交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1790

新评论
 
mytarmailS:

50万分钟 :)

不，让我们先试着做一个简单的，只有余额和价格的。

你如何将余额与没有日期的图表进行比较？

 
生计与市场的比率））））面团适合的时候就是适合的。不可能配给，你总是要保持跟踪。市场也喜欢)))) 妻子做的馅饼))))
 
Aleksey Vyazmikin:

而没有日期，你如何将余额与图表进行比较？

余额的变化意味着之前有一个条目。

 
Valeriy Yastremskiy:

改变余额意味着之前有一个条目。

令人怀疑的做法...

 
Aleksey Vyazmikin:

有问题的方法...

你可以剪掉EA中不起作用的部分。这将是更准确的，而且需要分析的数据更少。

 
Valeriy Yastremskiy:

你可以剪掉EA中不起作用的部分。这将是更准确的。而且需要分析的数据更少。

我想这是行不通的。如果我们把非交易部分剪掉，任何指标方法都不会起作用。

 
Aleksey Vyazmikin:

我想，这并不可行。如果你把非交易部分拿出来，任何指标方法都不会起作用。

交易地块是从盈利到亏损的不同效率的区域。他们有一个目标估计。非交易区域是那些没有信息的区域，如果只有一个人在测试器中运行它们，它们将是有用的。你可以使用交易图进行训练，而不是在测试器中进行评估。

主要的估计不是由指标而是由专家顾问完成的。

 
mytarmailS:

50万分钟 :)

不，让我们先试着做一个简单的，只有余额和价格的。

附上。

附加的文件：
000.zip  5379 kb
 
Valeriy Yastremskiy:

交易地块是从盈利到亏损的不同效率的区域。他们有一个目标评估。不可交易的图是无数据的图，除非你在测试器中运行它们，在这种情况下，它们将是有用的。你可以使用交易图进行训练，而不是在测试器中进行评估。

主要的估计不是由指标而是由专家顾问。

这与交易无关，如果人们需要从图表中获得信息，而这可以在不跳过历史的情况下获得，否则将被扭曲，同样的波幅将被错误地计算。在进入市场 的那一刻，这些信息已经是众所周知的了，因此它对于构建模型是必要的。

 
Aleksey Vyazmikin:

给你。

我不得不学习Excel，并对余额数据进行取整，因为我无法从R中读取文件，我必须花一个小时的时间在Excel中吐出并纠正它。

Aleksey Vyazmikin:

而没有日期，你如何将余额与图表进行比较？

我实际上认为，余额也算在每个蜡烛图上，图表将是可比较的)))))。

我已经解决了这个问题，我把余额的开始和结束日期/时间和OHLC文件的价格与相同的日期对齐。 因此，OHLC文件开始于同一分钟，结束于同一分钟的余额。然后我简单地用价格内插（拉伸）了余额


这就是它的模样。

你可以检查是否一切正常，至少用眼睛看）。

现在我们将进行实验

UPD=============

我喝了杯咖啡，心想，插值是不对的，如果TS很久没有交易，可能会有很大的偏差。 妈的，我需要.....，像现实中一样计算每根蜡烛的余额，否则将无法工作，否则不现实的条形将....。

你能数出每支蜡烛上的余额吗？我没有心情进行编码和思考 :)

1...178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797...3399
新评论