不考虑外生数据。
我想你可以告诉我一些关于地基的情况。但据我所知，你只在技术基础上建立模型。

还有一件事，我现在正在研究美国人的MO，他们说NS模型在回归方面很慢。
如果有的话，你对此有什么想法。
还是像往常一样，这一切都取决于问题？

 
Maxim Dmitrievsky:

我有一个建议，就是要结合努力。正如你所看到的，我的进场是好的，但不是很多，我必须一次交易所有的符号，输出需要一个机器人。 由于进场往往是在90%的最低点，我需要快速进入以保持优势，输出需要一个机器人


Karoch。有一个提议--建立一个联合的ATS。

1）我将在我的R中生成TC。TC在文件中的形式与日志、规则。

2）你做一个工具，在MT4或MT5中根据这些规则开立交易。

你怎么看？

 
mytarmailS:

我有一个建议，就是要联合各方力量...正如你所看到的，我的进场是好的，但不是很多，所以我需要同时交易所有的工具，输出需要一个机器人，因为进场往往是90%的最低限度，我需要快速进入以保持优势，输出需要一个机器人





而最重要的是，在这里一次性地进行评估，可以说是由独立专家....。我们一定会把线拉到一起，然后把角落里的东西拿出来。:-)

马克斯，你的懒惰是怎么回事？告诉我你是如何征服它的。

 
Roman:

我明白了，谢谢你。
你指的是价格运动的方向。
你不觉得吗？这种对价格的概括，只与一个时间段相联系，是不太正确的。
在我看来，应该还有其他变体。

据我所知，你只使用内生数据，不考虑外生数据。
我想你可以告诉我一些关于地基的情况。但据我所知，你只在技术基础上建立模型。

还有一件事，我现在正在研究美国人的MO，他们说NS模型在回归方面很慢。
如果有的话，你对此有什么想法。
还是像往常一样，这一切都取决于问题？

你知道吗，你在讲话中使用了如此多的双关语，我很难理解你。写得更简单。我们在这里都是傻瓜。我，比如说，马克西姆，马克思，嗯，马克思也是个傻子 :-)我也是一个巨魔 :-)
