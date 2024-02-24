交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1784 1...177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791...3399 新评论 [删除] 2020.05.17 16:27 #17831 当你想在宏观经济数据（美国就业人数）上建立一个模型时，却遇到了冠状病毒的那种感觉 Aleksey Vyazmikin 2020.05.17 18:45 #17832 mytarmailS: 是的，是的，我们的模型被重新训练... 这里有一个下载文件的链接，即使是压缩文件也不适合放在论坛上。 https://dropmefiles.com.ua/56CDZB 在我的标志上训练模型，不知道acurasi会是什么。 但如果你把样本增加到一年（2019年），你至少可以看到2018年的一个趋势 从两个样本的合并中，我们得到准确率=68.06261099940409 而且，从图中可以看出，新树的趋势已经走到了侧面。 决定对两个样本分别进行训练，因为我必须对它们进行修剪，正如你所说的结果。 Ваша Accuracy=65.46896295378517 Mine Accuracy=68.03370090447281 mytarmailS 2020.05.17 19:51 #17833 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 当你想在宏观经济数据（美国就业人数）上建立一个模型时，却遇到了冠状病毒的那种感觉 ))) 阿列克谢-维亚兹米 金。 从两个样本的合并中得出的准确率=68.06261099940409 而且，从图中可以看出，新树的趋势已经走偏了。 所以你和我的星座是一起的？ 阿列克谢-维亚兹米 金。 Ваша Accuracy=65.46896295378517 我的准确度=68.03370090447281。 你这是一个很好的标志!3%的差异，这是很重要的...你一定为这个特殊的ZZ设置了你的标志？ 1) 还有一个问题，你如何在MT4中进行ketbust交易？ 2）我能否在mt4中使用R进行交易，例如在.tt文件中写入信号，让我的EA读取文件并在mt4中开/平仓？ Aleksey Vyazmikin 2020.05.17 20:03 #17834 mytarmailS: )))所以你的星座和我的星座是一起的？ 是的。 我可以用我的样本给你看看--也许你的训练方法会显示出不同的结果。 mytarmailS: 你这是一个很好的标志!3%的差异，这是很重要的...你一定为这个特定区域设置了你的特质？ 实际上3%是在误差范围内的，如果你像我以前那样做几十万个模型，变化可以达到10%。 是的，我有很多与目标有关的ZZ。然而，我要说的是，不同的工具有不同的最佳ZZ点差，如果我调整它，结果会更好。事实上，ZZ是在不改变趋势的情况下，将价格回归到过去。 mytarmailS: 1) 还有一个问题，你如何在MT4中交易ketbust？2) 我能否通过R在mt4中进行交易，例如在tht文件中写一个信号，让mt4中的EA读取文件并开/平仓。 1.我在MT5中交易。我有一个模型解释班，但它不是我的，所以我不能分发。 2.是的，你当然可以通过文件工作，这就是许多贸易复印机的工作方式... mytarmailS 2020.05.17 20:37 #17835 阿列克谢-维亚兹米 金。 是的。 1）我可以用我自己的样本给你看--也许你的训练方法会显示出不同的结果。 2）实际上3%是在误差范围内的，如果你像我以前那样做几十万个模型，差价可以达到10%。 3).是的，你当然可以通过文件工作，这就是许多交易复印机的工作方式... 1）不，你不应该，至少现在还不应该，主要的是征兆。 2）根据经验，就像它一样--误差越接近模型可能性的极限，误差的跨度就越小，如果模型给出了55%，那么5%就是一个误差，但如果模型的极限是68%，那么跨度就小于1%。 3）这类程序/顾问的名称应该是什么？ 如何用谷歌搜索？ 我只是一个完全的MT4/5新手，我有一些想法来计算，如果你想参与，我将很高兴这样做。 Aleksey Vyazmikin 2020.05.17 21:09 #17836 mytarmailS: 1）不，你不应该，至少现在还不应该，主要的是标志。 2）根据经验，比如--误差越接近模型可能性的极限，误差范围就越小，如果模型给出的是55%，那么5%就是误差，但如果模型的极限是68%，那么点差就小于1%。 3）这类程序/专家顾问的名称是什么？ 如何在谷歌上搜索？ 我只是一个完全的MT4/5新手，我有一些想法，如果你想参与，我很乐意。 1.好的。 2.我可能只是在那里得到了60%的好处。 3.是的，所以要寻找 "Deal Copyer"。这也是 一种选择。 取决于想法。 Mihail Marchukajtes 2020.05.18 07:54 #17837 伙计们，请查看!!!!不要把它当作广告，但我参加过一个开放日，他们在那里谈到了培训，你知道总体结果是积极的。 首先，你可以学习Python，其次，他们教你如何使用知名的库。不过，主持人对我的一个问题撒了一点谎，但这是一件很平凡的事情，所以请想提高这方面知识的人。