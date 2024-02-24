交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1818

我看到了一张有趣的图片。因此，如果你想让一个 "神经网络 "帮助你赚点钱，它 "必须 "学习 "历史"，能够 "了解情况"，并在这里识别出一辆吉普车。我不知道如何，说实话，我自己也很好奇：））））。也许有能力做这种事的程序就是人工智能。一个 "自然 "的神经网络以某种方式管理着它。

 
乌拉基米尔-伊泽斯基

你是将这些模式作为知识库储存起来，还是在每次蜡烛收盘时再次寻找它们？

 
Wizard2018:

Wizard2018
Mihail Marchukajtes:

任务--"图片中是否有一辆吉普车"

正确答案是没有吉普车!

如果你看到它，你要么能看穿沼泽，要么就是精神分裂。

我明白，当大脑看到吉普车的车顶时，它意识到它是在沼泽地的某个地方，但问题是图片中是否有一辆吉普车......吉普车不在图片中，它在沼泽地下面。

这就像给网友看一张田野的照片，让它说看到了地鼠，我们知道它在那里，但照片是田野的！！！。


先生们，你们要想得更远......。

 
在三胞胎区--我想那里甚至有两个：)

 
这个4位数的数字是模式代码。它对价格信息的机器处理很重要。使用这段代码，我可以很容易地画出价格图片，即使没有看到它。模式的数量是有限的。它们随着时间的推移而变化，了解当前的模式，就很容易预测下一个模式。

我不需要在数据库中保存它们。该程序采用当前的代码并与之配合。

===========

这对吉普车来说是不幸的。以编程方式重现它可能是不现实的。我们的大脑可以通过想象力做到这一点，但软件不太可能做到这一点。

另一方面，价格更容易，它都是可见的，其行为是可预测的。(部分))

 
不太清楚，但很有趣 ))我可以看出你是一个有想法的人，这很酷！如果我可以在机器学习方面帮助你，请随时联系我。

这不是问题的关键，你可以做所有的事情 ))

关键是你设置的任务不正确，甚至没有意识到这一点，但想要的结果...

这就像代码一样--没有坏的代码，有的是坏的程序员，如果代码写错了，不能工作，这不是代码的问题（代码不可能错误地工作，它完全按照写的那样工作），而是粗心的程序员的问题。与HC完全相同，与Jeep也是如此。

[删除]  

谁有关于抽样方法的有用信息？

最好是有比较的规格

举例来说：https://www.healthknowledge.org.uk/public-health-textbook/research-methods/1a-epidemiology/methods-of-sampling-population

应该有很多关于社会研究的论文，它们是由心理学家写在他们的文凭上。但是，那里的数学题通常很紧。

通常是太有主题的东西，如https://helpiks.org/7-16586.html

你想分离/选择什么？

[删除]  
这都是同一个主题，随机搜索预测器-目标的依赖关系。

交易是随机开启的，然后进入一个神经网络。很大程度上取决于合格的抽样

例如，正如你所建议的，我发现了TFs之间的依赖关系

谢谢，我会看一看的。

