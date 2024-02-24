交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 906 1...899900901902903904905906907908909910911912913...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.05.13 19:26 #9051 兄弟们！！！请看一下代码，我不明白为什么它不输出值。我在MT5上的能力不强，我一直在用MT4改造这个转盘。我想我已经适应了一切，但屏幕上没有任何信息。请。不要说不!!!! 附加的文件： ClusterX_Stochastic.mq5 18 kb Renat Akhtyamov 2018.05.13 19:34 #9052 Mihail Marchukajtes: 兄弟们！！！。我不明白为什么代码没有输出值。我在MT5上的能力不强，我应该从MT4上更换这个工具。我想我已经适应了一切，但屏幕上没有任何信息。请。不要说不!!!!Michaella，你的工作进展顺利 .... 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 交易中的机器学习：理论与实践》（《交易和超越》）。 Mihail Marchukajtes, 2018.05.13 18:08 那么，如果我们在同一领域工作，谁的效率更高？我用 500卢布赚了几百万，你赚了300英镑......。 自由职业者没有婆婆妈妈的吗？ 如果你有任何问题，请毫不犹豫地与我联系。 Mihail Marchukajtes 2018.05.13 19:42 #9053 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。嗯，米沙，你真是个好东西，不是吗？.... 你没有自由职业者的婆婆吗？ 让别人挣钱，俗话说，谁做谁的事......这一切都写下来了。只是一个偷看和暗示。不需要做.... [删除] 2018.05.13 19:48 #9054 Mihail Marchukajtes:到处都写着这一点。只是一个偷看和暗示。不需要做....看看这些错误 2018.05.14 00:48:07.112 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15) Failed to copy data from the iMA indicator, error code 4807 2018.05.14 00:48:07.115 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15) array out of range in 'ClusterX_Stochastic.mq5' (233,16) Renat Akhtyamov 2018.05.13 19:48 #9055 Mihail Marchukajtes:到处都写着这一点。只是一个偷看和暗示。没有必要做....他们用俄语告诉你。 Mihail Marchukajtes 2018.05.13 19:56 #9056 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。我是用俄语告诉你的。 伙计，我一直不明白如何纠正这样的错误....:-( [删除] 2018.05.13 20:00 #9057 Mihail Marchukajtes:伙计，我一直不明白如何纠正这样的错误....:-(无法加载ClusterDelta指标--要么你指定了错误的路径，要么就是 Mihail Marchukajtes 2018.05.13 20:03 #9058 马克西姆-德米特里耶夫斯基。无法加载ClusterDelta指标--要么是路径错误，要么是什么？它加载了所有的东西，但对数组发出警告，我不知道我不喜欢什么，因为数组是动态的 :-( Konstantin Nikitin 2018.05.13 20:14 #9059 Mihail Marchukajtes:它加载了所有的东西，但对数组说脏话，我不知道它出了什么问题，它是动态的 :-(好吧，事实上，它是动态的是好的，但设置合适的大小的时刻，我还没有找到。也许你至少应该这样做。 i = offset; if( ArrayResize(Delta, offset) < offset ) return(0); P.S. 仔细地看了看代码。这将是更正确的。 [删除] 2018.05.13 20:41 #9060 一半的代码没有注释，一半的变量没有赋值，比如drawbegin......这就要看通灵者如何计算出输出的结果了) 1...899900901902903904905906907908909910911912913...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Michaella，你的工作进展顺利 ....
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
交易中的机器学习：理论与实践》（《交易和超越》）。
Mihail Marchukajtes, 2018.05.13 18:08
那么，如果我们在同一领域工作，谁的效率更高？我用 500卢布赚了几百万，你赚了300英镑......。
如果你有任何问题，请毫不犹豫地与我联系。
嗯，米沙，你真是个好东西，不是吗？....
让别人挣钱，俗话说，谁做谁的事......
看看这些错误
他们用俄语告诉你。
我是用俄语告诉你的。
无法加载ClusterDelta指标--要么你指定了错误的路径，要么就是
无法加载ClusterDelta指标--要么是路径错误，要么是什么？
好吧，事实上，它是动态的是好的，但设置合适的大小的时刻，我还没有找到。也许你至少应该这样做。P.S. 仔细地看了看代码。这将是更正确的。