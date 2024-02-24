交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1784

当你想在宏观经济数据（美国就业人数）上建立一个模型时，却遇到了冠状病毒的那种感觉


 
mytarmailS:

是的，是的，我们的模型被重新训练...

这里有一个下载文件的链接，即使是压缩文件也不适合放在论坛上。

https://dropmefiles.com.ua/56CDZB


在我的标志上训练模型，不知道acurasi会是什么。

但如果你把样本增加到一年（2019年），你至少可以看到2018年的一个趋势


从两个样本的合并中，我们得到准确率=68.06261099940409

而且，从图中可以看出，新树的趋势已经走到了侧面。


决定对两个样本分别进行训练，因为我必须对它们进行修剪，正如你所说的结果。

Ваша Accuracy=65.46896295378517


Mine Accuracy=68.03370090447281


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

当你想在宏观经济数据（美国就业人数）上建立一个模型时，却遇到了冠状病毒的那种感觉

)))


阿列克谢-维亚兹米 金。

从两个样本的合并中得出的准确率=68.06261099940409

而且，从图中可以看出，新树的趋势已经走偏了。

所以你和我的星座是一起的？

阿列克谢-维亚兹米 金。

Ваша Accuracy=65.46896295378517

我的准确度=68.03370090447281。


你这是一个很好的标志!3%的差异，这是很重要的...你一定为这个特殊的ZZ设置了你的标志？


1) 还有一个问题，你如何在MT4中进行ketbust交易？

2）我能否在mt4中使用R进行交易，例如在.tt文件中写入信号，让我的EA读取文件并在mt4中开/平仓？

 
mytarmailS:

)))


所以你的星座和我的星座是一起的？

是的。

我可以用我的样本给你看看--也许你的训练方法会显示出不同的结果。

mytarmailS:

你这是一个很好的标志!3%的差异，这是很重要的...你一定为这个特定区域设置了你的特质？

实际上3%是在误差范围内的，如果你像我以前那样做几十万个模型，变化可以达到10%。

是的，我有很多与目标有关的ZZ。然而，我要说的是，不同的工具有不同的最佳ZZ点差，如果我调整它，结果会更好。事实上，ZZ是在不改变趋势的情况下，将价格回归到过去。

mytarmailS:

1) 还有一个问题，你如何在MT4中交易ketbust？

2) 我能否通过R在mt4中进行交易，例如在tht文件中写一个信号，让mt4中的EA读取文件并开/平仓。

1.我在MT5中交易。我有一个模型解释班，但它不是我的，所以我不能分发。

2.是的，你当然可以通过文件工作，这就是许多贸易复印机的工作方式...

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

是的。

1）我可以用我自己的样本给你看--也许你的训练方法会显示出不同的结果。

2）实际上3%是在误差范围内的，如果你像我以前那样做几十万个模型，差价可以达到10%。

3).是的，你当然可以通过文件工作，这就是许多交易复印机的工作方式...

1）不，你不应该，至少现在还不应该，主要的是征兆。

2）根据经验，就像它一样--误差越接近模型可能性的极限，误差的跨度就越小，如果模型给出了55%，那么5%就是一个误差，但如果模型的极限是68%，那么跨度就小于1%。

3）这类程序/顾问的名称应该是什么？ 如何用谷歌搜索？ 我只是一个完全的MT4/5新手，我有一些想法来计算，如果你想参与，我将很高兴这样做。

 
mytarmailS:

1）不，你不应该，至少现在还不应该，主要的是标志。

2）根据经验，比如--误差越接近模型可能性的极限，误差范围就越小，如果模型给出的是55%，那么5%就是误差，但如果模型的极限是68%，那么点差就小于1%。

3）这类程序/专家顾问的名称是什么？ 如何在谷歌上搜索？ 我只是一个完全的MT4/5新手，我有一些想法，如果你想参与，我很乐意。

1.好的。

2.我可能只是在那里得到了60%的好处。

3.是的，所以要寻找 "Deal Copyer"。这也是 一种选择。 取决于想法。

 

阿列克谢-维亚兹米 金。

3.是的，所以要寻找 "交易复制者"

谢谢

阿列克谢-维亚兹米 金。

取决于想法。

这里有一个例子。

正常的趋势算法，没有参数，没有调整，只有一个波动，平滑了一条信号线。

我认为这个机器人没有参数，没有优化，没有MO，只有适应性和光谱分析。 用普通的指标是做不到的。 你不会在7个月后成功获得1700点。

如果你想实现这样的机器人，你应该在MT4中编写主成分法和皮尔逊相关系数的计算。

如果你不知道如何使用Mt4，你就不能正确地实施它。

 
mytarmailS:

谢谢

例如，这是其中的一个。

通常的趋势算法，没有参数，没有调整，只有一个扫频，平滑一个信号线。

我认为这个机器人没有参数，也没有优化，只有适应性和光谱分析。 你不能用普通的指标来做这些。 7个月内1700点。

如果你想实现这样的机器人，你应该在MT4中编写主成分法和皮尔逊相关系数的计算。

如果我不知道怎么做，我会尝试以不同的方式使用R。

皮尔逊系数似乎是Mt4脚本的那个。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

当你想在宏观经济数据（美国就业人数）上建立一个模型，但却遇到了冠状病毒时的那种感觉


一个单一的外部因素不可能在一个大的区间内是显著的。你必须带着附近的一群人，至少要多几个人。这句话更准确。冠状病毒不能被计算在内，尽管你可以/应该将其与危机进行比较。至少要强调哪些因素仍然重要。

