那它会做什么呢？
这一切都与BP再次合作，它不会工作
不清楚你想如何呈现数据。如果它是一个系列。在这个系列中寻找某种重复的组合--模式？清楚地描述它，不带感情色彩。
好吧，行是行，驼峰是驼峰......。
我们不应该通过滑动窗口来浏览这一行，而应该在一个循环中进行，直到某个触发规则被执行，然后继续，直到下一个规则被执行，如此反复。
一个相同的模式，但这个模式不在价格中，而是在事件（规则）的顺序中，事件可以是任何东西
开始搜索所有的组合，看看哪些事件（模式）起作用...
你是在创建一个自动模式的交易系统
嗯，这一排应该是挨着的，驼背的就是驼背的......。
但是，不要通过滑动窗口来浏览这一行，而是以循环的方式进行，直到某个触发规则得到满足，然后再进入下一个规则，如此反复......
一个相同的模式，但这个模式不在价格中，而是在事件（规则）的顺序中，事件可以是任何东西
开始搜索所有的组合，看看哪些事件的连续（模式）起作用...
你在自动模式下创建一个交易系统
所以，你有点回到指标和优化器上了
我不知道...
你可以把任何东西 想象成一个时间序列，总是有时间的。
但如果 没有 BP预测算法 能以任何方式 预测价格，那么答案不是很明显吗？
各位，我想知道你们在寻找什么数据的模式？我在这里读到了 "之 "字形，浮动窗口。它们是什么？
根据价格变化的因果模式。原因 - 对价格的影响。价格变化的原因是什么????
模型：微笑 -> OI，Delta，成交量 -> 价格 -> 指标。这不是一个时间模型，而是一个因果模型。其他都是假的。好运!!!!因为我已经说得太多了 :-)
那么，谁在刀下受罚，sciccuns ?????
也就是说，你有点像回到了指标和优化器。
解释一下你的逻辑链，你是如何得出这个结论的？
我提出了一个概念，通过这个概念，你可以在自动模式下创建一个任何复杂的、任何种类的TS。谁有这样的概念？
我提出一个概念，任何复杂的、任何种类的TC都可以自动创建。谁有这样的概念？
这种方法的优点是什么？
减：交易员必须知道TS的本质，以及什么是优点？
是时候从 "你能不能用MO来预测价格走势 "的争论中走出来了，你在拖延时间。
我从三月初就开始运行一个神经网络。假设这不是我编造的节目，而且是真的，这里有一些重要信息。
1.是的，有一些模式，并且有可能在这些模式上训练一个神经元组。
2.在实践中，使用我的方法，你只能在大约1%的提问中获得可接受的回答准确性。简单地说，如果你在每一个分钟灯下问网络 "5分钟后价格会在哪里--更高还是更低？"，网络只会在100次中给出答案。如果我们以后收集所有的答案，会显得有65-70%的准确性。这些结果是通过测试每个模型得到的，测试包括大约100.000个问题，从中我们得到1000个答案+所有这些都证实了第五个月的真实市场。
但你不必等待每100个问题有一个答案。有一种方法可以在每个蜡烛图上得到答案。当然，这些答案与网络的 "信心 "非常低。在实践中，如果强迫网络在每个蜡烛图上回答，猜测率将只有51-52%，对于交易来说是不够的，但它提供了一个机会，看看它是如何思考的。事实证明，它的思维相当充分，达到了一个初级交易员 的水平。如果我们将她的答案从0到100进行划分，我们会看到她在哪里等待反转，在哪里期待着趋势的延续。
4.以上所述是指对某一时期的预测，例如5分钟或5小时。因此，每个模型看到的是一个特定的 "谐波"，而不是整个画面。价格运动由这种谐波的总和组成。如果我们建立以一分钟为单位的模型，例如从5分钟到60分钟，我们可以在每分钟的蜡烛上获得55个回应。这些答案表明目前哪个谐波更强。有了这么多的数据，就有可能对它们进行数学处理，得到更多的图片。
是的，每100个问题有1个质量为65%的答案并不多，但这是一个真实的结果，它是有效的!也许这种预测质量已经接近真正混乱的极限，你不会再有任何进展，我希望不会。
已经在以下从经验中获得的知识上停下来：
1.报价是可以预见的。
2.规律性的东西非常少，但它们是存在的!
3.市场不会迅速变化。这1%至少在一年内是相当稳定的。
还有以下建议--不要纠结于解决一个具体的问题，如 "如何用神经网络设置停止或拍摄"，首先尝试理解有关对象的性质。之后，尝试至少获得一些稳定的结果，任何！"。
