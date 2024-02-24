交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1779

mytarmailS:

显示一个有交易的图表

你可以看到条形码和良好分类的区域。

这是在你每条都激活的情况下。



 
阿列克谢-维亚兹米 金。

是的，它看起来像我的...

那么，我们需要思考并减少错误......

我看到两种方式

1）提高标志的质量，这是我在两页前写过的。

2）改变/抹平价格，但在它到达培训之前，事后抹平是没有用的。

 
mytarmailS:

你认为我们有相同的预测因素吗？:)

有可能从目前的情况中挤出一些东西来--想出一个策略。

我添加了一个条件--只针对当前ZZ激活，即捕捉反转的情况。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

mytarmailS:

例如，我没有任何纯粹的回归者。

我可以放弃OHLC，生成预测器，并按照你的要求检查协同作用？

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

给我打电话，让我们看看....。我今天肯定不会看的，对不起，我现在有其他事情要做。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

这不是一个选项。公寓里有太多的囤积物。

当然，你可以把买入时的激活阈值改为0.65，卖出时改为0.35。


你是否总是有更大的连续损失，关于没有参加培训的历史报告？

法尔哈特-古扎罗夫

你是否总是有更大的连续损失，没有参加培训的历史报告？

这些报告没有参与培训。

这被称为平衡，只做一次。

瞄准的问题是，它没有这样的策略，所以在高分类精度下，你会得到一个裸体状态的李子。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

高精度不是70%。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

目标的问题是，它缺乏这样的策略，所以在裸体的高分类精度下，你会得到一个梅花。

战略......所以在MO之后，你仍然需要一个整体战略？我认为MO的目的是最终给你一个建议，让你交易（多/空）或不交易。

