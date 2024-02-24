交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1836

Rorschach:
1 bar对Ma(100)意味着什么？但这样的转变足以使最愚蠢的系统发挥作用（尽管从逻辑上讲，它至少应该是50个）。小心自行车和单车。

它发生))))有时即使是一个酒吧也很重要))))

 
这种情况不会发生。这纯粹是机会，仅此而已。如果这个酒吧导致了改进。然后是本地....
 
如何长))))，如何判断运气用完)))

 
市场存在于当下。在这里和现在。而情况之所以如此，是因为此时此地有如此多的买家和卖家。没有了.....
 
我不同意。市场是一个概念，它描述了交易者与外部世界有关的行动，非常狭窄。而且没有人能够取消惯性，这是一种自然现象。通过惯性关闭气体后，肉片会发出咝咝声))))))

 
OOO Buddy，很高兴你在这个问题上。但我想让你难过。当前的价格是通过此时此地的买家和卖家的瞬间存在而形成的。它们的数量和强度（交易量）在这里和现在形成了价格在不久的将来会是什么样子。在你们继续讨论之前，请观看这个 视频。我们将在那里继续。你只要把它看完就可以了。没有任何黑话。这就是洞察力将出现的地方。等待......!!!!
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
"Улыбка волатильности. Мифы и реальность". Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест
  • www.youtube.com
Работа с улыбкой волатильности: причины возникновения, свойства, моделирование улыбки, реставрация функции распределения будущих цен. http://www.itinvest.ru ...
 
愚蠢的问题，以及谁形成了SB或能以某种方式估计或我们必须承认，有一些特定的因素，我们目前无法考虑到，他们影响的东西。把系列带到静止状态来计算是一种假设。失去了有时有意义的信息的结果))))。

 
你是个傻瓜还是在装傻？不是吧？

有一个delta，成交量和OI，形成了资产的未来价值，不要用你的幻想来操弄我的脑袋，我求你了!!!!!!

此外，我们商定，在你看完上述视频后，我们将继续讨论...但显然，你也忽略了这一点....。悲伤...

 

通过一个机器人交易员的眼睛看一个交易系统

> inspect(head(rules.sorted,20))   
     lhs                                         rhs   support    confidence lift     count
[1]  {(11)(10)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}   => {BUY} 0.01007600 0.3608563  1.330182 118  
[2]  {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01016139 0.3606061  1.329260 119  
[3]  {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(7)(6)(-1)}     => {BUY} 0.01007600 0.3586626  1.322096 118  
[4]  {(5)(4)(-1),(8)(6)(-1),(8)(7)(-1)}       => {BUY} 0.01058834 0.3542857  1.305962 124  
[5]  {(30)(28)(-1),(7)(6)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01127145 0.3529412  1.301005 132  
[6]  {(17)(16)(-1),(20)(18)(-1),(6)(5)(-1)}   => {BUY} 0.01075912 0.3519553  1.297371 126  
[7]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1);1}              => {BUY} 0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[8]  {(18)(16)(-1),(2)(1)(-1),(2)(1)(-1);1}   => {BUY} 0.01075912 0.3500000  1.290164 126  
[9]  {(12)(11)(-1),(17)(16)(-1),(37)(36)(-1)} => {BUY} 0.01007600 0.3491124  1.286892 118  
[10] {(12)(11)(-1),(39)(37)(-1)}              => {BUY} 0.01383315 0.3483871  1.284218 162  
[11] {(34)(32)(-1),(4)(3)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01024678 0.3468208  1.278445 120  
[12] {(12)(11)(-1),(2)(1)(-1),(34)(32)(-1)}   => {BUY} 0.01007600 0.3450292  1.271841 118  
[13] {(2)(1)(-1),(3)(2)(-1),(34)(32)(-1)}     => {BUY} 0.01135684 0.3445596  1.270109 133  
[14] {(3)(2)(-1),(34)(32)(-1),(5)(4)(-1)}     => {BUY} 0.01050295 0.3445378  1.270029 123  
[15] {(2)(1)(-1),(34)(32)(-1),(8)(7)(-1)}     => {BUY} 0.01007600 0.3430233  1.264446 118  
[16] {(11)(11)(-1),(22)(21)(-1)}              => {BUY} 0.01110067 0.3430079  1.264390 130  
[17] {(43)(43)(-1),(5)(4)(-1)}                => {BUY} 0.01289386 0.3424036  1.262162 151  
[18] {(12)(11)(-1),(26)(26)(-1),(3)(2)(-1)}   => {BUY} 0.01024678 0.3418803  1.260233 120  
[19] {(13)(12)(-1);2}                         => {BUY} 0.01110067 0.3412073  1.257752 130  
[20] {(13)(12)(-1);1,(13)(12)(-1);2}          => {BUY} 0.01110067 0.3412073  1.257752 130  




R - 你只是apuenen!:)

 
酷酷的玩具))))

