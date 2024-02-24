交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1817 1...181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2020.06.15 16:15 #18161 Uladzimir Izerski: 我没有挖掘出最好的含义，但本质是一样的。我的意思是，人工智能是一种软件产品，具有理解当前形势和看到未来的能力。 不完全是这样。人工智能是一个为内部神经网络 服务的复杂代码。所以，人工智能中有一个NS，是由代码的前处理和后处理来服务的。也就是说，作为每个AI的一部分，有一个NS，但不是每个NS都能成为AI。一个神经网络基本上是一个多项式，如果这个多项式由一个额外的代码级别服务，即数据的预处理，训练前对训练集进行狡猾的分割，对获得的结果进行分析，那么一般来说，这个系统可以被称为人工智能，其中NS只是整个项目中一个很小但非常重要的主体。NS可以没有AI，但AI不能没有NS....。这里没有科幻作品，只是靠代码脚踏实地地生存，仅此而已。而且不要对人工智能投入太多，因为最重要的是要了解人工智能能做什么和不能做什么....。这很重要!!!! mytarmailS 2020.06.15 16:48 #18162 Mihail Marchukajtes: 不太对。AI是一个com。 米哈，你在胡言乱语什么？ 你又喝醉了还是什么？:)) Mihail Marchukajtes 2020.06.15 19:39 #18163 mytarmailS: 米哈，你在说什么？ 你又喝酒了还是什么？:)) 老兄，如果你到现在才知道，你让我很吃惊....来吧，小心点，人们都在看着我们......。 Uladzimir Izerski 2020.06.15 19:55 #18164 很难相信，但价格在某些地方完全像钟表一样展开。 所以这个过程可以被识别并转化为代码。这将是人工智能。但是，最大的问题是。一旦我透露了这个秘密，每个人都会试图利用它。而且会有一个大爆炸。 Mihail Marchukajtes 2020.06.15 19:58 #18165 Uladzimir Izerski: 很难相信，但价格在某些地方完全像钟表一样展开。所以这个过程可以被识别并转化为代码。这将是人工智能。但是，最大的问题是。一旦我透露了这个秘密，每个人都会试图利用它。而这将是一个大爆炸。 我会告诉你更多。有的期权级别可以由交易者交易，也可以不交易。这些水平在市场上是相当知名的。由规范中的每个选项的罢工定义，所以你在这里没有发现美国，如果有的话....也许我为你打开了它...所以请继续... Uladzimir Izerski 2020.06.15 20:03 #18166 Mihail Marchukajtes: ，我会告诉你更多。有的期权级别可以由交易者交易，也可以不交易。这些水平在市场上是众所周知的。由规格中的每个选项的罢工来定义，所以你在这里没有发现美国，如果有的话....也许我为你打开了它...所以去吧... 我已经摆脱了困境。你的一切。） Mihail Marchukajtes 2020.06.15 20:05 #18167 Uladzimir Izerski: 我是如此的不自量力。还有你的一切））。....sad....在这里似乎很难做到充分。OK....，这有什么大不了的...没关系，别担心，一切都会好起来的 :-) Uladzimir Izerski 2020.06.15 20:14 #18168 Mihail Marchukajtes: Mdya....sad....在这里似乎很难做到充分。OK....，这有什么大不了的...没关系，别担心，一切都会好起来的 :-) 来吧，别抱怨了。一切都会好起来的。 你已经缩小了你的圈子，以至于你不得不大叫 "嗷"。你仍然做得很好。 Mihail Marchukajtes 2020.06.15 20:17 #18169 Uladzimir Izerski: 来吧，抱怨吧。你会好起来的。你已经缩小了你的社交圈，以至于你不得不大叫 "嗷"。而你仍然是好的。 你对这个问题的实质有什么看法吗？ Uladzimir Izerski 2020.06.15 20:29 #18170 Mihail Marchukajtes: 有什么好的建议吗？ 当然是有的。我到底为什么要来这里？ 这里有有趣的、聪明的人，可以帮助你解决很多问题。 1...181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我没有挖掘出最好的含义，但本质是一样的。我的意思是，人工智能是一种软件产品，具有理解当前形势和看到未来的能力。
不太对。AI是一个com。
米哈，你在胡言乱语什么？ 你又喝醉了还是什么？:))
米哈，你在说什么？ 你又喝酒了还是什么？:))
很难相信，但价格在某些地方完全像钟表一样展开。
所以这个过程可以被识别并转化为代码。这将是人工智能。但是，最大的问题是。一旦我透露了这个秘密，每个人都会试图利用它。而且会有一个大爆炸。
很难相信，但价格在某些地方完全像钟表一样展开。
所以这个过程可以被识别并转化为代码。这将是人工智能。但是，最大的问题是。一旦我透露了这个秘密，每个人都会试图利用它。而这将是一个大爆炸。
，我会告诉你更多。有的期权级别可以由交易者交易，也可以不交易。这些水平在市场上是众所周知的。由规格中的每个选项的罢工来定义，所以你在这里没有发现美国，如果有的话....也许我为你打开了它...所以去吧...
我已经摆脱了困境。你的一切。）
我是如此的不自量力。还有你的一切））。
Mdya....sad....在这里似乎很难做到充分。OK....，这有什么大不了的...没关系，别担心，一切都会好起来的 :-)
来吧，别抱怨了。一切都会好起来的。
你已经缩小了你的圈子，以至于你不得不大叫 "嗷"。你仍然做得很好。
来吧，抱怨吧。你会好起来的。
你已经缩小了你的社交圈，以至于你不得不大叫 "嗷"。而你仍然是好的。
有什么好的建议吗？
当然是有的。我到底为什么要来这里？
这里有有趣的、聪明的人，可以帮助你解决很多问题。