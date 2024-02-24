交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 1781 1...177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788...3399 新评论 mytarmailS 2020.05.11 15:40 #17801 阿列克谢-维亚兹米 金。 我没有删除日期--我只是没有保存它，这样它在文件中占用的空间就会减少--你为什么需要它？ 那么，时间是波动性的间接标志，在时间上是有季节性的，有主动的交易时间，也有被动的。 阿列克谢-维亚兹米 金。 你不能把预测器按顺序保存在一个文件中，然后直接下载它们进行训练吗？ 好吧，你可以这样做，但为了训练模型，你必须将矩阵加载到环境中，这将是它的终点））或者更早，在形成带有谓词的矩阵的阶段。 阿列克谢-维亚兹米 金。 我的训练样本现在大约有一千兆字节--CatBoost可以轻松处理，但我不会冒险在R中建立一个遗传树。 哇，一个演出并不小，我想知道你有多少种特征？ 什么样的遗传树？ 阿列克谢-维亚兹米 金。 1)你是用音量，还是用音量就很方便？ 2)你不需要ZZ参数来调整预测器吗？ 3)我不明白关于数据失真的问题--你是否需要转移数据，以便在酒吧零点时知道所有的酒吧数据？如果是这样，你难道没有偷看过零条吗？ 1) 只是 ) 2）如何是好？你是如何调整ZZ的预测指标的呢？ 3）烛台刚开张什么的，就已经变形了，应该收起来，还有很多问题，怎么做目标等等（不用担心），如果你为自己改了什么，总该给别人留下原样吧。 [删除] 2020.05.11 16:05 #17802 现在我正在敲定关于集群的MOS。纯粹靠集群是学不好的，我将增加增量的功能 另一个例子 mytarmailS 2020.05.11 19:13 #17803 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 现在我正在敲定关于集群的MOS。纯粹靠集群是学不好的，我将增加增量的功能 另一个例子 图上有什么？ 你在有增量和无增量的图形上有平衡吗？ [删除] 2020.05.11 19:37 #17804 mytarmailS: 图上有什么？ 比如有无增量？ 图表上的平衡？ 追踪和测试，以点带面的平衡。 没有增量，都是群组。 增量不给任何东西 mytarmailS 2020.05.11 19:59 #17805 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 训练和测试，以点代面 无增量，所有群组 增量不提供任何东西 尽量 "瘦身"，也就是说，你可以放弃长的集群...... 例如，你有一个基于价格的集群向量，价格是 "P "集群 "C" 价格是R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R cluster number 11111111122222222221111111111111112222222222222 只留下从群集到群集的过渡 价格 - R R R R R RR R R R R R R R R RR R R R R R R R RRR cluster number 1111111112222222222111111111111111222222222222222 R R 2 1 2 如果我们放弃所有这些症结，我们可能会摆脱噪音，而且样本量会小很多。 试试吧，我曾经用hmm做过。 [删除] 2020.05.11 20:08 #17806 mytarmailS: 尝试 "瘦身"，也就是说，你可能想放弃长长的集群干扰...... 例如，你有一个基于价格的集群向量，价格是 "P "集群 "C"。 价格是R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R cluster number 11111111122222222221111111111111112222222222222 只留下从群集到群集的过渡 价格 - R R R R RR R R R R R R R R R RR R R R R R R R RRR cluster number 1111111112222222222111111111111111222222222222222 R R 2 1 2 如果我们拿出所有这些症结所在，我们可能会摆脱噪音，并大幅减少采样。 试试吧，我曾经用hmm做过。 如果你已经做了，那就没有意义了 mytarmailS 2020.05.11 20:11 #17807 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 如果你已经做了，那就没有意义了。 不要凭空作出结论。 首先是嗯 ，其次是我做了很大的改进，但问题是不同的......。 [删除] 2020.05.11 20:15 #17808 mytarmailS: 不要凭空捏造结论 首先是嗯，其次是我有了很大的进步，虽然任务不同......。 太多的痛苦了 ) mytarmailS 2020.05.11 20:26 #17809 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 太痛苦了，无法理解) 在R中撒尿是半行，而你所称赞的python是痛苦的？ 是啊... Valeriy Yastremskiy 2020.05.12 10:00 #17810 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 现在我正在敲定关于集群的MOS。纯粹靠集群是学不好的，我将增加增量的功能 另一个例子 你在分享什么？ 还有，增量有什么问题？他们基本上是给你一个基于时间的速度。但没有平均数我就做不到。但如果你开始考虑到平均数，它很快就会变成一个迷宫。总得有一个工作的中间地带。在最后一次打勾的时候是不够的，还要再多一点。 1...177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我没有删除日期--我只是没有保存它，这样它在文件中占用的空间就会减少--你为什么需要它？
那么，时间是波动性的间接标志，在时间上是有季节性的，有主动的交易时间，也有被动的。
你不能把预测器按顺序保存在一个文件中，然后直接下载它们进行训练吗？
好吧，你可以这样做，但为了训练模型，你必须将矩阵加载到环境中，这将是它的终点））或者更早，在形成带有谓词的矩阵的阶段。
我的训练样本现在大约有一千兆字节--CatBoost可以轻松处理，但我不会冒险在R中建立一个遗传树。
哇，一个演出并不小，我想知道你有多少种特征？
什么样的遗传树？
1)你是用音量，还是用音量就很方便？
2)你不需要ZZ参数来调整预测器吗？
3)我不明白关于数据失真的问题--你是否需要转移数据，以便在酒吧零点时知道所有的酒吧数据？如果是这样，你难道没有偷看过零条吗？
1) 只是 )
2）如何是好？你是如何调整ZZ的预测指标的呢？
3）烛台刚开张什么的，就已经变形了，应该收起来，还有很多问题，怎么做目标等等（不用担心），如果你为自己改了什么，总该给别人留下原样吧。
现在我正在敲定关于集群的MOS。纯粹靠集群是学不好的，我将增加增量的功能
另一个例子
现在我正在敲定关于集群的MOS。纯粹靠集群是学不好的，我将增加增量的功能
另一个例子
图上有什么？
你在有增量和无增量的图形上有平衡吗？
图上有什么？
比如有无增量？ 图表上的平衡？
追踪和测试，以点带面的平衡。
没有增量，都是群组。
增量不给任何东西
训练和测试，以点代面
无增量，所有群组
增量不提供任何东西
尽量 "瘦身"，也就是说，你可以放弃长的集群......
例如，你有一个基于价格的集群向量，价格是 "P "集群 "C"
价格是R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
cluster number 11111111122222222221111111111111112222222222222
只留下从群集到群集的过渡
价格 - R R R R R RR R R R R R R R R RR R R R R R R R RRR
cluster number 1111111112222222222111111111111111222222222222222
R R
2 1 2
如果我们放弃所有这些症结，我们可能会摆脱噪音，而且样本量会小很多。
试试吧，我曾经用hmm做过。
尝试 "瘦身"，也就是说，你可能想放弃长长的集群干扰......
例如，你有一个基于价格的集群向量，价格是 "P "集群 "C"。
价格是R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
cluster number 11111111122222222221111111111111112222222222222
只留下从群集到群集的过渡
价格 - R R R R RR R R R R R R R R R RR R R R R R R R RRR
cluster number 1111111112222222222111111111111111222222222222222
R R
2 1 2
如果我们拿出所有这些症结所在，我们可能会摆脱噪音，并大幅减少采样。
试试吧，我曾经用hmm做过。
如果你已经做了，那就没有意义了
如果你已经做了，那就没有意义了。
不要凭空作出结论。
首先是嗯 ，其次是我做了很大的改进，但问题是不同的......。
不要凭空捏造结论
首先是嗯，其次是我有了很大的进步，虽然任务不同......。
太多的痛苦了 )
太痛苦了，无法理解)
在R中撒尿是半行，而你所称赞的python是痛苦的？
是啊...
现在我正在敲定关于集群的MOS。纯粹靠集群是学不好的，我将增加增量的功能
另一个例子
你在分享什么？ 还有，增量有什么问题？他们基本上是给你一个基于时间的速度。但没有平均数我就做不到。但如果你开始考虑到平均数，它很快就会变成一个迷宫。总得有一个工作的中间地带。在最后一次打勾的时候是不够的，还要再多一点。