他们还获得了就业。 https://neural-university.ru/main。 但我不是在做广告，只是建议而已，愿版主不要禁止我......。 Университет искусственного интеллекта: Об университете neural-university.ru Образование: МГУ, механико-математический факультет, кандидат физико-математических наук. Дополнительное образование по машинному обучению: ✓ Введение в машинное обучение, Высшая школа экономики. ✓ Machine learning, Stanford University. ✓ Машинное обучение и анализ данных, МФТИ. Опыт и проекты: стаж работы в области... mytarmailS 2020.05.18 08:18 #17838 阿列克谢-维亚兹米 金。 3.是的，所以要寻找 "交易复制者" 谢谢 阿列克谢-维亚兹米 金。 取决于想法。 这里有一个例子。 正常的趋势算法，没有参数，没有调整，只有一个波动，平滑了一条信号线。 我认为这个机器人没有参数，没有优化，没有MO，只有适应性和光谱分析。 用普通的指标是做不到的。 你不会在7个月后成功获得1700点。 如果你想实现这样的机器人，你应该在MT4中编写主成分法和皮尔逊相关系数的计算。 如果你不知道如何使用Mt4，你就不能正确地实施它。 Mihail Marchukajtes 2020.05.18 08:24 #17839 mytarmailS: 谢谢 例如，这是其中的一个。 通常的趋势算法，没有参数，没有调整，只有一个扫频，平滑一个信号线。 我认为这个机器人没有参数，也没有优化，只有适应性和光谱分析。 你不能用普通的指标来做这些。 7个月内1700点。 如果你想实现这样的机器人，你应该在MT4中编写主成分法和皮尔逊相关系数的计算。 如果我不知道怎么做，我会尝试以不同的方式使用R。 皮尔逊系数似乎是Mt4脚本的那个。 Valeriy Yastremskiy 2020.05.18 09:21 #17840 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 当你想在宏观经济数据（美国就业人数）上建立一个模型，但却遇到了冠状病毒时的那种感觉 一个单一的外部因素不可能在一个大的区间内是显著的。你必须带着附近的一群人，至少要多几个人。这句话更准确。冠状病毒不能被计算在内，尽管你可以/应该将其与危机进行比较。至少要强调哪些因素仍然重要。 1...177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
当你想在宏观经济数据（美国就业人数）上建立一个模型时，却遇到了冠状病毒的那种感觉
是的，是的，我们的模型被重新训练...
这里有一个下载文件的链接，即使是压缩文件也不适合放在论坛上。
https://dropmefiles.com.ua/56CDZB
在我的标志上训练模型，不知道acurasi会是什么。
但如果你把样本增加到一年（2019年），你至少可以看到2018年的一个趋势
从两个样本的合并中，我们得到准确率=68.06261099940409
而且，从图中可以看出，新树的趋势已经走到了侧面。
决定对两个样本分别进行训练，因为我必须对它们进行修剪，正如你所说的结果。
Ваша Accuracy=65.46896295378517
Mine Accuracy=68.03370090447281
当你想在宏观经济数据（美国就业人数）上建立一个模型时，却遇到了冠状病毒的那种感觉
)))
从两个样本的合并中得出的准确率=68.06261099940409
而且，从图中可以看出，新树的趋势已经走偏了。
所以你和我的星座是一起的？
Ваша Accuracy=65.46896295378517
我的准确度=68.03370090447281。
你这是一个很好的标志!3%的差异，这是很重要的...你一定为这个特殊的ZZ设置了你的标志？
1) 还有一个问题，你如何在MT4中进行ketbust交易？
2）我能否在mt4中使用R进行交易，例如在.tt文件中写入信号，让我的EA读取文件并在mt4中开/平仓？
)))
所以你的星座和我的星座是一起的？
是的。
我可以用我的样本给你看看--也许你的训练方法会显示出不同的结果。
你这是一个很好的标志!3%的差异，这是很重要的...你一定为这个特定区域设置了你的特质？
实际上3%是在误差范围内的，如果你像我以前那样做几十万个模型，变化可以达到10%。
是的，我有很多与目标有关的ZZ。然而，我要说的是，不同的工具有不同的最佳ZZ点差，如果我调整它，结果会更好。事实上，ZZ是在不改变趋势的情况下，将价格回归到过去。
1) 还有一个问题，你如何在MT4中交易ketbust？
2) 我能否通过R在mt4中进行交易，例如在tht文件中写一个信号，让mt4中的EA读取文件并开/平仓。
1.我在MT5中交易。我有一个模型解释班，但它不是我的，所以我不能分发。
2.是的，你当然可以通过文件工作，这就是许多贸易复印机的工作方式...
