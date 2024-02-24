交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1834 1...182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841...3399 新评论 Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:16 #18331 mytarmailS: 例如，将价格分为10个群组...什么是集群--它是一种重复的模式--一种 "模式"一个集群每天都有一个数字。偶尔从1到10作为一个集群的价格将看起来像这样1113333555433377779991010103333222288888我们只是随机地选择 组合，例如1593在价格中搜索1113333555433377779991010103333222288888这将是结果的模式收集所有具有这种模式的情况，并查看盈利能力的统计数据。可以有成百上千的集群，你可以在任何数据上建立它们，集群可以用日志规则代替，例如，它将更加清晰 从胡言乱语来看，它是过冲（随机或其他是另一个问题），即使在10个值中也有许多变体。而且，如果选择是随机的，他们也不一定能获利。需要盈利性逻辑，它将减少选择的数量。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:17 #18332 Maxim Dmitrievsky: 如果有一个强大的趋势，你将在这个范围内几乎没有价格。 总是有不同的特点 因此，一个算法/模型是不够的，你需要一个选择模型的标准。这可能取决于功能的数量））））。 mytarmailS 2020.06.18 14:18 #18333 Maxim Dmitrievsky: 如果有一个强大的趋势，你几乎不会有任何价格在这个范围内。 并且总是有不同数量的特征 这里有一个强大的趋势给你。 有什么变化？ Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:30 #18334 mytarmailS: 例如，将价格分为10个群组...什么是集群--它是一种重复的模式--一种 "模式"。 你能不能在这里说得更具体一点，把价格分成10个群组，这是什么意思？因为我很困惑。在我看来，就是把价格分成10份，但似乎不是这样，因为一个群组是一个图像。 mytarmailS 2020.06.18 14:31 #18335 Valeriy Yastremskiy: 你能不能在这里说得更具体一点，把价格按10个群组分类，这是什么意思？因为我很困惑。在我看来，这就像把价格分成10份，但显然不是，因为一个集群就是一个图像。 你熟悉聚类吗？ Mihail Marchukajtes 2020.06.18 14:42 #18336 Valeriy Yastremskiy: 过度杀戮就是过度杀戮（随机或其他，这是另一个问题）。 过度杀戮是指你有21个以上的J-2个Q-3个K-4的时候。其他的都是邪恶的 :-) Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:43 #18337 mytarmailS: 你熟悉聚类吗？ 在这个意义上，它是将一个集合划分为子集。如这里显然不是。 在这个想法中，粉红色的部分显然应该被分成10个部分) Mihail Marchukajtes 2020.06.18 14:44 #18338 你们最近都是这样的拖累。和你在一起很无聊。捣蛋鬼，你在哪里...Let's talk.... Mihail Marchukajtes 2020.06.18 14:46 #18339 Valeriy Yastremskiy: 在理解上，它是将一个集合划分为子集。如这里显然不是。 将一个集合分为特定数量的类是正确的。也就是说，类必须被定义或不被定义。假设你有100根弦，但你可以把它们分成10组...作为一个例子。 另一方面，分类最多只影响到3个类别。"是"、"不是"、"不知道"。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.18 14:46 #18340 Mihail Marchukajtes: 你最近真是个累赘。厌倦了你。捣蛋鬼，你在哪里...让我们聊一聊.... 看来圣杯 主题还没有消停，有很多人在唠叨))))。 1...182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
一个集群每天都有一个数字。偶尔从1到10
作为一个集群的价格将看起来像这样
1113333555433377779991010103333222288888
我们只是随机地选择 组合，例如1593
在价格中搜索
1113333555433377779991010103333222288888
这将是结果的模式
收集所有具有这种模式的情况，并查看盈利能力的统计数据。
可以有成百上千的集群，你可以在任何数据上建立它们，集群可以用日志规则代替，例如，它将更加清晰
从胡言乱语来看，它是过冲（随机或其他是另一个问题），即使在10个值中也有许多变体。而且，如果选择是随机的，他们也不一定能获利。需要盈利性逻辑，它将减少选择的数量。
如果有一个强大的趋势，你将在这个范围内几乎没有价格。总是有不同的特点
因此，一个算法/模型是不够的，你需要一个选择模型的标准。这可能取决于功能的数量））））。
如果有一个强大的趋势，你几乎不会有任何价格在这个范围内。并且总是有不同数量的特征
这里有一个强大的趋势给你。
有什么变化？
你能不能在这里说得更具体一点，把价格分成10个群组，这是什么意思？因为我很困惑。在我看来，就是把价格分成10份，但似乎不是这样，因为一个群组是一个图像。
你熟悉聚类吗？
过度杀戮就是过度杀戮（随机或其他，这是另一个问题）。
过度杀戮是指你有21个以上的J-2个Q-3个K-4的时候。其他的都是邪恶的 :-)
在这个意义上，它是将一个集合划分为子集。如这里显然不是。
在这个想法中，粉红色的部分显然应该被分成10个部分)
将一个集合分为特定数量的类是正确的。也就是说，类必须被定义或不被定义。假设你有100根弦，但你可以把它们分成10组...作为一个例子。
另一方面，分类最多只影响到3个类别。"是"、"不是"、"不知道"。
