交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1791 1...178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798...3399 新评论 [删除] 2020.05.23 07:39 #17901 出售外汇书籍，价格便宜 )) 附加的文件： DBDDA14C-0B70-4C45-B164-0E0512CBCC09.jpeg 796 kb mytarmailS 2020.05.23 07:59 #17902 Maxim Dmitrievsky: 出售外汇书籍，价格便宜)) ))))，真是个混蛋！) 我有一个想法，用Python写一个平台，没有任何交易，只有图表，可以舒适地观看，与它们互动等，这很难吗？ Renat Akhtyamov 2020.05.23 08:27 #17903 马克西姆-德米特里耶夫斯基： 出售外汇书籍，便宜的) ahahaha [删除] 2020.05.23 08:41 #17904 mytarmailS:))))，这是一派胡言) 我有一个想法，用python写一个平台，没有任何交易，只有图表，可以舒适地观看，与它们互动等，这很难吗？ 对平台的权利？我不知道，我只是做数据分析。这并不难做到，但为什么？ [删除] 2020.05.23 08:49 #17905 顺便说一句，这些都是非常好的书。纯粹的经验主义。你可以在那里得到如何为国防部与BP合作的想法。当然，关于销售的问题，只是在开玩笑 ) mytarmailS 2020.05.23 09:05 #17906 马克西姆-德米特里耶夫斯基： ，只是为什么 如果你想交互式地教AMO，只需在图表上触摸入口点，让他来教，就像你可以惩罚他们一样。 Maxim Dmitrievsky: 当然，只是开玩笑) 是的，我也是这么想的；) [删除] 2020.05.23 09:08 #17907 mytarmailS:同样我们可以惩罚他们，也有很酷的想法如何使用它，我们甚至可以为所有的交易者做一个产品。 是的，我想是的；) 唯一的办法是把它放在网上。我不知道，我认为这将是一个痛苦的过程。 Aleksey Nikolayev 2020.05.23 11:13 #17908 Valeriy Yastremskiy:那么问题来了，如何选择正确的模型，然后选择有意义的参数。 显然，这取决于你从模型中需要什么，以及它做得有多好。同一个模型可以用不同的方式使用，其正确性可能取决于它的应用方式。例如，以前面提到的Ornstein-Uhlenbeck为例，用它可以。 1）寻找被其很好描述的价格图，并使用该模型来预测价格。 2）我们可以回顾一下，这个模型经常被用来描述价格在某个均衡水平附近的随机波动。要做到这一点，我们必须把它改写成表格。 p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n)，其中参数p0意味着这个均衡价格。另一方面，可以根据一些基本的考虑来计算平衡价格，并尝试交易这两个平衡价格的分歧-融合（如果有）。 瓦列里-亚斯特雷姆斯基。 而SB（伪）并不真正符合我的逻辑，一个维纳过程，然后是离散的时间。它看起来更像一个布朗过程）。 在这里，我们应该从 "正名 "开始，这也是孔子说的）。 SB和维纳过程是非常相似的概念（数学模型）。它们之间的本质区别在于时间结构：对SB来说，它是离散的，而对葡萄园过程来说，它是连续的。同时，通过在不连续的时刻取舍，有可能从一个winky得到一个SB，而一个winky可以通过限制性过渡从一个SB得到。 布朗运动是一个真实的物理过程，许多不同的数学模型都可以与之对应。由于这些模型也被称为布朗运动，因此产生了混淆。 Aleksey Vyazmikin 2020.05.23 11:27 #17909 mytarmailS:我不得不学习Excel，对资产负债表的数据进行四舍五入，我无法从R中读取文件，我花了一个小时才在Excel中纠正。 