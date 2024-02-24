交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 906

兄弟们！！！请看一下代码，我不明白为什么它不输出值。我在MT5上的能力不强，我一直在用MT4改造这个转盘。我想我已经适应了一切，但屏幕上没有任何信息。请。不要说不!!!!
Mihail Marchukajtes:
兄弟们！！！。我不明白为什么代码没有输出值。我在MT5上的能力不强，我应该从MT4上更换这个工具。我想我已经适应了一切，但屏幕上没有任何信息。请。不要说不!!!!

Michaella，你的工作进展顺利 ....

自由职业者没有婆婆妈妈的吗？

如果你有任何问题，请毫不犹豫地与我联系。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

嗯，米沙，你真是个好东西，不是吗？....


你没有自由职业者的婆婆吗？

让别人挣钱，俗话说，谁做谁的事......

这一切都写下来了。只是一个偷看和暗示。不需要做....

Mihail Marchukajtes:

到处都写着这一点。只是一个偷看和暗示。不需要做....

看看这些错误

2018.05.14 00:48:07.112 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        Failed to copy data from the iMA indicator, error code 4807
2018.05.14 00:48:07.115 ClusterX_Stochastic (EURUSD,M15)        array out of range in 'ClusterX_Stochastic.mq5' (233,16)
 
Mihail Marchukajtes:

到处都写着这一点。只是一个偷看和暗示。没有必要做....

他们用俄语告诉你。


 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

我是用俄语告诉你的。


伙计，我一直不明白如何纠正这样的错误....:-(

Mihail Marchukajtes:

伙计，我一直不明白如何纠正这样的错误....:-(

无法加载ClusterDelta指标--要么你指定了错误的路径，要么就是

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

无法加载ClusterDelta指标--要么是路径错误，要么是什么？

它加载了所有的东西，但对数组发出警告，我不知道我不喜欢什么，因为数组是动态的 :-(

 
Mihail Marchukajtes:

它加载了所有的东西，但对数组说脏话，我不知道它出了什么问题，它是动态的 :-(

好吧，事实上，它是动态的是好的，但设置合适的大小的时刻，我还没有找到。也许你至少应该这样做。

  i = offset;
  if( ArrayResize(Delta, offset) < offset ) return(0);
P.S. 仔细地看了看代码。这将是更正确的。
一半的代码没有注释，一半的变量没有赋值，比如drawbegin......这就要看通灵者如何计算出输出的结果了)
