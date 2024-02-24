交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 889 1...882883884885886887888889890891892893894895896...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2018.05.08 17:07 #8881 elibrarius。训练时，它得到了神经元的权重和偏移量，并根据它们计算新数据的输出。因此，她仅仅通过统计就得到了这些重量。否则它就不能在不知道最后一棒是什么的情况下分配重量。或者说，这些网比我想象的更原始...... Aleksei Kuznetsov 2018.05.08 17:19 #8882 阿列克谢-维亚兹米 金。因此，她仅仅通过统计就得到了这些重量。否则它就不能在不知道最后一棒是什么的情况下分配重量。或者网络比我想象的更原始...... 当然是通过统计，就像森林，就像你的数组。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.08 17:23 #8883 elibrarius。 当然，通过统计，森林也是如此，你的数组也是如此。我的意思是，那么就没有必要按哪个时间顺序来提交资料进行分析。 [删除] 2018.05.08 17:28 #8884 阿列克谢-维亚兹米 金。我的意思是，那么就没有必要按哪个时间顺序来分析这些信息。几乎没有，只是因为锁定低点或复发。 但它们通常会自己突破低谷，如果有必要，你可以重新训练它们几次，并对它们进行比较。 forexman77 2018.05.08 19:04 #8885 如何选择随机森林 中的最佳树或创建平均树？ Aleksey Vyazmikin 2018.05.08 19:50 #8886 我认为一棵树的规则越少，模型就越稳定，这样的假设是否正确？ 那么什么比例才算正常？我有403933行用于训练，形成了69779条规则，所以结果是每5.79行就有一条规则，这在我看来是太多了，还是正常？如果你看一下可靠性，比率向上变化，这意味着分布不均匀，但你如何看到它的存在... Aleksey Vyazmikin 2018.05.09 02:48 #8887 这里是准备好的第一个测试对象--2015-2016年的培训，从2017年开始在选定的树形规则上进行纯交易--没有损失--已经不错了？ 反对没有NS的交易--培训（唉--调整和优化）2016-2017年 仍然不明白最好的方法是什么--最后是选择规则并把它们变成代码--非常费力的手工工作......。需要某种自动化的过程。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.09 02:54 #8888 而这是2017-2018年通过树状规则的输入，但过滤器还没有整合到训练数据集上 Aleksey Vyazmikin 2018.05.09 03:40 #8889 阿列克谢-维亚兹米 金。我们需要某种自动化的过程。知道了!程序已经将不同输入数据的行按规则分组（我告诉过你，你可以将结果卸成文件，但对每一行都有一些变量集，统计数字和规则编号），现在我们需要找到这些行中哪些变量是相同的--这将是规则！这将是我们的目标。 我会睡觉，并思考如何更好地组织它--任何想法--写！"。 [删除] 2018.05.09 06:52 #8890 Aleksey Vyazmikin: 知道了!程序已经按规则将不同输入数据的行分组（我告诉过你，你可以将结果卸成文件，但每行都有一些变量集，统计数字和规则编号），现在你需要找到这些行中哪些变量是相同的--那将是规则我要睡一觉，想想如何更好地组织它--任何想法--写吧！"。你已经在没有树的情况下工作了）尝试添加我在森林上的文章中的优化器，也许结果会改善。 如果你需要的话，代码是可用的。 1...882883884885886887888889890891892893894895896...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
训练时，它得到了神经元的权重和偏移量，并根据它们计算新数据的输出。
当然，通过统计，森林也是如此，你的数组也是如此。
我的意思是，那么就没有必要按哪个时间顺序来提交资料进行分析。
几乎没有，只是因为锁定低点或复发。但它们通常会自己突破低谷，如果有必要，你可以重新训练它们几次，并对它们进行比较。
如何选择随机森林 中的最佳树或创建平均树？
我认为一棵树的规则越少，模型就越稳定，这样的假设是否正确？
那么什么比例才算正常？我有403933行用于训练，形成了69779条规则，所以结果是每5.79行就有一条规则，这在我看来是太多了，还是正常？如果你看一下可靠性，比率向上变化，这意味着分布不均匀，但你如何看到它的存在...
这里是准备好的第一个测试对象--2015-2016年的培训，从2017年开始在选定的树形规则上进行纯交易--没有损失--已经不错了？
反对没有NS的交易--培训（唉--调整和优化）2016-2017年
仍然不明白最好的方法是什么--最后是选择规则并把它们变成代码--非常费力的手工工作......。需要某种自动化的过程。
而这是2017-2018年通过树状规则的输入，但过滤器还没有整合到训练数据集上
我们需要某种自动化的过程。
知道了!程序已经将不同输入数据的行按规则分组（我告诉过你，你可以将结果卸成文件，但对每一行都有一些变量集，统计数字和规则编号），现在我们需要找到这些行中哪些变量是相同的--这将是规则！这将是我们的目标。
我会睡觉，并思考如何更好地组织它--任何想法--写！"。
你已经在没有树的情况下工作了）尝试添加我在森林上的文章中的优化器，也许结果会改善。
如果你需要的话，代码是可用的。