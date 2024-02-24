交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1790 1...178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 21:41 #17891 mytarmailS:50万分钟 :) 不，让我们先试着做一个简单的，只有余额和价格的。 你如何将余额与没有日期的图表进行比较？ Valeriy Yastremskiy 2020.05.22 21:47 #17892 生计与市场的比率））））面团适合的时候就是适合的。不可能配给，你总是要保持跟踪。市场也喜欢)))) 妻子做的馅饼)))) Valeriy Yastremskiy 2020.05.22 21:49 #17893 Aleksey Vyazmikin:而没有日期，你如何将余额与图表进行比较？ 余额的变化意味着之前有一个条目。 Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 21:53 #17894 Valeriy Yastremskiy:改变余额意味着之前有一个条目。 令人怀疑的做法... Valeriy Yastremskiy 2020.05.22 21:59 #17895 Aleksey Vyazmikin:有问题的方法... 你可以剪掉EA中不起作用的部分。这将是更准确的，而且需要分析的数据更少。 Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 22:04 #17896 Valeriy Yastremskiy:你可以剪掉EA中不起作用的部分。这将是更准确的。而且需要分析的数据更少。 我想这是行不通的。如果我们把非交易部分剪掉，任何指标方法都不会起作用。 Valeriy Yastremskiy 2020.05.22 22:12 #17897 Aleksey Vyazmikin:我想，这并不可行。如果你把非交易部分拿出来，任何指标方法都不会起作用。 交易地块是从盈利到亏损的不同效率的区域。他们有一个目标估计。非交易区域是那些没有信息的区域，如果只有一个人在测试器中运行它们，它们将是有用的。你可以使用交易图进行训练，而不是在测试器中进行评估。 主要的估计不是由指标而是由专家顾问完成的。 Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 22:35 #17898 mytarmailS:50万分钟 :) 不，让我们先试着做一个简单的，只有余额和价格的。 附上。 附加的文件： 000.zip 5379 kb Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 22:38 #17899 Valeriy Yastremskiy:交易地块是从盈利到亏损的不同效率的区域。他们有一个目标评估。不可交易的图是无数据的图，除非你在测试器中运行它们，在这种情况下，它们将是有用的。你可以使用交易图进行训练，而不是在测试器中进行评估。 主要的估计不是由指标而是由专家顾问。 这与交易无关，如果人们需要从图表中获得信息，而这可以在不跳过历史的情况下获得，否则将被扭曲，同样的波幅将被错误地计算。在进入市场 的那一刻，这些信息已经是众所周知的了，因此它对于构建模型是必要的。 mytarmailS 2020.05.23 07:12 #17900 Aleksey Vyazmikin:给你。 我不得不学习Excel，并对余额数据进行取整，因为我无法从R中读取文件，我必须花一个小时的时间在Excel中吐出并纠正它。 Aleksey Vyazmikin:而没有日期，你如何将余额与图表进行比较？ 我实际上认为，余额也算在每个蜡烛图上，图表将是可比较的)))))。 我已经解决了这个问题，我把余额的开始和结束日期/时间和OHLC文件的价格与相同的日期对齐。 因此，OHLC文件开始于同一分钟，结束于同一分钟的余额。然后我简单地用价格内插（拉伸）了余额 这就是它的模样。 你可以检查是否一切正常，至少用眼睛看）。 现在我们将进行实验 UPD============= 我喝了杯咖啡，心想，插值是不对的，如果TS很久没有交易，可能会有很大的偏差。 妈的，我需要.....，像现实中一样计算每根蜡烛的余额，否则将无法工作，否则不现实的条形将....。 你能数出每支蜡烛上的余额吗？我没有心情进行编码和思考 :) 1...178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
不，让我们先试着做一个简单的，只有余额和价格的。
你如何将余额与没有日期的图表进行比较？
余额的变化意味着之前有一个条目。
令人怀疑的做法...
你可以剪掉EA中不起作用的部分。这将是更准确的，而且需要分析的数据更少。
我想这是行不通的。如果我们把非交易部分剪掉，任何指标方法都不会起作用。
交易地块是从盈利到亏损的不同效率的区域。他们有一个目标估计。非交易区域是那些没有信息的区域，如果只有一个人在测试器中运行它们，它们将是有用的。你可以使用交易图进行训练，而不是在测试器中进行评估。
主要的估计不是由指标而是由专家顾问完成的。
附上。
这与交易无关，如果人们需要从图表中获得信息，而这可以在不跳过历史的情况下获得，否则将被扭曲，同样的波幅将被错误地计算。在进入市场 的那一刻，这些信息已经是众所周知的了，因此它对于构建模型是必要的。
我不得不学习Excel，并对余额数据进行取整，因为我无法从R中读取文件，我必须花一个小时的时间在Excel中吐出并纠正它。
我实际上认为，余额也算在每个蜡烛图上，图表将是可比较的)))))。
我已经解决了这个问题，我把余额的开始和结束日期/时间和OHLC文件的价格与相同的日期对齐。 因此，OHLC文件开始于同一分钟，结束于同一分钟的余额。然后我简单地用价格内插（拉伸）了余额
这就是它的模样。
你可以检查是否一切正常，至少用眼睛看）。
现在我们将进行实验
UPD=============
我喝了杯咖啡，心想，插值是不对的，如果TS很久没有交易，可能会有很大的偏差。 妈的，我需要.....，像现实中一样计算每根蜡烛的余额，否则将无法工作，否则不现实的条形将....。
你能数出每支蜡烛上的余额吗？我没有心情进行编码和思考 :)