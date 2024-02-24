交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1833 1...182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2020.06.18 13:10 #18321 Maxim Dmitrievsky: 什么专业人员？他们想通过阅读推文来预测市场 嗯，其中有一些东西，大约与引文中的SB相同) mytarmailS 2020.06.18 13:14 #18322 Valeriy Yastremskiy: 只要和你说话的人可以忍受，总是可以说话的））））。如果你创造了一些东西，这一切都始于设定一个目标并了解它。 寻找事件的算法，然后重复一连串的事件，根据不完整的图像进行预测，还是有什么问题？ 还是别的什么？ 设置问题从讨论开始))) 我已经画了两次图，我想我已经解释清楚了，但我解释得很糟糕，我当然没有这种知识。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 13:16 #18323 mytarmailS: 让我换个方式，把你不清楚的地方写出来，我已经画了两次图，我想我已经解释了一切，但我解释得很糟糕，我绝对没有这个能力。 该算法是为了寻找事件，然后复制事件链，并根据不完整的图像进行预测。 这是我从图片上了解到的，到底对不对？ [删除] 2020.06.18 13:16 #18324 在那里，我昨天做了，有时它是有效的 Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 13:19 #18325 Maxim Dmitrievsky: 他们想通过阅读推文来预测市场。 他们想通过MO来栓住FA，但他们首先需要一些逻辑，尽管他们也许能找到与社交网络或市场的关联。 除了M-PLAY，还可以间接地将销售计划与股价 联系起来。 mytarmailS 2020.06.18 13:25 #18326 Valeriy Yastremskiy: 该算法是寻找事件，然后重复一连串的事件，并根据不完整的图像做出预测。这是我从图片上理解的，这是否正确？ 例如，将价格聚类为10个群组... 什么是集群是某种重复的模式--"模式" 一个集群每天都有一个数字。偶尔从1到10 作为一个集群的价格将看起来像这样 1113333555433377779991010103333222288888 我们只是随机地选择组合，例如1593 在价格中搜索 1113333555433377779991010103333222288888 这将是结果的模式 收集所有具有这种模式的情况，并查看盈利能力的统计数据。 可能有数百个集群，你可以在任何数据上建立它们，集群可能被替换为日志规则，例如，这将是更清楚的。 [删除] 2020.06.18 13:40 #18327 mytarmailS: 例如，将价格分为10个群组...什么是集群--它是一种重复的模式--一种 "模式"。一个集群每天都有一个数字。偶尔从1到10作为一个集群的价格将看起来像这样1113333555433377779991010103333222288888我们只是随机地选择组合，例如1593在价格中搜索1113333555433377779991010103333222288888这将是结果的模式收集所有具有这种模式的情况，并查看盈利能力的统计数据。可以有成百上千的集群，你可以在任何数据上建立它们，集群可以用日志规则代替，例如，它将更加清晰 不要用数字来做这些无聊的事，只用集群来做。 用什么数据呢？"增量 "就不太行了。 mytarmailS 2020.06.18 13:50 #18328 Maxim Dmitrievsky: 我们应该使用什么数据？ 不要用数字做这些废话，只用群组。用什么数据？ 它在增量方面的效果不是很好。 梯度是你能对价格做的最愚蠢的事情，那么AMO甚至没有看到数据中的简单线性趋势 等等，我来画吧。 首先我们需要大量的原型（数据准备）。 对数据进行滑动窗口，在滑动窗口中，总是有最后的价格 我们不需要所有的价格，因为超过最后价格100点的价格几乎不影响最后价格。 这就是为什么我们删除了所有不必要的数据，只留下绿色的价格范围。 然后 last price - in price 而我们在价格上相对于最后的价格 进行了重新归一。 