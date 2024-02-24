交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1844 1...183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851...3399 新评论 [删除] 2020.06.27 12:37 #18431 mytarmailS: 马克西米卡怎么样了？你读过什么吗？ 有任何削减吗？办法好一点，结果也好一点......所有的投入都显示+:))但也有问题...1）没有足够的信号。2）该模型在时间上已经死亡。但我认为我已经开始了解这个该死的市场的一些情况，所以我相信我很快就会有一个突破)) [删除] 2020.06.27 14:21 #18432 Mihail Marchukajtes 2020.06.27 16:12 #18433 Maxim LENTY :-) 说实话，我也是。我为一篇文章签约。这个话题是我们的，很有意思。我画了一个文章的大纲，根据这个大纲我非常感兴趣。我已经写好了第一段，.......我太懒了，做不了 :-( 但我会做的，因为我的文章计划真的让我很感兴趣 :-):-) Vladimir Perervenko 2020.06.28 10:46 #18434 一本有用的书。 Полное руководство параллельного программирования на Python onreader.mdl.ru Первая публикация на английском языке: Ноябрь 2018 Ссылка на продукт: 1231118 Все права защищены. Никакая часть этой книги не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или передана в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного разрешения издателя, за исключением случаев кратких цитат, встроенных в... Roman 2020.06.28 17:34 #18435 Mihail Marchukajtes: 迈克尔，请你告诉我什么是适用于价格的概括？ 我想了解思维逻辑的矢量。 还有一个问题。 你是否用外源性特征来补充该技术？ 请把它的缩略图给我，以便理解。 Mihail Marchukajtes 2020.06.28 19:22 #18436 Roman: 迈克尔，请你告诉我什么是适用于价格的概括？ 我想了解思维逻辑的矢量。还有一个问题。 你是否用外源性特征来补充该技术？ 请给我这种标志的缩略图，以便理解。 对价格的唯一概括是，从工作的TFs上看更高的趋势。这就是NS行动的要点。如果它看到了М15和H1的趋势，它就会发挥作用。这实际上是其主要功能。 对于其余的，我采取成交量、delta的数据，并寻找这些数据在市场的某个时间段内的变化，在某个时间段内（对每个信号单独）我建立随机成分、标准偏差 和简单的累积差异。我从7500个输入数据中筛选出最多150个变量，用它们来训练50个例子。也就是说，输入变量的数量应该是例子本身的三倍左右，以供选择。在这种情况下，可以获得相当好的模型，这些模型可能不会长期工作，但质量很高。这是两个词来描述.... Roman 2020.06.28 19:56 #18437 Mihail Marchukajtes: 对价格的唯一概括是，从工作的TFs中看到更高的趋势。这就是NS如何工作的本质。如果它看到从H1到M15的趋势，那么它就能发挥作用。这实际上是其主要功能。对于其余的，我采取成交量、delta的数据，并寻找这些数据在市场的某个时间段内的变化，在某个时间段内（对每个信号单独）我建立随机成分、标准偏差 和简单的累积差异。我从7500个输入数据中筛选出最多150个变量，用它们来训练50个例子。也就是说，输入变量的数量应该是例子本身的三倍左右，以供选择。在这种情况下，可以得到相当好的模型，即使它们工作时间不长，但质量很高。这是两个词来描述.... 总而言之，我明白这个道理，谢谢你。 你被约束在价格运动的方向上。 你不觉得吗？在我看来，对价格的概括，只对时间间隔有约束力，是不对的。 在我看来，应该还有其他变体。 据我所知，你只使用内生数据，不考虑外生数据。 我想你可以告诉我一些关于地基的情况。但据我所知，你只在技术基础上建立模型。 还有一件事，我现在正在研究美国人的MO，他们说NS模型在回归方面很慢。 如果有的话，你对此有什么想法。 