1 bar对Ma(100)意味着什么？但这样的转变足以使最愚蠢的系统发挥作用（尽管从逻辑上讲，它至少应该是50个）。小心自行车和单车。
它发生))))有时即使是一个酒吧也很重要))))
，没有这样的事情。纯粹是偶然的，没有别的。如果这个酒吧导致了改进。然后是本地....
如何长))))，如何判断运气用完)))
市场存在于当下。在这里和现在。而情况之所以如此，是因为此时此地有如此多的买家和卖家。没有了.....
我不同意。市场是一个概念，它描述了交易者与外部世界有关的行动，非常狭窄。而且没有人能够取消惯性，这是一种自然现象。通过惯性关闭气体后，肉片会发出咝咝声))))))
当前的价格是由此时此地的买家和卖家瞬间形成的。他们的数量和力量（交易量）在这里和现在形成了价格在不久的将来会是什么样。
愚蠢的问题，以及谁形成了SB或能以某种方式估计或我们必须承认，有一些特定的因素，我们目前无法考虑到，他们影响的东西。把系列带到静止状态来计算是一种假设。失去了有时有意义的信息的结果))))。
你是个傻瓜还是在装傻？不是吧？
有一个delta，成交量和OI，形成了资产的未来价值，不要用你的幻想来操弄我的脑袋，我求你了!!!!!!
此外，我们商定，在你看完上述视频后，我们将继续讨论...但显然，你也忽略了这一点....。悲伤...
通过一个机器人交易员的眼睛看一个交易系统
R - 你只是apuenen!:)
酷酷的玩具))))