至少我们发现了一些新东西 :)事实上，这是一个标准的报告格式，我没有改变它。一般来说，如果你对Excel不是很了解，你可以直接用记事本替换它 :) mytarmailS:我是这样做的 你可以检查是否一切正常，至少通过眼睛，我希望如此 )) 平衡图是不同的--有点太费劲了。 mytarmailS:我喝了杯咖啡，想了想，插值错误，如果TS很久没有交易，可能会有很大的偏差，他妈的，.....，我需要在每根蜡烛上计算余额，就像现实中一样，否则将无法工作，否则不现实的条形将....。 你能数出每支蜡烛上的余额吗？我没有心情进行编码和思考 :) 我一开始就看到了，我需要开仓和平仓 的日期。事实证明，我的策略有一个奇怪的打开额外订单，然后相对快速地关闭它 :)即量刚好是两手，这也使事情变得复杂。所以，是的，我可以在每个新的酒吧上保持平衡。 我增加了一个带日期的余额，即开新酒吧时的情况。如果在上一栏 "类型 "是 "买入 "或 "卖出"，而当前栏是 "无"，这意味着该头寸在上一栏已经完全关闭，可能只是部分关闭，那么只有 "手数 "栏中的数字会发生变化。 附加的文件： Balans.zip 1040 kb Valeriy Yastremskiy 2020.05.23 13:13 #17910 Aleksey Nikolayev:显然，这取决于你从模型中需要什么，以及它做得有多好。同一个模型可以用不同的方式使用，其正确性可能取决于它的应用方式。例如，以前面提到的Ornstein-Uhlenbeck为例，用它可以。 1）寻找被其很好描述的价格图，并使用该模型来预测价格。 2）我们可以回顾一下，这个模型经常被用来描述价格围绕某个均衡水平的随机波动。 为此，我们需要把它改写成以下形式。 p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n)，其中参数p0意味着这个均衡价格。另一方面，可以根据一些基本的考虑来计算平衡价格，并尝试交易这两个平衡价格的分歧-融合（如果有）。 在这里，我们应该从孔子所说的 "正名 "开始) SB和维纳过程是非常相似的概念（数学模型）。它们之间的本质区别在于时间结构：对SB来说，它是离散的，而对葡萄园过程来说，它是连续的。同时，通过在不连续的时刻取舍，有可能从一个winky得到一个SB，而一个winky可以通过限制性过渡从一个SB得到。 布朗运动是一个真实的物理过程，许多不同的数学模型可以与之对应。 由于这些模型也被称为布朗运动，因此出现了混淆。 spc.有趣的想法。通过模型对章节的描述程度来选择/分离系列的章节。但是，我们怎么能一眼就看出这个模型对该系列的描述是好是坏？我们不能一目了然地得到相关的信息。但这里面有一些东西。问题/任务不是要预测，而是要改变系列的行为。 术语及其不明确性使生活更容易))))我的SB最初是在负数到正数的范围内，在无限的时间内，才有了规则。Wiener's立即在规则))))，显然这就是为什么它更接近。)) 1...178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
出售外汇书籍，价格便宜))
))))，真是个混蛋！)
我有一个想法，用Python写一个平台，没有任何交易，只有图表，可以舒适地观看，与它们互动等，这很难吗？
出售外汇书籍，便宜的)
))))，这是一派胡言)
我有一个想法，用python写一个平台，没有任何交易，只有图表，可以舒适地观看，与它们互动等，这很难吗？
，只是为什么
如果你想交互式地教AMO，只需在图表上触摸入口点，让他来教，就像你可以惩罚他们一样。
当然，只是开玩笑)
是的，我也是这么想的；)
同样我们可以惩罚他们，也有很酷的想法如何使用它，我们甚至可以为所有的交易者做一个产品。
是的，我想是的；)
那么问题来了，如何选择正确的模型，然后选择有意义的参数。
