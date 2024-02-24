交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1788 1...178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795...3399 新评论 mytarmailS 2020.05.22 06:09 #17871 Valeriy Yastremskiy:这很容易看，你突出显示这些部分，看看这些部分的AFC在所有的TF上有什么不同，你需要抓住这些差异。 帽子...))) mt_linux_wine_haltura 2020.05.22 08:44 #17872 你好，有什么结果了吗？我可以看看代码吗？ Valeriy Yastremskiy 2020.05.22 10:19 #17873 mytarmailS:帽子...))) 有足够长度的区域，不同的EA逻辑有不同的表现，还有短的排水区，如果你看报告，排水率总是高于存款的增加，通常在大的排水后没有数据。有小李子的区域，通常BP会回到猫头鹰表现满意的区域。也就是说，ACH也可以迟到。 Dang I'm slicing in circles))))) Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 10:42 #17874 mytarmailS: 我不知道，不认为，不尝试，因为对我来说，进入点更简单，更客观，但它是imho 我可以具体给你什么来检验你的假设？ mytarmailS 2020.05.22 10:56 #17875 Aleksey Vyazmikin:我到底应该给你什么来测试你的假设？ 只是一个价格，和一个标记的目标--什么是TS工作什么是系统搞砸了作为一个矢量00001111100 你可以像这样在天平上画出相位 但这是微不足道的，最好是考虑斜率角 如果你不知道价格和平衡图，我可以试试。 Aleksey Nikolayev 2020.05.22 10:57 #17876 应用业余无线电方法的一些理由是将随机过程分解为一系列正交函数的Karunen-Loeve定理。这与傅里叶分解有部分相似，但明显不同的是，系数是随机变量而不是数字。 对我们来说，应用这个分解的问题是：a）零点近似中的价格与SB相似，对它来说，这个分解没有预测价值b）在更精确的近似中，价格基本上是复杂的非平稳的，这导致了这个定理的根本不适用性（未来ACF未知）。 Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 11:08 #17877 mytarmailS:仅仅是价格，以及标明的目标--TS是什么在工作，系统作为一个载体搞砸了什么 00001111100 看，最简单的变体--如果我们开盘，在时间间隔内有利润，我们就填 "1"，如果有损失，我们就填 "0"？ 我们应该如何处理那些我们没有交易过的部门？事实证明，目标会有3个值？ Valeriy Yastremskiy 2020.05.22 11:10 #17878 Aleksey Nikolayev:应用业余无线电方法的一些理由是将随机过程分解为一系列正交函数的Karunen-Loeve定理。这与傅里叶分解有部分相似，但明显不同的是，系数是随机变量而不是数字。 对我们来说，应用这个分解的问题是：a）零点近似中的价格与SB相似，对它来说，这个分解没有预测价值b）在更精确的近似中，价格基本上是复杂的非平稳的，这导致这个定理在原则上不适用（未来ACF未知）。 什么可能是BP国投？在第一个近似值中要考虑哪些参数，平均数，描述性行为，如何分级，电流，如何将刻度从月到分和到刻度的关系。 mytarmailS:仅仅是价格，以及标明的目标--TP的作用是什么，系统以向量00001111100的形式搞砸了什么？ 说实话，我一下子不明白，在每个价格上，你应该把0或1)))))。 Aleksey Vyazmikin 2020.05.22 11:12 #17879 mytarmailS: 只要把价格和平衡表发给我，我就会去做。 什么时期的折扣？ 一个标准的报告可以吗？ mytarmailS 2020.05.22 11:15 #17880 Aleksey Vyazmikin:我应该在什么时期打折？ 标准报告适合吗？ 无论你想要什么期限，但在合理的范围内，但请只提供价格和余额，不要太多，以免折磨我的笔记本电脑) 1...178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这很容易看，你突出显示这些部分，看看这些部分的AFC在所有的TF上有什么不同，你需要抓住这些差异。
帽子...)))
有足够长度的区域，不同的EA逻辑有不同的表现，还有短的排水区，如果你看报告，排水率总是高于存款的增加，通常在大的排水后没有数据。有小李子的区域，通常BP会回到猫头鹰表现满意的区域。也就是说，ACH也可以迟到。
Dang I'm slicing in circles)))))
我不知道，不认为，不尝试，因为对我来说，进入点更简单，更客观，但它是imho
我可以具体给你什么来检验你的假设？
我到底应该给你什么来测试你的假设？
只是一个价格，和一个标记的目标--什么是TS工作什么是系统搞砸了作为一个矢量00001111100
你可以像这样在天平上画出相位
但这是微不足道的，最好是考虑斜率角
如果你不知道价格和平衡图，我可以试试。
应用业余无线电方法的一些理由是将随机过程分解为一系列正交函数的Karunen-Loeve定理。这与傅里叶分解有部分相似，但明显不同的是，系数是随机变量而不是数字。
对我们来说，应用这个分解的问题是：a）零点近似中的价格与SB相似，对它来说，这个分解没有预测价值b）在更精确的近似中，价格基本上是复杂的非平稳的，这导致了这个定理的根本不适用性（未来ACF未知）。
仅仅是价格，以及标明的目标--TS是什么在工作，系统作为一个载体搞砸了什么 00001111100
看，最简单的变体--如果我们开盘，在时间间隔内有利润，我们就填 "1"，如果有损失，我们就填 "0"？
我们应该如何处理那些我们没有交易过的部门？事实证明，目标会有3个值？
什么可能是BP国投？在第一个近似值中要考虑哪些参数，平均数，描述性行为，如何分级，电流，如何将刻度从月到分和到刻度的关系。
说实话，我一下子不明白，在每个价格上，你应该把0或1)))))。
只要把价格和平衡表发给我，我就会去做。
什么时期的折扣？一个标准的报告可以吗？
无论你想要什么期限，但在合理的范围内，但请只提供价格和余额，不要太多，以免折磨我的笔记本电脑)