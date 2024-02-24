交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1833

Maxim Dmitrievsky:

什么专业人员？他们想通过阅读推文来预测市场

嗯，其中有一些东西，大约与引文中的SB相同)
 
Valeriy Yastremskiy:

只要和你说话的人可以忍受，总是可以说话的））））。如果你创造了一些东西，这一切都始于设定一个目标并了解它。

寻找事件的算法，然后重复一连串的事件，根据不完整的图像进行预测，还是有什么问题？

还是别的什么？

设置问题从讨论开始)))

我已经画了两次图，我想我已经解释清楚了，但我解释得很糟糕，我当然没有这种知识。

 
mytarmailS:

让我换个方式，把你不清楚的地方写出来，我已经画了两次图，我想我已经解释了一切，但我解释得很糟糕，我绝对没有这个能力。

该算法是为了寻找事件，然后复制事件链，并根据不完整的图像进行预测。

这是我从图片上了解到的，到底对不对？

在那里，我昨天做了，有时它是有效的


 
Maxim Dmitrievsky:

他们想通过阅读推文来预测市场。

他们想通过MO来栓住FA，但他们首先需要一些逻辑，尽管他们也许能找到与社交网络或市场的关联。

除了M-PLAY，还可以间接地将销售计划与股价 联系起来。

 
Valeriy Yastremskiy:

该算法是寻找事件，然后重复一连串的事件，并根据不完整的图像做出预测。

这是我从图片上理解的，这是否正确？

例如，将价格聚类为10个群组...

什么是集群是某种重复的模式--"模式"

一个集群每天都有一个数字。偶尔从1到10

作为一个集群的价格将看起来像这样

1113333555433377779991010103333222288888

我们只是随机地选择组合，例如1593

在价格中搜索

1113333555433377779991010103333222288888

这将是结果的模式

收集所有具有这种模式的情况，并查看盈利能力的统计数据。


可能有数百个集群，你可以在任何数据上建立它们，集群可能被替换为日志规则，例如，这将是更清楚的。

mytarmailS:

不要用数字来做这些无聊的事，只用集群来做。

用什么数据呢？"增量 "就不太行了。

 
Maxim Dmitrievsky:

梯度是你能对价格做的最愚蠢的事情，那么AMO甚至没有看到数据中的简单线性趋势

等等，我来画吧。


首先我们需要大量的原型（数据准备）。

对数据进行滑动窗口，在滑动窗口中，总是有最后的价格


我们不需要所有的价格，因为超过最后价格100点的价格几乎不影响最后价格。

这就是为什么我们删除了所有不必要的数据，只留下绿色的价格范围。



然后

last price - in price

而我们在价格上相对于最后的价格 进行了重新归一。


然后分成若干个群组

所以你教模型在不同的数据 上看到相同的价格集群，在你学会之后，你开始寻找模式。

mytarmailS:

巧妙的））。

它能看到所有的增量，但误差太大。

mytarmailS:

我们不需要所有的价格，因为超过最后价格100便士的价格对最后价格几乎没有任何影响。

因此，我们剔除了过多的东西，只留下绿色的价格范围。


然后

而且我们的价格相对于上次的价格 已经重新调整。

如果有一个强大的趋势，你将在这个范围内几乎没有价格。

而且总是有不同数量的特征