显然，这取决于你从模型中需要什么，以及它做得有多好。同一个模型可以用不同的方式使用，其正确性可能取决于它的应用方式。例如，以前面提到的Ornstein-Uhlenbeck为例，用它可以。
1）寻找被其很好描述的价格图，并使用该模型来预测价格。
2）我们可以回顾一下，这个模型经常被用来描述价格在某个均衡水平附近的随机波动。要做到这一点，我们必须把它改写成表格。
p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n)，其中参数p0意味着这个均衡价格。另一方面，可以根据一些基本的考虑来计算平衡价格，并尝试交易这两个平衡价格的分歧-融合（如果有）。
而SB（伪）并不真正符合我的逻辑，一个维纳过程，然后是离散的时间。它看起来更像一个布朗过程）。
在这里，我们应该从 "正名 "开始，这也是孔子说的）。
SB和维纳过程是非常相似的概念（数学模型）。它们之间的本质区别在于时间结构：对SB来说，它是离散的，而对葡萄园过程来说，它是连续的。同时，通过在不连续的时刻取舍，有可能从一个winky得到一个SB，而一个winky可以通过限制性过渡从一个SB得到。
布朗运动是一个真实的物理过程，许多不同的数学模型都可以与之对应。由于这些模型也被称为布朗运动，因此产生了混淆。
我不得不学习Excel，对资产负债表的数据进行四舍五入，我无法从R中读取文件，我花了一个小时才在Excel中纠正。
至少我们发现了一些新东西 :)事实上，这是一个标准的报告格式，我没有改变它。一般来说，如果你对Excel不是很了解，你可以直接用记事本替换它 :)
我是这样做的
你可以检查是否一切正常，至少通过眼睛，我希望如此 ))
平衡图是不同的--有点太费劲了。
我喝了杯咖啡，想了想，插值错误，如果TS很久没有交易，可能会有很大的偏差，他妈的，.....，我需要在每根蜡烛上计算余额，就像现实中一样，否则将无法工作，否则不现实的条形将....。
你能数出每支蜡烛上的余额吗？我没有心情进行编码和思考 :)
我一开始就看到了，我需要开仓和平仓 的日期。事实证明，我的策略有一个奇怪的打开额外订单，然后相对快速地关闭它 :)即量刚好是两手，这也使事情变得复杂。所以，是的，我可以在每个新的酒吧上保持平衡。
我增加了一个带日期的余额，即开新酒吧时的情况。如果在上一栏 "类型 "是 "买入 "或 "卖出"，而当前栏是 "无"，这意味着该头寸在上一栏已经完全关闭，可能只是部分关闭，那么只有 "手数 "栏中的数字会发生变化。
显然，这取决于你从模型中需要什么，以及它做得有多好。同一个模型可以用不同的方式使用，其正确性可能取决于它的应用方式。例如，以前面提到的Ornstein-Uhlenbeck为例，用它可以。
1）寻找被其很好描述的价格图，并使用该模型来预测价格。
2）我们可以回顾一下，这个模型经常被用来描述价格围绕某个均衡水平的随机波动。 为此，我们需要把它改写成以下形式。
p(n)-p0=a*(p(n-1)-p0)+d*e(n)，其中参数p0意味着这个均衡价格。另一方面，可以根据一些基本的考虑来计算平衡价格，并尝试交易这两个平衡价格的分歧-融合（如果有）。
在这里，我们应该从孔子所说的 "正名 "开始)
SB和维纳过程是非常相似的概念（数学模型）。它们之间的本质区别在于时间结构：对SB来说，它是离散的，而对葡萄园过程来说，它是连续的。同时，通过在不连续的时刻取舍，有可能从一个winky得到一个SB，而一个winky可以通过限制性过渡从一个SB得到。
布朗运动是一个真实的物理过程，许多不同的数学模型可以与之对应。 由于这些模型也被称为布朗运动，因此出现了混淆。
spc.有趣的想法。通过模型对章节的描述程度来选择/分离系列的章节。但是，我们怎么能一眼就看出这个模型对该系列的描述是好是坏？我们不能一目了然地得到相关的信息。但这里面有一些东西。问题/任务不是要预测，而是要改变系列的行为。
术语及其不明确性使生活更容易))))我的SB最初是在负数到正数的范围内，在无限的时间内，才有了规则。Wiener's立即在规则))))，显然这就是为什么它更接近。))