然后分成若干个群组 所以你教模型在不同的数据 上看到相同的价格集群，在你学会之后，你开始寻找模式。 [删除] 2020.06.18 14:05 #18329 mytarmailS: 增量是你能对价格做的最愚蠢的事情，那么AMO甚至没有看到数据中的简单线性趋势让我画一幅画。首先你需要大量的原型（数据准备）。对数据进行滑动窗口， 在滑动窗口中，总是有最后的价格。 巧妙的））。 它能看到所有的增量，但误差太大。 [删除] 2020.06.18 14:06 #18330 mytarmailS: 我们不需要所有的价格，因为超过最后价格100便士的价格对最后价格几乎没有任何影响。因此，我们剔除了过多的东西，只留下绿色的价格范围。然后而且我们的价格相对于上次的价格 已经重新调整。如果有一个强大的趋势，你将在这个范围内几乎没有价格。 而且总是有不同数量的特征 1...182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
什么专业人员？他们想通过阅读推文来预测市场
只要和你说话的人可以忍受，总是可以说话的））））。如果你创造了一些东西，这一切都始于设定一个目标并了解它。
寻找事件的算法，然后重复一连串的事件，根据不完整的图像进行预测，还是有什么问题？
还是别的什么？
我已经画了两次图，我想我已经解释清楚了，但我解释得很糟糕，我当然没有这种知识。
让我换个方式，把你不清楚的地方写出来，我已经画了两次图，我想我已经解释了一切，但我解释得很糟糕，我绝对没有这个能力。
该算法是为了寻找事件，然后复制事件链，并根据不完整的图像进行预测。
这是我从图片上了解到的，到底对不对？
在那里，我昨天做了，有时它是有效的
他们想通过阅读推文来预测市场。
他们想通过MO来栓住FA，但他们首先需要一些逻辑，尽管他们也许能找到与社交网络或市场的关联。
除了M-PLAY，还可以间接地将销售计划与股价 联系起来。
该算法是寻找事件，然后重复一连串的事件，并根据不完整的图像做出预测。
这是我从图片上理解的，这是否正确？
例如，将价格聚类为10个群组...
什么是集群是某种重复的模式--"模式"
一个集群每天都有一个数字。偶尔从1到10
作为一个集群的价格将看起来像这样
1113333555433377779991010103333222288888
我们只是随机地选择组合，例如1593
在价格中搜索
1113333555433377779991010103333222288888
这将是结果的模式
收集所有具有这种模式的情况，并查看盈利能力的统计数据。
可能有数百个集群，你可以在任何数据上建立它们，集群可能被替换为日志规则，例如，这将是更清楚的。
例如，将价格分为10个群组...
什么是集群--它是一种重复的模式--一种 "模式"。
一个集群每天都有一个数字。偶尔从1到10
作为一个集群的价格将看起来像这样
1113333555433377779991010103333222288888
我们只是随机地选择组合，例如1593
在价格中搜索
1113333555433377779991010103333222288888
这将是结果的模式
收集所有具有这种模式的情况，并查看盈利能力的统计数据。
可以有成百上千的集群，你可以在任何数据上建立它们，集群可以用日志规则代替，例如，它将更加清晰
不要用数字来做这些无聊的事，只用集群来做。
用什么数据呢？"增量 "就不太行了。
我们应该使用什么数据？ 不要用数字做这些废话，只用群组。
用什么数据？ 它在增量方面的效果不是很好。
梯度是你能对价格做的最愚蠢的事情，那么AMO甚至没有看到数据中的简单线性趋势
等等，我来画吧。
首先我们需要大量的原型（数据准备）。
对数据进行滑动窗口，在滑动窗口中，总是有最后的价格
我们不需要所有的价格，因为超过最后价格100点的价格几乎不影响最后价格。
这就是为什么我们删除了所有不必要的数据，只留下绿色的价格范围。
然后
而我们在价格上相对于最后的价格 进行了重新归一。
然后分成若干个群组
所以你教模型在不同的数据 上看到相同的价格集群，在你学会之后，你开始寻找模式。
增量是你能对价格做的最愚蠢的事情，那么AMO甚至没有看到数据中的简单线性趋势
让我画一幅画。
首先你需要大量的原型（数据准备）。
对数据进行滑动窗口， 在滑动窗口中，总是有最后的价格。
巧妙的））。
它能看到所有的增量，但误差太大。
我们不需要所有的价格，因为超过最后价格100便士的价格对最后价格几乎没有任何影响。
因此，我们剔除了过多的东西，只留下绿色的价格范围。
然后
而且我们的价格相对于上次的价格 已经重新调整。
如果有一个强大的趋势，你将在这个范围内几乎没有价格。而且总是有不同数量的特征