交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1779 1...177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2020.05.10 18:24 #17781 mytarmailS: 显示一个有交易的图表 你可以看到条形码和良好分类的区域。 这是在你每条都激活的情况下。 mytarmailS 2020.05.10 18:34 #17782 阿列克谢-维亚兹米 金。 你可以看到堵塞的地方和良好的分类区域。 这是在你每条都激活的情况下。 是的，它看起来像我的... 那么，我们需要思考并减少错误...... 我看到两种方式 1）提高标志的质量，这是我在两页前写过的。 2）改变/抹平价格，但在它到达培训之前，事后抹平是没有用的。 Aleksey Vyazmikin 2020.05.10 18:43 #17783 mytarmailS: 是的，它看起来像我的... 那么，我们需要思考并减少错误... 我看到两种方式 1）提高标志的质量，这是我在两页前写的。 2）改变/抹平价格，但要在培训之前，事后抹平是没有意义的。 你认为我们有相同的预测因素吗？:) 有可能从目前的情况中挤出一些东西来--想出一个策略。 我添加了一个条件--只针对当前ZZ激活，即捕捉反转的情况。 mytarmailS 2020.05.10 18:45 #17784 阿列克谢-维亚兹米 金。 你认为我们有相同的预测因素吗？:) 你认为你可以从OHLC中产生很多不同的？:) 目标是一样的... 同样的acuracies ... Aleksey Vyazmikin 2020.05.10 18:49 #17785 mytarmailS: 你认为你可以从OHLC中产生很多不同的东西吗？:) 目标是一样的... 阿库拉西也是如此... 例如，我没有任何纯粹的回归者。 我可以放弃OHLC，生成预测器，并按照你的要求检查协同作用？ mytarmailS 2020.05.10 19:07 #17786 阿列克谢-维亚兹米 金。 例如，我没有任何纯粹的回归者。 我可以放弃OHLC，生成预测器并检查协同作用，如你所愿？ 给我打电话，让我们看看....。我今天肯定不会看的，对不起，我现在有其他事情要做。 Farkhat Guzairov 2020.05.10 19:48 #17787 阿列克谢-维亚兹米 金。 这不是一个选项。公寓里有太多的囤积物。 当然，你可以把买入时的激活阈值改为0.65，卖出时改为0.35。 你是否总是有更大的连续损失，关于没有参加培训的历史报告？ >当然，你可以把买入的激活阈值移到0.65，卖出的激活阈值移到0.35。 还有，你会多长时间、在什么时候改变这些参数，也就是说，激活的数据发生变化的标志是什么？你是否有可能在国民议会之后测试该系统，并选择过滤器（激活）的最佳值？ Aleksey Vyazmikin 2020.05.10 20:14 #17788 法尔哈特-古扎罗夫。 你是否总是有更大的连续损失，没有参加培训的历史报告？ >当然，你可以把买入的激活阈值移到0.65，卖出的激活阈值移到0.35。 还有，你会多长时间、在什么时候改变这些参数，也就是说，激活的数据发生变化的标志是什么？你会在NS后测试系统，并选择过滤器的最佳值（激活）吗？ 这些报告没有参与培训。 这被称为平衡，只做一次。 瞄准的问题是，它没有这样的策略，所以在高分类精度下，你会得到一个裸体状态的李子。 mytarmailS 2020.05.10 20:20 #17789 阿列克谢-维亚兹米 金。 报告没有参加过培训。 这被称为平衡，只需做一次。 瞄准的问题是没有这样的策略，所以赤裸裸的分类的高准确性导致了梅开二度。 高精度不是70%。 Farkhat Guzairov 2020.05.10 20:23 #17790 阿列克谢-维亚兹米 金。 目标的问题是，它缺乏这样的策略，所以在裸体的高分类精度下，你会得到一个梅花。 战略......所以在MO之后，你仍然需要一个整体战略？我认为MO的目的是最终给你一个建议，让你交易（多/空）或不交易。 1...177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
显示一个有交易的图表
你可以看到条形码和良好分类的区域。
这是在你每条都激活的情况下。
你可以看到堵塞的地方和良好的分类区域。
这是在你每条都激活的情况下。
是的，它看起来像我的...
那么，我们需要思考并减少错误......
我看到两种方式
1）提高标志的质量，这是我在两页前写过的。
2）改变/抹平价格，但在它到达培训之前，事后抹平是没有用的。
是的，它看起来像我的...
那么，我们需要思考并减少错误...
我看到两种方式
1）提高标志的质量，这是我在两页前写的。
2）改变/抹平价格，但要在培训之前，事后抹平是没有意义的。
你认为我们有相同的预测因素吗？:)
有可能从目前的情况中挤出一些东西来--想出一个策略。
我添加了一个条件--只针对当前ZZ激活，即捕捉反转的情况。
你认为我们有相同的预测因素吗？:)
你认为你可以从OHLC中产生很多不同的？:)
目标是一样的...
同样的acuracies ...
你认为你可以从OHLC中产生很多不同的东西吗？:)
目标是一样的...
阿库拉西也是如此...
例如，我没有任何纯粹的回归者。
我可以放弃OHLC，生成预测器，并按照你的要求检查协同作用？
例如，我没有任何纯粹的回归者。
我可以放弃OHLC，生成预测器并检查协同作用，如你所愿？
给我打电话，让我们看看....。我今天肯定不会看的，对不起，我现在有其他事情要做。
这不是一个选项。公寓里有太多的囤积物。
当然，你可以把买入时的激活阈值改为0.65，卖出时改为0.35。
你是否总是有更大的连续损失，关于没有参加培训的历史报告？
>当然，你可以把买入的激活阈值移到0.65，卖出的激活阈值移到0.35。
还有，你会多长时间、在什么时候改变这些参数，也就是说，激活的数据发生变化的标志是什么？你是否有可能在国民议会之后测试该系统，并选择过滤器（激活）的最佳值？
你是否总是有更大的连续损失，没有参加培训的历史报告？
>当然，你可以把买入的激活阈值移到0.65，卖出的激活阈值移到0.35。
还有，你会多长时间、在什么时候改变这些参数，也就是说，激活的数据发生变化的标志是什么？你会在NS后测试系统，并选择过滤器的最佳值（激活）吗？
这些报告没有参与培训。
这被称为平衡，只做一次。
瞄准的问题是，它没有这样的策略，所以在高分类精度下，你会得到一个裸体状态的李子。
报告没有参加过培训。
这被称为平衡，只需做一次。
瞄准的问题是没有这样的策略，所以赤裸裸的分类的高准确性导致了梅开二度。
高精度不是70%。
目标的问题是，它缺乏这样的策略，所以在裸体的高分类精度下，你会得到一个梅花。
战略......所以在MO之后，你仍然需要一个整体战略？我认为MO的目的是最终给你一个建议，让你交易（多/空）或不交易。