还是像往常一样，这一切都取决于问题？ mytarmailS 2020.06.29 10:16 #18438 Maxim Dmitrievsky: 我有一个建议，就是要结合努力。正如你所看到的，我的进场是好的，但不是很多，我必须一次交易所有的符号，输出需要一个机器人。 由于进场往往是在90%的最低点，我需要快速进入以保持优势，输出需要一个机器人。 Karoch。有一个提议--建立一个联合的ATS。 1）我将在我的R中生成TC。TC在文件中的形式与日志、规则。 2）你做一个工具，在MT4或MT5中根据这些规则开立交易。 你怎么看？ Mihail Marchukajtes 2020.06.29 10:17 #18439 mytarmailS: 我有一个建议，就是要联合各方力量...正如你所看到的，我的进场是好的，但不是很多，所以我需要同时交易所有的工具，输出需要一个机器人，因为进场往往是90%的最低限度，我需要快速进入以保持优势，输出需要一个机器人。Karoch。有一个提议--建立一个联合的ATS。1）我将在我的R中生成TC。TC在文件中的形式与日志、规则。2）你做一个工具，在MT4或MT5中根据这些规则开立交易。你怎么看？ 而最重要的是，在这里一次性地进行评估，可以说是由独立专家....。我们一定会把线拉到一起，然后把角落里的东西拿出来。:-) 马克斯，你的懒惰是怎么回事？告诉我你是如何征服它的。 Mihail Marchukajtes 2020.06.29 10:19 #18440 Roman: 我明白了，谢谢你。 你指的是价格运动的方向。 你不觉得吗？这种对价格的概括，只与一个时间段相联系，是不太正确的。 在我看来，应该还有其他变体。 据我所知，你只使用内生数据，不考虑外生数据。 我想你可以告诉我一些关于地基的情况。但据我所知，你只在技术基础上建立模型。 还有一件事，我现在正在研究美国人的MO，他们说NS模型在回归方面很慢。 如果有的话，你对此有什么想法。 还是像往常一样，这一切都取决于问题？ 你知道吗，你在讲话中使用了如此多的双关语，我很难理解你。写得更简单。我们在这里都是傻瓜。我，比如说，马克西姆，马克思，嗯，马克思也是个傻子 :-)我也是一个巨魔 :-) 1...183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
马克西米卡怎么样了？你读过什么吗？ 有任何削减吗？
办法好一点，结果也好一点......所有的投入都显示+:))
但也有问题...
1）没有足够的信号。
2）该模型在时间上已经死亡。
但我认为我已经开始了解这个该死的市场的一些情况，所以我相信我很快就会有一个突破))
Maxim LENTY :-)
说实话，我也是。我为一篇文章签约。这个话题是我们的，很有意思。我画了一个文章的大纲，根据这个大纲我非常感兴趣。我已经写好了第一段，.......我太懒了，做不了 :-( 但我会做的，因为我的文章计划真的让我很感兴趣 :-):-)
迈克尔，请你告诉我什么是适用于价格的概括？
我想了解思维逻辑的矢量。
还有一个问题。
你是否用外源性特征来补充该技术？
请把它的缩略图给我，以便理解。
对价格的唯一概括是，从工作的TFs上看更高的趋势。这就是NS行动的要点。如果它看到了М15和H1的趋势，它就会发挥作用。这实际上是其主要功能。
对于其余的，我采取成交量、delta的数据，并寻找这些数据在市场的某个时间段内的变化，在某个时间段内（对每个信号单独）我建立随机成分、标准偏差 和简单的累积差异。我从7500个输入数据中筛选出最多150个变量，用它们来训练50个例子。也就是说，输入变量的数量应该是例子本身的三倍左右，以供选择。在这种情况下，可以获得相当好的模型，这些模型可能不会长期工作，但质量很高。这是两个词来描述....
总而言之，我明白这个道理，谢谢你。
你被约束在价格运动的方向上。
你不觉得吗？在我看来，对价格的概括，只对时间间隔有约束力，是不对的。
在我看来，应该还有其他变体。
据我所知，你只使用内生数据，不考虑外生数据。
我想你可以告诉我一些关于地基的情况。但据我所知，你只在技术基础上建立模型。
还有一件事，我现在正在研究美国人的MO，他们说NS模型在回归方面很慢。
如果有的话，你对此有什么想法。
还是像往常一样，这一切都取决于问题？
我有一个建议，就是要结合努力。正如你所看到的，我的进场是好的，但不是很多，我必须一次交易所有的符号，输出需要一个机器人。 由于进场往往是在90%的最低点，我需要快速进入以保持优势，输出需要一个机器人。
Karoch。有一个提议--建立一个联合的ATS。
1）我将在我的R中生成TC。TC在文件中的形式与日志、规则。
2）你做一个工具，在MT4或MT5中根据这些规则开立交易。
你怎么看？
而最重要的是，在这里一次性地进行评估，可以说是由独立专家....。我们一定会把线拉到一起，然后把角落里的东西拿出来。:-)
马克斯，你的懒惰是怎么回事？告诉我你是如何征服它的。
