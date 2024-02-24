交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 914 1...907908909910911912913914915916917918919920921...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:44 #9131 我承认我以为这些数据是垃圾，但事实并非如此。这里面有一些有用的东西。如果没有上传错误。没有偷看或重复，对于一个买来的....，它是很好的退出... 这是为卖出退出... 发送脚本。这不是我用的，但我用它做了我的，所以它是一个好的开始...好运！！！。 一直想知道这个论坛的情况。我只有可以发布的mq4文件。请给我留言。我将给你发送... Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:50 #9132 马克西姆-德米特里耶夫斯基。)))) 简而言之，告诉你什么不是，这种方法的结果将是随机的。(从长远来看) 而你的长期图表显示，你的整体期望值小于零--如果你在整个时期内训练你的模型，也是完全一样的，它是愚蠢的不健全的。 再试着在你的脑子里把它加起来。 我们只是对市场有不同的看法，你认为长寿的模型是存在的，得到一个在足够长的OM上工作的模型，相当于一个坏运气。相反，我认为市场有极小的周期性模式，需要不断建立模型。不同的是，你不确定一个月后它可能会提高一些我确定在未来两天内赚到的东西，没有大的缩水，但不是没有错误...... [删除] 2018.05.14 15:54 #9133 Mihail Marchukajtes:因此，做一个虚拟的测试者，每小时重新训练一次，你就会发现，从长远来看，这并不可行 )) Aleksey Vyazmikin 2018.05.14 15:54 #9134 Mihail Marchukajtes:我承认我以为这些数据是垃圾，但事实并非如此。这里面有一些有用的东西。如果没有上传错误。没有偷看或重复，对于一个买来的....，它是很好的退出... 这是为卖出退出... 发送脚本。这不是我用的那个，但我是根据这个做的，所以是个好的开始......好运！！！。 一直想知道这个论坛的情况。我只有可以发布的mq4文件。请给我留言。我把它寄给你...谢谢!相当有趣，我还在完成人工分析，结果似乎很符合--我稍后会张贴出来进行比较。但是，arr_DonProc预测器的想法是好的，但它在出售时强烈削减了输入。也许我应该压缩它，不是10个变体而是3个？ 谢谢你的剧本，我现在要亲自写。 然而，我认为该文件没有被删除，只是没有被附上--你可以将其压缩，就可以了。 Yuriy Asaulenko 2018.05.14 15:56 #9135 Mihail Marchukajtes:我们只是对市场有不同的看法。 你认为长寿的模式是存在的，让一个模式在足够长的时间内发挥作用就相当于不走运了。相反，我认为市场有极小的周期性模式，需要不断建立模型。不同的是，你不确定一个月后，它可能会提高对我在未来两天肯定会赚的钱，没有大的缩水，但不是没有错误......训练一个月--至少，嗯，会超过2-3个月。测试--1-2个月--相当足够。 如果少了，就会发现我们在努力猜测乘法表，只知道其中一小部分的答案。很明显，我们在大多数情况下是无法猜到的）。 Mihail Marchukajtes 2018.05.14 15:59 #9136 马克西姆-德米特里耶夫斯基。因此，做一个虚拟的测试者，每小时重新训练一次，你就会发现，从长远来看，这是不可行的 ))没有必要制造任何麻烦。我在在线模式下工作，然后你会看到..... Mihail Marchukajtes 2018.05.14 16:01 #9137 尤里-阿索连科。一个月的培训是最少的，能有2-3个月就不错了。一个测试--1-2个月--就足够了。 如果少了，就会发现我们在努力猜测乘法表，只知道其中一小部分的答案。很明显，在大多数情况下，我们不会猜测）。我说，模型的质量急剧下降，所以模型对目前的市场是足够的。该模型可能会在几天内设法做出5-10笔有利可图的交易，而不会有太多的错误。但现在模型对市场的了解比市场本身要多得多（当然是有条件的）。移动到一个较旧的时间框架，仅此而已，这里的时钟和不给我和平的最后一个信号出售。我认为它将在市场上没有人期待它的时候走，现在....。 Mihail Marchukajtes 2018.05.14 16:08 #9138 马克西姆-德米特里耶夫斯基。别再偷我的模型了 :) 来吧...看到我的交易并偷了它......好吧...我不贪心... Mihail Marchukajtes 2018.05.14 16:11 #9139 马克西姆-德米特里耶夫斯基。英镑兑美元2018.05.14 15:30对...我只交易一种工具，那就是英镑。我想知道人们是如何同时在几个地方做这件事的......。 Mihail Marchukajtes 2018.05.14 16:13 #9140 马克西姆-德米特里耶夫斯基。开放时间 是什么，你的是什么？如果我们都得到了麋鹿，其实并不重要 :-) 1...907908909910911912913914915916917918919920921...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
)))) 简而言之，告诉你什么不是，这种方法的结果将是随机的。(从长远来看)
而你的长期图表显示，你的整体期望值小于零--如果你在整个时期内训练你的模型，也是完全一样的，它是愚蠢的不健全的。
再试着在你的脑子里把它加起来。
我们只是对市场有不同的看法，你认为长寿的模型是存在的，得到一个在足够长的OM上工作的模型，相当于一个坏运气。相反，我认为市场有极小的周期性模式，需要不断建立模型。不同的是，你不确定一个月后它可能会提高一些我确定在未来两天内赚到的东西，没有大的缩水，但不是没有错误......
谢谢!相当有趣，我还在完成人工分析，结果似乎很符合--我稍后会张贴出来进行比较。但是，arr_DonProc预测器的想法是好的，但它在出售时强烈削减了输入。也许我应该压缩它，不是10个变体而是3个？
谢谢你的剧本，我现在要亲自写。
然而，我认为该文件没有被删除，只是没有被附上--你可以将其压缩，就可以了。
我们只是对市场有不同的看法。 你认为长寿的模式是存在的，让一个模式在足够长的时间内发挥作用就相当于不走运了。相反，我认为市场有极小的周期性模式，需要不断建立模型。不同的是，你不确定一个月后，它可能会提高对我在未来两天肯定会赚的钱，没有大的缩水，但不是没有错误......
没有必要制造任何麻烦。我在在线模式下工作，然后你会看到.....
我说，模型的质量急剧下降，所以模型对目前的市场是足够的。该模型可能会在几天内设法做出5-10笔有利可图的交易，而不会有太多的错误。但现在模型对市场的了解比市场本身要多得多（当然是有条件的）。移动到一个较旧的时间框架，仅此而已，这里的时钟和不给我和平的最后一个信号出售。我认为它将在市场上没有人期待它的时候走，现在....。
别再偷我的模型了 :)
来吧...看到我的交易并偷了它......好吧...我不贪心...
对...我只交易一种工具，那就是英镑。我想知道人们是如何同时在几个地方做这件事的......。
开放时间 是什么，你的是什么？
如果我们都得到了麋鹿，其实并不重要 :-)