是的。
1）我可以用我自己的样本给你看--也许你的训练方法会显示出不同的结果。
2）实际上3%是在误差范围内的，如果你像我以前那样做几十万个模型，差价可以达到10%。
3).是的，你当然可以通过文件工作，这就是许多交易复印机的工作方式...
1）不，你不应该，至少现在还不应该，主要的是征兆。
2）根据经验，就像它一样--误差越接近模型可能性的极限，误差的跨度就越小，如果模型给出了55%，那么5%就是一个误差，但如果模型的极限是68%，那么跨度就小于1%。
3）这类程序/顾问的名称应该是什么？ 如何用谷歌搜索？ 我只是一个完全的MT4/5新手，我有一些想法来计算，如果你想参与，我将很高兴这样做。
1）不，你不应该，至少现在还不应该，主要的是标志。
2）根据经验，比如--误差越接近模型可能性的极限，误差范围就越小，如果模型给出的是55%，那么5%就是误差，但如果模型的极限是68%，那么点差就小于1%。
3）这类程序/专家顾问的名称是什么？ 如何在谷歌上搜索？ 我只是一个完全的MT4/5新手，我有一些想法，如果你想参与，我很乐意。
1.好的。
2.我可能只是在那里得到了60%的好处。
3.是的，所以要寻找 "Deal Copyer"。这也是 一种选择。 取决于想法。
伙计们，请查看!!!!不要把它当作广告，但我参加过一个开放日，他们在那里谈到了培训，你知道总体结果是积极的。
首先，你可以学习Python，其次，他们教你如何使用知名的库。不过，主持人对我的一个问题撒了一点谎，但这是一件很平凡的事情，所以请想提高这方面知识的人。他们还获得了就业。
https://neural-university.ru/main。
但我不是在做广告，只是建议而已，愿版主不要禁止我......。
3.是的，所以要寻找 "交易复制者"
谢谢
取决于想法。
这里有一个例子。
正常的趋势算法，没有参数，没有调整，只有一个波动，平滑了一条信号线。
我认为这个机器人没有参数，没有优化，没有MO，只有适应性和光谱分析。 用普通的指标是做不到的。 你不会在7个月后成功获得1700点。
如果你想实现这样的机器人，你应该在MT4中编写主成分法和皮尔逊相关系数的计算。
如果你不知道如何使用Mt4，你就不能正确地实施它。
谢谢
例如，这是其中的一个。
通常的趋势算法，没有参数，没有调整，只有一个扫频，平滑一个信号线。
我认为这个机器人没有参数，也没有优化，只有适应性和光谱分析。 你不能用普通的指标来做这些。 7个月内1700点。
如果你想实现这样的机器人，你应该在MT4中编写主成分法和皮尔逊相关系数的计算。
如果我不知道怎么做，我会尝试以不同的方式使用R。
当你想在宏观经济数据（美国就业人数）上建立一个模型，但却遇到了冠状病毒时的那种感觉
一个单一的外部因素不可能在一个大的区间内是显著的。你必须带着附近的一群人，至少要多几个人。这句话更准确。冠状病毒不能被计算在内，尽管你可以/应该将其与危机进行比较。至少要强调哪些因素仍然重要。