交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1834

mytarmailS:

例如，将价格分为10个群组...

什么是集群--它是一种重复的模式--一种 "模式"

一个集群每天都有一个数字。偶尔从1到10

作为一个集群的价格将看起来像这样

1113333555433377779991010103333222288888

我们只是随机地选择 组合，例如1593

在价格中搜索

1113333555433377779991010103333222288888

这将是结果的模式

收集所有具有这种模式的情况，并查看盈利能力的统计数据。


可以有成百上千的集群，你可以在任何数据上建立它们，集群可以用日志规则代替，例如，它将更加清晰

从胡言乱语来看，它是过冲（随机或其他是另一个问题），即使在10个值中也有许多变体。而且，如果选择是随机的，他们也不一定能获利。需要盈利性逻辑，它将减少选择的数量。

 
Maxim Dmitrievsky:

如果有一个强大的趋势，你将在这个范围内几乎没有价格。

总是有不同的特点

因此，一个算法/模型是不够的，你需要一个选择模型的标准。这可能取决于功能的数量））））。

 
Maxim Dmitrievsky:

并且总是有不同数量的特征

这里有一个强大的趋势给你。

有什么变化？

 
mytarmailS:

你能不能在这里说得更具体一点，把价格分成10个群组，这是什么意思？因为我很困惑。在我看来，就是把价格分成10份，但似乎不是这样，因为一个群组是一个图像。

 
Valeriy Yastremskiy:

你能不能在这里说得更具体一点，把价格按10个群组分类，这是什么意思？因为我很困惑。在我看来，这就像把价格分成10份，但显然不是，因为一个集群就是一个图像。

你熟悉聚类吗？

 
Valeriy Yastremskiy:

过度杀戮就是过度杀戮（随机或其他，这是另一个问题）。

过度杀戮是指你有21个以上的J-2个Q-3个K-4的时候。其他的都是邪恶的 :-)

 
mytarmailS:

你熟悉聚类吗？

在这个意义上，它是将一个集合划分为子集。如这里显然不是。

在这个想法中，粉红色的部分显然应该被分成10个部分)

 
Valeriy Yastremskiy:

在理解上，它是将一个集合划分为子集。如这里显然不是。

将一个集合分为特定数量的类是正确的。也就是说，类必须被定义或不被定义。假设你有100根弦，但你可以把它们分成10组...作为一个例子。

另一方面，分类最多只影响到3个类别。"是"、"不是"、"不知道"。

 
Mihail Marchukajtes:
你最近真是个累赘。厌倦了你。捣蛋鬼，你在哪里...让我们聊一聊....

看来圣杯 主题还没有消停，有很多人在唠叨))))。

