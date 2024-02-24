交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1815

Valeriy Yastremskiy:

这并不天真。只是为了好玩....))))。这里关于ns预测器mo模型芯片，除了秘密的图形奇观，这里没有任何公式))))))。垫子模型中没有秘密，你只需要理解它们。))))))

嗯，没关系。南方，正如波兰人所说，你所有的秘密都被研究过了，不幸的是没有什么新东西。

 

是的，先生们，有可能教导NS。但它在历史上会有很好的效果（这是肯定的），或者只有在特别理想的条件下，市场在未来会尽量不为你提供这种条件。

我不知道你如何能更好地用机器预测这种价格行为。

我希望你明白，这就是当前的时刻。

 
Uladzimir Izerski:

是的，先生们，有可能教导NS。但它在历史上会有很好的效果（这是肯定的），或者只有在特别理想的条件下，市场在未来会尽量不为你提供这种条件。

NS是一个多维的优化 !

你想从优化中得到什么？ 它飞入了太空，而在这之前它自己建造了一艘宇宙飞船？

如果一个人不能自己在图中找到一个模式，你想从NS中得到什么？

一般的神经有100到1000个神经元，而大脑有860亿个神经元 你感觉到区别了吗？


我简单地说，你混淆了/比较了传统的优化和人工智能，因此你的所有差异，问题出在你身上，而不是在NS上！！。 (我不是指你个人，这是这里大多数人的想法）。

NS已经知道了很多，他们做了令人惊讶的事情......。


Karoch.总结，底线 - 如果你有一个系统，提供70％的正向输入，例如，NS将有助于使90-95％的正向输入，如果你的系统提供50/50，然后与NS将提供45/55，正向输入将是45％!

是的，它令人不快，它是无用的......你想从优化中得到什么？ 有垃圾进入？ 奇迹？ 嗯，每个人都想这样，在这里，结果是显而易见的......

 
我已经很高兴，至少有一个人愿意说话。

这有什么意义？如果你把垃圾装进NS，你期望从里面得到什么？你大概能猜到。

但所有的好帖子，甚至有科学的观点。

 
我又重新仔细阅读了你的帖子。

我简单地说，你混淆了/比较了传统的优化和人工智能，因此你所有的挫折，问题出在你身上，而不是在NS上！"。

我认为优化是没有意义的。

只有故事可以被优化，但它已经离现实很远了。

有很多对未来的提示，只有这些提示应该被使用。

这就是需要人工智能的地方，而不是为了故事))))。

 
再来一个全能型的，它可以正常工作和预测。当然，并不完美，但它在普通交易者的水平上是可行的。
价格运动是绝对混乱的稳定信念从何而来？有这样一种职业，即 "交易员"，交易员利用存在的规律性，赚取自己的面包。一个神经元网也能发现这些规律性的东西。是的，这是一项非艰巨的任务，但它是可以解决的，而且有例子。
 
Evgeny Dyuka:
另一个全散射器，它可以正常工作和预测。当然，并不完美，但处于普通交易员的水平。
是什么让你坚信价格走势是绝对混乱的？有这样一种职业，即 "交易员"，交易员利用存在的规律性，赚取自己的面包。一个神经元网也能找到这些规律性的东西。是的，这是一项非艰巨的任务，但它是可以解决的，而且有例子。

好吧，那我就去喝杯啤酒）。

 
神经网络的本质是，如果它在长期的历史中训练有素，那么它在不同的条件下都能很好地工作，但如果条件发生了巨大的变化，那么它就会直接停止预测，等待市场再次熟悉它。这就是神经网络相对于 "人类 "策略的巨大优势。

 
请不要把优化这个词当作一个同义词--调整期在随机的...


当你分析你的模式，并试图找出高质量的进入点，比如说买入、卖出和垃圾模式......。

你是做什么的？你 尽量减少 类的误差（这是优化），有三个类："买"、"卖"。, "销售"这是机器学习 中的一项分类 任务。

当你把市场情况分解成模式并给它们编号时--这就是机器学习 中的聚类任务

寻找最佳的模式数量--这也是优化


你看，你已经在不知不觉中做了很长时间的机器学习，只是用了非最佳的工具，但这不是重点。

乌拉基米尔-伊泽斯基

很多对未来的暗示，只有它们需要被使用。

这就是需要人工智能的地方，而不是在历史上）））。

你是在自相矛盾。

你怎么知道它是对未来的暗示？ 可能是因为你以前见过，它是一种历史）。

 
Evgeny Dyuka:

神经网络的性质是这样的，如果它在长期的历史上训练有素，在不同的条件下都能很好地工作，如果条件变化很大，它就会停止预测，等待市场再次熟悉它。这是神经网络相对于 "人类 "策略的一个巨大优势。

那么历史可能在任何时候都会改变，而神经网络不会改变价格运动的性质。甚至不要做梦）。而你可能会等待多年。同步由honeybunny

